La confianza del consumidor y el PMI en eurozona junto a PCE de EE. UU. guiarán al mercado

Madrid, 21 sep (EFECOM).- La confianza del consumidor y el índice de gestores de compras (PMI) en la eurozona, junto al índice de precios de gasto en consumo personal (PCE) de EE. UU., servirán de guía para los mercados bursátiles la próxima semana.

En Europa, la semana comienza con el dato de la confianza del consumidor en la zona euro en el mes de septiembre, las comparecencias de los presidentes del Bundesbank y del Banco de Inglaterra, Joachim Nagel y Andrew Bailey, respectivamente; y la celebración de una subasta de deuda francesa a 3 y 6 meses.

El martes 23 de septiembre llegará el turno para conocer el dato del PMI en la eurozona, Francia, Alemania y el Reino Unido, además de la balanza comercial de España de julio, y se celebrará una subasta de deuda pública alemana a dos años.

Un día después, se informará de la situación actual de Alemania en septiembre con la publicación del índice Ifo de confianza empresarial, una reunión de política no monetaria del BCE; y el IPP de España.

También en Alemania se publicará el jueves 25 el índice Gfk de clima del consumo en Alemania, en Francia se conocerá la confianza del consumidor de este mes; además del Boletín Económico del BCE; y se trasladarán los datos de registro de automóviles de agosto en Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido.

Ese día, el Banco de Suiza decidirá su política monetaria y no se esperan cambios, según ha señalado el gestor de Magnum Sicav en Quadriga, José Lizán.

La semana concluirá en Europa con el dato del PIB de España del segundo trimestre del año, la confianza del consumidor de Italia, y los demandantes de empleo en Francia.

En el ámbito empresarial, destacarán la presentación de resultados de Atrys Health, Accenture y H&M, entre otros.

En EE. UU., la semana comienza con una subasta de deuda pública a 3 y 6 meses; y no será hasta el martes cuando publique su dato de PMI, así como su cuenta corriente del segundo trimestre, y el índice manufacturero de Richmond de septiembre.

Según Lizán, los datos de PMI mostrarán el pulso de la economía con cierta ralentización en la creación de puestos de empleo, y con unas ventas minoristas que han aguantado.

El miércoles se darán a conocer los tipos de interés hipotecarios a 30 años del MBA, los permisos de construcción y la venta de viviendas nuevas en agosto; mientras que el jueves llegará el turno para conocer las renovaciones de los subsidio por desempleo, el PIB, y los inventarios mayoristas y minoristas.

La semana concluirá en EE. UU., con el dato del PCE, que mira con atención la Fed para su política monetaria, y que llega tras la decisión del organismo de bajar por primera vez en nueve meses los tipos un cuarto de punto. así como las previsiones de inflación de Universidad de Michigan a 5 años.

Entre las referencias macroeconómicas protagonistas de la próxima semana, en la que el martes es festivo en Japón por el Equinoccio de Otoño, se encuentran en este país, la publicación el miércoles del PMI manufacturero y de servicios; el IPC subyacente del Banco de Japón (BoJ); y el jueves se publicarán las actas de la reunión de dicho banco central; y el viernes, el IPC. EFECOM

