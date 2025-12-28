Qué piden más de 600 expertos para abordar la desigualdad económica global: “No es inevitable, es una elección política”

'Skyline' de la ciudad de Madrid donde destacan las Cuatro Torres (Montaje Infobae con imágenes de Canva)

Más de 600 economistas y expertos en desigualdad de más de 70 países han pedido a los líderes mundiales la creación de un Panel Internacional sobre la Desigualdad, un organismo permanente e independiente inspirado en el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). La iniciativa busca dotar a la comunidad internacional de una herramienta científica y no partidista que evalúe de forma sistemática la magnitud de la desigualdad económica, sus causas y sus consecuencias.

El llamamiento, publicado en la web de World Inequality Database, coincide con la presentación del primer informe del G20 centrado exclusivamente en la desigualdad global, elaborado por el Comité Extraordinario sobre Desigualdad y presidido por el economista Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía. Este informe, que será trasladado a los líderes en la próxima cumbre del G20 en Johannesburgo, identifica la desigualdad como una “emergencia global”, siendo la creación de este panel su recomendación principal.

Según los firmantes del comunicado, la concentración extrema de riqueza que se observa en muchas economías se traduce en una concentración de poder que debilita las democracias, erosiona la confianza social y alimenta la polarización política. Frente a este escenario, reclaman una respuesta coordinada y basada en evidencias, similar a la que la comunidad internacional ha desarrollado durante décadas para abordar el cambio climático.

Un panel internacional para medir y analizar la desigualdad

El Panel Internacional sobre la Desigualdad, propuesto por los economistas, tendría como misión elaborar evaluaciones periódicas, objetivas y basadas en datos sobre la evolución de la desigualdad económica a escala global y nacional. Al igual que el IPCC en materia climática, el nuevo organismo reuniría el trabajo más actualizado de economistas, científicos y expertos de distintas disciplinas para ofrecer diagnósticos rigurosos y comparables entre países.

Los impulsores de la iniciativa subrayan que el panel sería independiente y no partidista, con el objetivo de servir como referencia técnica para los responsables políticos. Sus informes analizarían no solo la magnitud de la desigualdad, sino también los factores que la impulsan -desde los sistemas fiscales hasta los mercados laborales o la concentración empresarial- y sus efectos sobre el crecimiento económico, la cohesión social y la estabilidad institucional.

Además, los análisis del panel estarían pensados para ilustrar debates tanto a nivel internacional como nacional, incluyendo los foros del G20 y de Naciones Unidas. La idea es que los gobiernos cuenten con una base común de evidencia para diseñar políticas públicas, del mismo modo que los informes del IPCC han orientado durante años las negociaciones climáticas y los compromisos de reducción de emisiones.

Desigualdad, democracia y crisis climática

Uno de los ejes centrales del comunicado es la relación entre desigualdad económica y otros grandes desafíos globales. Los expertos alertan de que las brechas extremas de renta y riqueza no solo tienen efectos económicos, sino que impactan directamente en la calidad democrática y en la capacidad de las sociedades para afrontar crisis compartidas.

En este sentido, los firmantes sostienen que la desigualdad actúa como un “motor” del cambio climático, al fomentar modelos de producción y consumo insostenibles y concentrar los beneficios económicos en una minoría. Al mismo tiempo, advierten de que los costes del calentamiento global recaen de forma desproporcionada sobre las poblaciones más pobres y vulnerables, tanto dentro de los países como entre regiones del mundo.

“La desigualdad no es inevitable, es una elección política”

El comunicado concluye con un mensaje explícito dirigido a los líderes políticos: “La desigualdad no es inevitable, es una elección política”. Los expertos recuerdan que existen medidas contrastadas para reducirla, como reformas fiscales progresivas, inversiones en servicios públicos, políticas laborales inclusivas o mecanismos de redistribución más eficaces.

Los firmantes defienden que la creación del Panel Internacional sobre la Desigualdad beneficiaría también al sector privado, al periodismo, al ámbito académico y a la sociedad civil, al proporcionar un marco común de análisis basado en datos y evidencia empírica. Subrayan, además, que miles de académicos en todo el mundo estarían dispuestos a colaborar de forma voluntaria, siguiendo el modelo del IPCC: “Estamos preparados para ayudar en este proceso”, han señalado.

Los economistas que respaldan la iniciativa desde España

Entre los firmantes del llamamiento figuran economistas y expertos que desarrollan su labor profesional en nuestro país. Entre ellos se encuentran Olga Cantó Sánchez (Universidad de Alcalá), Xavier Ramos (Universitat Autònoma de Barcelona), Olga Alonso-Villar (Universidad de Vigo), Elena Bárcena-Martín y Salvador Pérez-Moreno (Universidad de Málaga), Pedro Salas-Rojo (CUNEF Universidad), María Marino (Universitat de Barcelona) y Manuel Flores (Universitat Autònoma de Barcelona).

La lista incluye también a Juan C. Palomino (Universidad Complutense de Madrid), Miguel Artola Blanco (Universidad Carlos III de Madrid), Juan Antonio Gimeno (UNED – Economistas sin Fronteras), Laura de Pablos Escobar (Universidad Complutense de Madrid), Francisco García-Rodríguez (Universidad de Alcalá), Elizabeth Villagómez (investigadora y consultora independiente) y Carlos Villán Durán, presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.