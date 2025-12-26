Barcelona activa la alerta por mal estado del mar: la Aemet prevé olas de hasta 4 metros y vientos de 60 km/h

Vista del oleaje en la playa de la Barceloneta, a 17 de enero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). (Kike Rincón/Europa Press)

En la tarde del jueves 25 de diciembre, el Ayuntamiento de Barcelona activó la alerta del Plan Básico de Emergencias Municipal por mal estado del mar. El aviso continuará este viernes, presumiblemente durante todo el día, ante las previsiones meteorológicas y el incremento de la altura de las olas.

Durante esta jornada, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado en el litoral de Barcelona la alerta amarilla por fenómenos costeros, ya que se prevé viento del nordeste con intervalos de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7), así como olas de 3 a 4 metros. Según ha explicado el Consistorio, el Plan de Emergencias de la ciudad se activa “cuando hay una probabilidad alta de olas de más de 2,5 metros y el litoral de la ciudad sufre los efectos del mar, y hay peligro para las personas o se pueden producir destrozos en el mobiliario".

De igual manera, el Ayuntamiento de Barcelona ha recordado la prohibición de “acceder a los espigones de la playa y de entrar en el agua mientras ondee la bandera roja, izada en todas las playas”. Así, se recomienda que la ciudadanía aumenta la precaución y la Guardia Urbana de Barcelona se ha desplegado en el litoral con el objetivo de cerrar el paso a estos espigones y a las zonas donde rompen las olas “para evitar riesgos para las personas”.

Bandera roja a causa del temporal en la playa de la Barceloneta, a 17 de enero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). (Kike Rincón/Europa Press)

Otros avisos por nieve, lluvias y frío en el resto de España

La alerta se produce en una jornada que estará marcada por la inestabilidad en buena parte del país: las precipitaciones en forma de nieve y lluvia regarán tanto la Península como las islas Baleares.

En la provincia de Barcelona hay también activos avisos amarillos por nevadas en el prepirineo, con una acumulación de nieve de 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros, y lluvias en el prelitoral y el litoral, con precipitaciones acumuladas en 12 horas de 60 mm. La Aemet, además, ha alertado de que “no se descarta que sean localmente fuertes”.

En el resto de Cataluña también hay avisos: en Girona, por fenómenos costeros en Ampurdán (naranja) y en el litoral sur, por lluvias, y por nevadas y riesgo de aludes con probabilidad de entre el 40 y el 70 % en el pirineo; en Tarragona, tanto por lluvias como por mala mar.

Especialmente destacables serán las temperaturas este viernes, pues las máximas no superarán los 5 grados y las mínimas se situarán por debajo de los 0 en algunos puntos del país. De hecho, el organismo público ha activado en las primeras horas de la mañana avisos amarillos por bajas temperaturas en Asturias, Cantabria, Castilla y León (León, Palencia y Zamora), Castilla-La Mancha (Guadalajara), Galicia (Ourense) y la Comunidad de Madrid.

Esta penúltima semana de 2025, se esperan lluvias generalizadas. (Aemet)

La nieve, una jornada más, volverá a ser protagonista. La Aemet prevé acumulados significativos en el Pirineo oriental, pudiendo afectar también de forma local a la Ibérica y a zonas más bajas aledañas. De hecho, la cota de nieve se situará este viernes en 900-1.200 metros en el cuadrante nordeste, aunque puede incluso descender hasta los 500 metros.

En Galicia y Castilla y León podría nevar en algunos puntos por encima de los 400-500 metros. Por ello, se recomienda consultar el estado de las carreteras si se prevén desplazamientos, ya que la Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha alertado de que actualmente 32 vías secundarias se encuentran afectadas por la nieve en puntos de Andalucía, Aragón, Navarra, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria y Castilla y León.