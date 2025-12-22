España

Un nutricionista revela que el dulce de Navidad “con mejores ingredientes” está en Mercadona: “Comparado con otras opciones, no hay color”

Un mantecado de aceite de oliva de Mercadona destaca por su composición y reabre el debate sobre cómo comer dulces sin culpa durante las fiestas

Mantecado de aceite de oliva
Mantecado de aceite de oliva - un dietista recomienda este dulce para las cenas y comidas de Navidad (Montaje Canva Infobae)

En Navidad, los dulces ocupan un lugar central en muchas mesas. Turrones, mantecados y polvorones forman parte de una tradición que se repite cada año. En ese contexto, un experto en dietética puso el foco en el que, a su parecer, es el dulce más saludable, ideal para incluir en nuestras cenas y comidas.

Se trata de un mantecado de aceite de oliva que se comercializa en Mercadona. Según explicó el divulgador - conocido en TikTok como Microbiota desde cero (@microbiotadesdecero) - el producto contiene solo cinco ingredientes: harina de trigo, azúcar, aceite de oliva virgen extra en un 25%, canela y sésamo.

“El dulce de Navidad con mejores ingredientes que vas a encontrar está en Mercadona”, señaló el especialista en uno de sus videos. La composición, remarcó, lo diferencia de otras opciones muy presentes en estas fechas. “Comparado con otras opciones, no hay color”.

El nutricionista aclaró que no se trata de un alimento saludable ni de un producto para consumir a diario. “Obviamente no es un producto saludable ni del que debamos abusar”. Sin embargo, propuso analizarlo en comparación con otros dulces típicos de Navidad. En ese sentido, frente a otras opciones como turrones de chocolate, pistacho o sabores inspirados en postres, encontramos una diferencia considerable. Dicha diferencia reside en la calidad y cantidad de ingredientes.

El mantecado utiliza aceite de oliva virgen extra como grasa principal, en lugar de aceites refinados o grasas de menor calidad. Para el experto, este punto resulta relevante dentro de un mercado donde muchos productos navideños acumulan largas listas de aditivos y grasas menos recomendables.

Un mensaje que invita a comer sin culpa

Más allá del producto, el mensaje del divulgador fue más amplio. En su intervención, invitó a relativizar el impacto del consumo ocasional de dulces durante las fiestas. “Si tu consumo va a ser puntual, a consecuencia de las fiestas de Navidad, y llevas una vida activa y saludable, cómete el dulce que quieras”, afirmó.

Según explicó, un consumo aislado no tiene un impacto real en la salud de una persona que mantiene hábitos equilibrados durante el resto del año. “Eso no va a tener impacto alguno en tu salud”, aseguró.

Una familia celebrando la Navidad
Una familia celebrando la Navidad en casa. (Freepik)

En consecuencia, para el especialista, el problema no está en comer un dulce en Navidad, sino en el consumo desmedido fuera de ese contexto. Las fiestas suelen venir acompañadas de comidas más abundantes y alimentos que no forman parte del día a día. En ese escenario, muchos sienten presión por “comer perfecto” o compensar cada exceso. El mensaje del divulgador va en sentido contrario.

Desde su enfoque, llevar una vida activa, comer variado y mantener hábitos saludables durante el año permite disfrutar sin culpa de estos alimentos de forma puntual. Elegir opciones con ingredientes más simples puede ser una estrategia, pero no una obligación. En consecuencia, el video generó interacción entre usuarios que valoraron el enfoque flexible. Algunos destacaron la importancia de no demonizar alimentos tradicionales. Otros señalaron que la clave está en el equilibrio y en el contexto del consumo. La propuesta no invita a basar la alimentación navideña en dulces, sino a quitarles el peso moral. Comer un mantecado, un turrón o cualquier otro postre típico forma parte de la celebración.

