España

Qué piden más de 600 expertos para abordar la desigualdad económica global: “No es inevitable, es una elección política”

Una iniciativa que plantea a los líderes mundiales crear un organismo independiente que evalúe causas, efectos y posibles respuestas, tal y como se hace con el cambio climático

Guardar
'Skyline' de la ciudad de
'Skyline' de la ciudad de Madrid donde destacan las Cuatro Torres (Montaje Infobae con imágenes de Canva)

Más de 600 economistas y expertos en desigualdad de más de 70 países han pedido a los líderes mundiales la creación de un Panel Internacional sobre la Desigualdad, un organismo permanente e independiente inspirado en el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). La iniciativa busca dotar a la comunidad internacional de una herramienta científica y no partidista que evalúe de forma sistemática la magnitud de la desigualdad económica, sus causas y sus consecuencias.

El llamamiento, publicado en la web de World Inequality Database, coincide con la presentación del primer informe del G20 centrado exclusivamente en la desigualdad global, elaborado por el Comité Extraordinario sobre Desigualdad y presidido por el economista Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía. Este informe, que será trasladado a los líderes en la próxima cumbre del G20 en Johannesburgo, identifica la desigualdad como una “emergencia global”, siendo la creación de este panel su recomendación principal.

Según los firmantes del comunicado, la concentración extrema de riqueza que se observa en muchas economías se traduce en una concentración de poder que debilita las democracias, erosiona la confianza social y alimenta la polarización política. Frente a este escenario, reclaman una respuesta coordinada y basada en evidencias, similar a la que la comunidad internacional ha desarrollado durante décadas para abordar el cambio climático.

Un panel internacional para medir y analizar la desigualdad

El Panel Internacional sobre la Desigualdad, propuesto por los economistas, tendría como misión elaborar evaluaciones periódicas, objetivas y basadas en datos sobre la evolución de la desigualdad económica a escala global y nacional. Al igual que el IPCC en materia climática, el nuevo organismo reuniría el trabajo más actualizado de economistas, científicos y expertos de distintas disciplinas para ofrecer diagnósticos rigurosos y comparables entre países.

Los impulsores de la iniciativa subrayan que el panel sería independiente y no partidista, con el objetivo de servir como referencia técnica para los responsables políticos. Sus informes analizarían no solo la magnitud de la desigualdad, sino también los factores que la impulsan -desde los sistemas fiscales hasta los mercados laborales o la concentración empresarial- y sus efectos sobre el crecimiento económico, la cohesión social y la estabilidad institucional.

Además, los análisis del panel estarían pensados para ilustrar debates tanto a nivel internacional como nacional, incluyendo los foros del G20 y de Naciones Unidas. La idea es que los gobiernos cuenten con una base común de evidencia para diseñar políticas públicas, del mismo modo que los informes del IPCC han orientado durante años las negociaciones climáticas y los compromisos de reducción de emisiones.

Los migrantes son los responsables de la mitad del crecimiento de la economía de España

Desigualdad, democracia y crisis climática

Uno de los ejes centrales del comunicado es la relación entre desigualdad económica y otros grandes desafíos globales. Los expertos alertan de que las brechas extremas de renta y riqueza no solo tienen efectos económicos, sino que impactan directamente en la calidad democrática y en la capacidad de las sociedades para afrontar crisis compartidas.

En este sentido, los firmantes sostienen que la desigualdad actúa como un “motor” del cambio climático, al fomentar modelos de producción y consumo insostenibles y concentrar los beneficios económicos en una minoría. Al mismo tiempo, advierten de que los costes del calentamiento global recaen de forma desproporcionada sobre las poblaciones más pobres y vulnerables, tanto dentro de los países como entre regiones del mundo.

“La desigualdad no es inevitable, es una elección política”

El comunicado concluye con un mensaje explícito dirigido a los líderes políticos: “La desigualdad no es inevitable, es una elección política”. Los expertos recuerdan que existen medidas contrastadas para reducirla, como reformas fiscales progresivas, inversiones en servicios públicos, políticas laborales inclusivas o mecanismos de redistribución más eficaces.

Los firmantes defienden que la creación del Panel Internacional sobre la Desigualdad beneficiaría también al sector privado, al periodismo, al ámbito académico y a la sociedad civil, al proporcionar un marco común de análisis basado en datos y evidencia empírica. Subrayan, además, que miles de académicos en todo el mundo estarían dispuestos a colaborar de forma voluntaria, siguiendo el modelo del IPCC: “Estamos preparados para ayudar en este proceso”, han señalado.

Los economistas que respaldan la iniciativa desde España

Entre los firmantes del llamamiento figuran economistas y expertos que desarrollan su labor profesional en nuestro país. Entre ellos se encuentran Olga Cantó Sánchez (Universidad de Alcalá), Xavier Ramos (Universitat Autònoma de Barcelona), Olga Alonso-Villar (Universidad de Vigo), Elena Bárcena-Martín y Salvador Pérez-Moreno (Universidad de Málaga), Pedro Salas-Rojo (CUNEF Universidad), María Marino (Universitat de Barcelona) y Manuel Flores (Universitat Autònoma de Barcelona).

La lista incluye también a Juan C. Palomino (Universidad Complutense de Madrid), Miguel Artola Blanco (Universidad Carlos III de Madrid), Juan Antonio Gimeno (UNED – Economistas sin Fronteras), Laura de Pablos Escobar (Universidad Complutense de Madrid), Francisco García-Rodríguez (Universidad de Alcalá), Elizabeth Villagómez (investigadora y consultora independiente) y Carlos Villán Durán, presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Temas Relacionados

DesigualdadEconomíaG20Cambio climáticoPolíticaPremio NobelRiquezaPobrezaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

Santos Cerdán, en cifras: agota los 3.142 euros al mes de su indemnización hasta cobrar casi 19.000 €, sin intervenciones en el Congreso y Navarra como foco principal

La mayoría de estas mensualidades las ha cobrado mientras permanecía en prisión preventiva este 2025

Santos Cerdán, en cifras: agota

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

El tripulante, jefe de máquinas natural de O Morrazo, viajaba a bordo del Viking Bay, un buque con alta definitiva en 2001 y con 43,50 metros de eslora

Buscan en Nueva Zelanda a

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 28 diciembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los números

Brigitte Bardot, el mito erótico que se negó a renunciar al amor: los más de 100 romances de la mujer más libre del siglo XX

La actriz francesa ha fallecido a los 91 años, según ha informado la ‘Fondation Brigitte Bardot’ este domingo

Brigitte Bardot, el mito erótico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Santos Cerdán, en cifras: agota

Santos Cerdán, en cifras: agota los 3.142 euros al mes de su indemnización hasta cobrar casi 19.000 €, sin intervenciones en el Congreso y Navarra como foco principal

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

Un inquilino reclama una indemnización porque un árbol de la finca colindante cayó sobre su valla tras una tormenta: el juez la rechaza porque “no está a su nombre”

Una joven de 23 años permanece desaparecida en San Sebastián desde el día de Nochebuena

El temporal en Andalucía provoca 340 incidencias: desalojos, rescates y un río en niveles históricos

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 28 diciembre

Muere el empresario y exvicepresidente del Barça, Carles Vilarrubí, a los 71 años

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Muere Amelia del Castillo: quién

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”