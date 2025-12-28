España

Italia y España se endeudan al nivel más bajo en 16 años, Alemania preocupa y Francia es el punto débil: se acelera el vuelco histórico entre el norte y el sur de Europa

Los mercados estrechan las primas de riesgo a cifras de 2009 y redefinen el mapa fiscal de la UE

Guardar
La primera ministra de Italia,
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo (Henry Nicholls / Reuters)

Las dinámicas financieras dentro de la zona euro están experimentando un cambio significativo que hasta hace pocos años habría resultado difícil de imaginar. Desde la salida de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, las economías del sur de Europa, tradicionalmente asociadas a mayores riesgos fiscales, han logrado recuperar la confianza de los mercados gracias a una mejora de sus equilibrios presupuestarios y a un mayor dinamismo económico, especialmente en el caso de España.

En paralelo, países que durante décadas fueron considerados los pilares de la estabilidad financiera europea muestran hoy señales de mayor fragilidad. Francia y, en menor medida, Alemania han comenzado a preocupar a los inversores, en un contexto de aumento del endeudamiento público y de mayores tensiones políticas y presupuestarias.

Este cambio de percepción se ha reflejado claramente en los mercados de deuda pública. Según ha informado el medio especializado francés BFM Business, las primas de riesgo de Italia y España frente a Alemania han alcanzado esta semana su nivel más bajo en 16 años, un dato que confirma el vuelco progresivo entre el norte y el sur de la zona euro.

Los mercados premian a Italia y España

El estrechamiento de los diferenciales de deuda se ha convertido en uno de los principales indicadores de este giro histórico. En el caso de Italia, la diferencia entre el interés del bono a diez años y el de Alemania se ha reducido hasta situarse en torno a los 0,7 puntos porcentuales. Se trata de un nivel que no se registraba desde finales de 2009, tras la crisis financiera global.

Con el interés del bono alemán cerca del 2,86% a finales de diciembre, los mercados están enviando una señal clara: el riesgo asociado a la deuda italiana se percibe hoy como mucho menor que en el pasado. Los inversores valoran los esfuerzos presupuestarios de Italia y una mayor disciplina fiscal tras años de desconfianza.

España sigue una trayectoria muy similar. Impulsada por un crecimiento económico más sólido que el de otras grandes economías europeas, la prima de riesgo española frente a Alemania ha caído por debajo de los 0,5 puntos porcentuales. Se trata de un nivel inédito desde la crisis de deuda de la zona euro, cuando los elevados déficits y el rápido aumento de la deuda encarecieron la financiación de los Estados y pusieron en duda la estabilidad del euro.

Los migrantes son los responsables de la mitad del crecimiento de la economía de España

Para los mercados, el eje tradicional norte-sur ha dejado de ser una frontera clara entre economías sólidas y economías frágiles. En su lugar, la atención se centra cada vez más en la sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo, así como en la capacidad de crecimiento y de control del gasto público.

Francia se convierte en el principal foco de preocupación

Dentro de este nuevo mapa financiero, Francia emerge como el principal punto débil. Un déficit público elevado, combinado con un contexto político complejo, ha provocado que los costes de financiación del Estado francés superen ya a los de España.

Según recoge BFM Business, la rentabilidad del bono francés a diez años se sitúa en torno al 3,56%, por encima de la italiana (3,51%) y de la española (3,29%). El medio subraya que el elevado déficit público ha incrementado los costes de financiación de Francia. Además, según las proyecciones de S&P citadas por BFM Business, la deuda pública francesa podría alcanzar el 120% del PIB en los próximos años.

Por último, Alemania, tradicional refugio de los inversores en la zona euro, empieza a ser observada con mayor cautela tras anunciar ambiciosos programas de gasto público. No obstante, los analistas y agencias de calificación consideran que la situación francesa resulta más preocupante por la combinación de bajo crecimiento, envejecimiento demográfico y presión estructural sobre el gasto.

Temas Relacionados

Deuda PúblicaFranciaAlemaniaItaliaMercado financieroPrima de riesgoEuropaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo

La universidad de jubilados para jubilados que está triunfando entre los suecos: “Es inspirador y te mantiene alerta”

A pesar de haber sufrido “una bajada durante la pandemia”, los números de inscripciones de la institución se han restablecido “e incluso hemos aumentado”

La universidad de jubilados para

La Iglesia de Maravillas en el centro de Madrid: resistió a Napoleón pero le está costando sobrevivir al vandalismo de la actualidad

Tras resistir conflictos armados y cambios de régimen, el emblemático templo católico de Malasaña enfrenta hoy una batalla con las pintadas, grafitis y falta de recursos

La Iglesia de Maravillas en

Última hora del temporal en Valencia y Murcia, en directo| La Aemet activa la alerta roja el litoral sur valenciano y continúa la búsqueda de tres desaparecidos en Málaga y Granada

La Generalitat ha enviado a la población de la zona un mensaje Es-Alert que insta a no realizar actividades cerca de ríos y barrancos y buscar zonas altas en caso de estar en áreas inundables

Última hora del temporal en

España, fuera del top 3 de productores de queso de Europa: nuestra tradición no puede competir con la industria del camembert o el parmesano

Con 538.000 toneladas en 2024, el país queda lejos de las grandes potencias lácteas

España, fuera del top 3
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Santos Cerdán, en cifras: agota

Santos Cerdán, en cifras: agota los 3.142 euros al mes de su indemnización hasta cobrar casi 19.000 €, sin intervenciones en el Congreso y Navarra como foco principal

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

Un inquilino reclama una indemnización porque un árbol de la finca colindante cayó sobre su valla tras una tormenta: el juez la rechaza porque “no está a su nombre”

Una joven de 23 años permanece desaparecida en San Sebastián desde el día de Nochebuena

El temporal en Andalucía provoca 340 incidencias: desalojos, rescates y un río en niveles históricos

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

España, fuera del top 3 de productores de queso de Europa: nuestra tradición no puede competir con la industria del camembert o el parmesano

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 28 diciembre

Tarifa de la luz en España este lunes

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

Muere Amelia del Castillo: quién

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”