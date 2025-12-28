España

Receta de tarta de naranja con base de galleta: sencilla, deliciosa y con un sabor cítrico protagonista

La mezcla de ingredientes sencillos y el sabor intenso de la naranja hacen que esta receta se convierta en tendencia para fin de año

Guardar
El pasos a paso de
El pasos a paso de una trata refrescante de naranja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de naranja es el broche perfecto para los días que siguen a la Navidad, cuando el cuerpo pide recetas más ligeras y el paladar busca sabores frescos tras los excesos festivos. Su aroma cítrico y su textura cremosa aportan un soplo de aire fresco en medio de los últimos días del año, convirtiendo cualquier sobremesa en un momento especial.

Este postre tiene un carácter marcadamente casero y tradicional. Su receta puede encontrarse en numerosos hogares españoles, sobre todo en invierno, cuando la naranja está en su punto óptimo de dulzor y jugosidad. La base de galleta María y la mezcla de nata con gelatina de naranja crean un contraste entre la suavidad de la crema y el crujiente sutil de la base, lo que la hace irresistible tanto para mayores como para pequeños.

La tarta de naranja resulta especialmente versátil para estas fechas: no solo es una alternativa refrescante frente a los dulces típicos de Navidad, sino que también permite prepararse con antelación, facilitando la organización de comidas y cenas. Admite acompañamientos tan variados como un vino moscatel, cava bien frío o incluso un café espresso, realzando su sabor y convirtiéndola en una opción ideal para despedir el año con un toque diferente.

Receta de tarta de naranja

La tarta de naranja se caracteriza por una textura cremosa y fresca, con un sabor intenso a naranja natural. Su elaboración es sencilla: se combina gelatina de naranja y nata líquida, y se monta sobre una base de galletas. El resultado es un postre frío, aromático y de fácil desmolde, ideal para preparar con antelación y servir bien frío.

Cinco recetas aptas para táper y saludables para llevar a la oficina esta semana

Tiempo de preparación

  • Preparación de la mezcla: 15 minutos
  • Montaje: 10 minutos
  • Reposo en nevera: 6 horas (o mejor, 1 día)
  • Tiempo total: 6 horas y 25 minutos

Ingredientes

  1. 2 paquetes pequeños de nata líquida
  2. 1 paquete de gelatina de naranja
  3. 1 vaso (de agua) de zumo de naranja natural
  4. ½ vaso (de agua) de azúcar
  5. ½ vaso de agua
  6. Galletas María redondas

Cómo hacer tarta de naranja, paso a paso

  1. Calienta en un recipiente el zumo de naranja, el azúcar y el agua hasta que empiece a hervir. Saca del fuego inmediatamente.
  2. Añade la gelatina de naranja y disuélvela completamente en la mezcla caliente. Remueve bien para que no queden grumos.
  3. Deja que la mezcla se temple unos minutos.
  4. Incorpora la nata líquida y mezcla hasta obtener una crema homogénea.
  5. Vierte la mezcla en un molde redondo.
  6. Cubre la superficie con una capa de galletas María, rellenando los huecos con trozos de galleta si es necesario. Presiona suavemente para que las galletas se adhieran bien.
  7. Tapa el molde y refrigera al menos 6 horas, o mejor aún, durante 24 horas.
  8. Para desmoldar, coloca el molde en un recipiente con agua caliente unos segundos y vuelca la tarta sobre una fuente. Las galletas quedarán como base. Desmolda con decisión pero sin movimientos bruscos para evitar que se rompa la tarta.
La tarta perfecta para el
La tarta perfecta para el fin de año - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Entre 8 y 10 porciones, dependiendo del tamaño de la ración.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: aproximadamente 260 kcal
  • Proteínas: 3 g
  • Grasas: 14 g
  • Hidratos de carbono: 30 g
  • Azúcares: 18 g
  • Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta de naranja se mantiene en óptimas condiciones durante 3 o 4 días en la nevera, bien tapada para evitar que absorba olores.

Temas Relacionados

Recetas EspañaRecetasTartaPostresEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora del temporal en Valencia y Murcia, en directo| Hallan muerto a uno de los dos desaparecidos de Málaga

La Generalitat ha enviado a la población de la zona un mensaje Es-Alert que insta a no realizar actividades cerca de ríos y barrancos y buscar zonas altas en caso de estar en áreas inundables

Última hora del temporal en

Las series favoritas del público en Prime Video España

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Prime Video, que busca seguir gustando a los usuarios

Las series favoritas del público

Un piloto de avión cuenta que este año le ha tocado volar en Nochebuena y Nochevieja: “Irse a trabajar de mal humor no sirve de nada”

“Todos los días del año son potencialmente laborales” comenta Ramón Valles. Esto significa que cualquier día del año es susceptible de estar bajo la obligación de trabajar, incluido el día 31 de diciembre

Un piloto de avión cuenta

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 28 diciembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: esta es la

Un jubilado explica por qué ha decidido irse con su pensión a Albania: “Aquí no se pagan impuestos”, pero “el motivo no es solo económico”

Desde 2021 se ha multiplicado significativamente el número de trabajadores que disfrutan de su retiro en el país balcánico

Un jubilado explica por qué
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Santos Cerdán, en cifras: agota

Santos Cerdán, en cifras: agota los 3.142 euros al mes de su indemnización hasta cobrar casi 19.000 €, sin intervenciones en el Congreso y Navarra como foco principal

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

Un inquilino reclama una indemnización porque un árbol de la finca colindante cayó sobre su valla tras una tormenta: el juez la rechaza porque “no está a su nombre”

Una joven de 23 años permanece desaparecida en San Sebastián desde el día de Nochebuena

El temporal en Andalucía provoca 340 incidencias: desalojos, rescates y un río en niveles históricos

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 28 diciembre

Un jubilado explica por qué ha decidido irse con su pensión a Albania: “Aquí no se pagan impuestos”, pero “el motivo no es solo económico”

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Italia y España se endeudan al nivel más bajo en 16 años, Alemania preocupa y Francia es el punto débil: se acelera el vuelco histórico entre el norte y el sur de Europa

España, fuera del top 3 de productores de queso de Europa: nuestra tradición no puede competir con la industria del camembert o el parmesano

DEPORTES

Muere Amelia del Castillo: quién

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”