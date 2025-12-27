España

Siguen las lluvias y la nieve este último fin de semana de 2025: el temporal continúa activo en Cataluña y pone al límite el caudal de los ríos

Pese a la inestabilidad, las temperaturas experimentarán un ascenso tanto este sábado como el domingo

Guardar
Varias personas caminan con paraguas,
Varias personas caminan con paraguas, a 20 de diciembre de 2025, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España). (Lorena Sopêna/Europa Press)

Las precipitaciones, por el momento, parecen no dar tregua. Tras unos días marcados por las lluvias y la nieve en distintos puntos de la geografía española, este sábado se presenta, de nuevo, como una jornada inestable. De hecho, según ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta situación se mantendrá previsiblemente hasta el próximo lunes 29 de diciembre, especialmente en el área mediterránea, tanto peninsular como en Baleares.

Así, durante los próximos días, se esperan “chubascos tormentosos localmente fuertes y persistentes y nevadas en las montañas”. Este sábado, las lluvias afectarán al nordeste peninsular y a las islas Baleares, así como al este de Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana y posiblemente en Extremadura y Andalucía, sobre todo en el oeste y sur andaluz.

De hecho, son algunas de estas comunidades autónomas las que este sábado se encuentran en alerta amarilla: en Andalucía, Cádiz y Huelva por lluvias y Málaga por fenómenos costeros y lluvias, pues en la costa mediterránea “habrá vientos intensos y temporal marítimo”; en la Comunidad Valenciana, Valencia también por lluvias, y en Cataluña, una vez más, los avisos se han activado por distintas previsiones de eventos.

Barcelona, Girona y Tarragona, al igual que el pasado viernes, cuentan este sábado con alertas por lluvias, viento y mala mar, que obligó al Ayuntamiento de la Ciudad Condal a activar el Plan Básico de Emergencias Municipal por mal estado del mar. En el pirineo de Girona, además, hay riesgo de aludes y preocupa el caudal de los ríos, como el Tordera o el Onyar, que bajan muy llenos y seguirán recibiendo agua de las abundantes lluvias de esta jornada.

Una mujer hablando por el
Una mujer hablando por el móvil en la playa de La Barceloneta durante el temporal marítimo, a 26 de diciembre de 2025. (Bruna Casas/REUTERS)

Así, Protección Civil de la Generalitat mantiene en fase de alerta el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (Inuncat) por la probabilidad de intensidad y acumulación de lluvia en las próximas horas, pudiendo superar en todo el día los 200 l/m2 en la provincia de Girona, según el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat).

Con respecto a la nieve, la cota se situará bastante más alta que el día anterior. Mientras que ayer descendió en algunos puntos hasta los 500 metros, afectando a varias decenas de vías secundarias en zonas de Andalucía, Cantabria o Castilla y León, entre otras, este sábado estará en torno a unos 1.400-1.600 metros. Del Campo ha señalado que se producirán “nevadas copiosas por encima de esa cota en el Pirineo catalán”.

En estos últimos días de la semana, las temperaturas van a experimentar un ascenso. Así, aunque continuará haciendo frío, este será “menos intenso que el de días previos”. Por ejemplo, mientras que el viernes en algunas capitales de provincia los termómetros no subieron de los 5 grados, la previsión de temperatura máxima más baja para este sábado se encuentra en Ávila y Soria con 7 grados, un par más que el día anterior.

Esto no impedirá, sin embargo, que se produzcan heladas en el interior peninsular y el mercurio se situará por debajo de los 0 grados en Albacete, León, Lugo o Toledo.

Esta penúltima semana de 2025, se esperan lluvias generalizadas. (Aemet)

Siguen subiendo las temperaturas el domingo

Mañana, domingo 28 de diciembre, las temperaturas continuarán su ascenso y “las heladas quedarán ya acotadas a zonas de montaña”. De nuevo, se producirán precipitaciones en el área mediterránea y en Andalucía, pudiendo ser “fuertes y persistentes” tanto en zonas litorales como prelitorales.

En el resto del territorio peninsular tampoco podrá guardarse el paraguas, ya que la Aemet prevé que lloverá, aunque de forma dispersa, en amplias zonas del este, centro y sur. La cota de nieve, de nuevo, se situará a partir de unos 1.400-1.600 metros.

La precaución en las carreteras volverá a ser fundamental, pero esta vez por la niebla, ya que en las zonas del este se formarán bancos que “podrán dificultar el tráfico por la reducción de visibilidad”.

Temas Relacionados

Tiempo en EspañaClimaCataluñaAemetMeteorologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Tres muertes por arma blanca en Madrid durante la semana de Navidad: un hombre de 60 años es apuñalado en Usera en el interior de un domicilio

La víctima, identificada como Miguel A.M., fue asesinado en una vivienda de la calle Marcelo Usera. Seguía con vida a la llegada los sanitarios, pero entró en parada cardiorrespiratoria y solo se pudo certificar su muerte

Tres muertes por arma blanca

Ortega Cano anuncia que tomará medidas legales contra Mediaset: “Grabaron y emitieron una conversación privada sin mi consentimiento”

El extorero y viudo de Rocío Jurado asegura que ‘Vamos a ver’ ha grabado una conversación telefónica sin su autorización

Ortega Cano anuncia que tomará

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 27 diciembre

Como cada sábado, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los

“Lamento haberles traído a Santiago”: un jabalí en la pista obliga a desviar los vuelos del aeropuerto de A Coruña

“Una vez más pedirles disculpas, pero bueno, la aviación es así”, ha dicho el comandante

“Lamento haberles traído a Santiago”:

Salir a la calle con el pelo mojado nos resfría y otras mentiras que ‘destruye’ la ciencia

La transmisión de virus, y no la temperatura, explica el aumento de resfriados en invierno

Salir a la calle con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Lamento haberles traído a Santiago”:

“Lamento haberles traído a Santiago”: un jabalí en la pista obliga a desviar los vuelos del aeropuerto de A Coruña

Un artículo para entender por qué Vox ha abandonado al rey Felipe VI: “Pone en peligro su continuidad y un legado que no le pertenece”

Salvador Illa apela a la solidaridad y la empatía en su discurso de Navidad: “¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad?”

La izquierda aragonesa no logra pactar y acudirá dividida a las elecciones

La Audiencia Nacional cita a la exmujer de Koldo García a declarar como imputada el 20 de enero

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 27 diciembre

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

En cirílico y con ilustraciones de santos: así serán las nuevas monedas de euro en Bulgaria

La guerra entre Hacienda y los ‘youtubers’ Willyrex y Vegetta777 amenaza con redefinir la estrategia fiscal de los creadores digitales en Andorra

Los vecinos de Villamanín (León) llegan a un acuerdo para repartir el ‘Gordo’ de Navidad tras el error de la Comisión de Fiestas

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”