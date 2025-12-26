Fuertes heladas, lluvia y nieve este viernes: continúan la inestabilidad y las bajas temperaturas en España

Varias personas pasean por la nieve, a 23 de marzo de 2025, en Pedrafita do Cebreiro, Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro/Europa Press)

Las bajas temperaturas (cercanas o por debajo de los 0 grados en amplias zonas del país) y las precipitaciones en forma de lluvia y nieve están marcando estas fechas navideñas. La inestabilidad, por el momento, seguirá estando presente en buena parte de la Península y las islas Baleares, con precipitaciones localmente fuertes en el este de Cataluña y nevadas significativas en el Pirineo oriental.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado que este viernes 26 de diciembre habrá lluvias en el tercio nordeste, en las Baleares y el Estrecho, tendiendo a remitir en Galicia. Estas también serán posibles en Melilla y en las primeras horas del día se podrán producir en el centro peninsular.

Las más importantes, que irán acompañadas de tormentas ocasionales, se prevé que se registren en Baleares, así como en el entorno del cabo de la Nao (Alicante) y en el este de Cataluña, donde pueden ser “persistentes y localmente fuertes”.

La nieve volverá a ser protagonista una jornada más. El organismo público prevé acumulados significativos en el Pirineo oriental, pudiendo afectar también de forma local a la Ibérica y a zonas más bajas aledañas. De hecho, la cota de nieve se situará este viernes en 900-1.200 metros en el cuadrante nordeste, aunque puede incluso descender hasta los 500 metros.

Varias personas hacen muñecos de nieve en Lugo, a 21 de diciembre de 2025. (EFE/Eliseo Trigo)

En Galicia y Castilla y León podría nevar en algunos puntos por encima de los 400-500 metros. Por ello, es recomendable consultar el estado de las carreteras si se prevén desplazamientos, ya que la Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha alertado de que actualmente 32 vías secundarias se encuentran afectadas por la nieve en puntos de Andalucía, Aragón, Navarra, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria y Castilla y León.

Además, la Aemet también ha alertado de que en los entornos de montaña y en las zonas de la meseta Sur se pueden producir bancos de niebla matinales.

Con todo ello, tres de las provincias de Cataluña se encontrarán durante toda la jornada en alerta por lluvias, nieves, fenómenos costeros e incluso riesgo de aludes en Girona, donde la mala mar presenta un riesgo importante (naranja). Así, Barcelona cuenta con avisos por lluvias, nieve y fenómenos costeros; Girona por fenómenos costeros, lluvias, nieve y aludes, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 %, y Tarragona por lluvias y fenómenos costeros. También durante las primeras horas de la mañana hay riesgo bajo de mala mar en Castellón y Valencia.

Termómetros bajo cero y avisos por temperaturas mínimas

Con la Navidad más fría en los últimos 15 años y unos termómetros que se han situado sus máximas incluso por debajo de los cero grados en algunos puntos del país, España enfrenta una nueva jornada de bajas temperaturas. De esta manera, se esperan heladas débiles en amplias zonas del interior peninsular, moderadas o incluso localmente fuertes en montañas de la mitad norte.

Esta penúltima semana de 2025, se esperan lluvias generalizadas. (Aemet)

Sin embargo, en el nordeste peninsular se esperan aumentos tanto en las máximas como en las mínimas, mientras que en la meseta Sur se producirá una bajada del mercurio en cuanto a los valores máximos y en la mitad oeste, Murcia y Canarias en los mínimos.

En algunos puntos del país no se superarán los 5 grados durante todo el día, como en Ávila, León, Segovia o Soria. Además, los termómetros se situarán por debajo de los 0 grados en Badajoz, Burgos, Cuenca, Guadalajara, Lugo u Oviedo, entre otros.

Así, seis comunidades autónomas estarán durante las primeras horas del día en alerta amarilla por temperaturas mínimas de entre -4 y -8 grados: Asturias, Cantabria, Castilla y León (León, Palencia y Burgos), Castilla-La Mancha (Guadalajara), Galicia (Ourense) y Comunidad de Madrid.