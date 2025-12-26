España

Fuertes heladas, lluvia y nieve este viernes: continúan la inestabilidad y las bajas temperaturas en España

La Aemet ha activado alertas amarillas y naranjas en ocho comunidades autónomas por frío, precipitaciones y fenómenos costeros

Guardar
Varias personas pasean por la
Varias personas pasean por la nieve, a 23 de marzo de 2025, en Pedrafita do Cebreiro, Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro/Europa Press)

Las bajas temperaturas (cercanas o por debajo de los 0 grados en amplias zonas del país) y las precipitaciones en forma de lluvia y nieve están marcando estas fechas navideñas. La inestabilidad, por el momento, seguirá estando presente en buena parte de la Península y las islas Baleares, con precipitaciones localmente fuertes en el este de Cataluña y nevadas significativas en el Pirineo oriental.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado que este viernes 26 de diciembre habrá lluvias en el tercio nordeste, en las Baleares y el Estrecho, tendiendo a remitir en Galicia. Estas también serán posibles en Melilla y en las primeras horas del día se podrán producir en el centro peninsular.

Las más importantes, que irán acompañadas de tormentas ocasionales, se prevé que se registren en Baleares, así como en el entorno del cabo de la Nao (Alicante) y en el este de Cataluña, donde pueden ser “persistentes y localmente fuertes”.

La nieve volverá a ser protagonista una jornada más. El organismo público prevé acumulados significativos en el Pirineo oriental, pudiendo afectar también de forma local a la Ibérica y a zonas más bajas aledañas. De hecho, la cota de nieve se situará este viernes en 900-1.200 metros en el cuadrante nordeste, aunque puede incluso descender hasta los 500 metros.

Varias personas hacen muñecos de
Varias personas hacen muñecos de nieve en Lugo, a 21 de diciembre de 2025. (EFE/Eliseo Trigo)

En Galicia y Castilla y León podría nevar en algunos puntos por encima de los 400-500 metros. Por ello, es recomendable consultar el estado de las carreteras si se prevén desplazamientos, ya que la Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha alertado de que actualmente 32 vías secundarias se encuentran afectadas por la nieve en puntos de Andalucía, Aragón, Navarra, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria y Castilla y León.

Además, la Aemet también ha alertado de que en los entornos de montaña y en las zonas de la meseta Sur se pueden producir bancos de niebla matinales.

Con todo ello, tres de las provincias de Cataluña se encontrarán durante toda la jornada en alerta por lluvias, nieves, fenómenos costeros e incluso riesgo de aludes en Girona, donde la mala mar presenta un riesgo importante (naranja). Así, Barcelona cuenta con avisos por lluvias, nieve y fenómenos costeros; Girona por fenómenos costeros, lluvias, nieve y aludes, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 %, y Tarragona por lluvias y fenómenos costeros. También durante las primeras horas de la mañana hay riesgo bajo de mala mar en Castellón y Valencia.

Termómetros bajo cero y avisos por temperaturas mínimas

Con la Navidad más fría en los últimos 15 años y unos termómetros que se han situado sus máximas incluso por debajo de los cero grados en algunos puntos del país, España enfrenta una nueva jornada de bajas temperaturas. De esta manera, se esperan heladas débiles en amplias zonas del interior peninsular, moderadas o incluso localmente fuertes en montañas de la mitad norte.

Esta penúltima semana de 2025, se esperan lluvias generalizadas. (Aemet)

Sin embargo, en el nordeste peninsular se esperan aumentos tanto en las máximas como en las mínimas, mientras que en la meseta Sur se producirá una bajada del mercurio en cuanto a los valores máximos y en la mitad oeste, Murcia y Canarias en los mínimos.

En algunos puntos del país no se superarán los 5 grados durante todo el día, como en Ávila, León, Segovia o Soria. Además, los termómetros se situarán por debajo de los 0 grados en Badajoz, Burgos, Cuenca, Guadalajara, Lugo u Oviedo, entre otros.

Así, seis comunidades autónomas estarán durante las primeras horas del día en alerta amarilla por temperaturas mínimas de entre -4 y -8 grados: Asturias, Cantabria, Castilla y León (León, Palencia y Burgos), Castilla-La Mancha (Guadalajara), Galicia (Ourense) y Comunidad de Madrid.

Temas Relacionados

Tiempo en EspañaClimaMeteorologíaAemetEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 26 de diciembre

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense en las últimas horas

Cuántos dólares cuesta un euro

Una experta en Casa Real analiza el gran año de la princesa Leonor: “Aún tiene que curtirse. Le falta experiencia, carácter y madurez”

Carmen Duerto, analiza para ‘Infobae’ el año 2025 de la hija de los reyes Felipe VI y Letizia y habla de su futuro en la monarquía

Una experta en Casa Real

Cómo hacer roscón de hojaldre​, la versión más fácil y rápida para celebrar el día de Reyes

Esta versión exprés del clásico roscón de Reyes se prepara en un momento y puede rellenarse con nata, trufa o una mezcla de ambas

Cómo hacer roscón de hojaldre​,

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

El Gobierno supera un año con victorias clave y derrotas sonadas, en un contexto marcado por los escándalos de corrupción y acoso sexual que salpican al ala socialista

Pedro Sánchez termina la recta

‘Aquí no hay quien viva’ porque los sueldos no dan para todo: la economía de España crece en 2025, pero no la de los españoles

La economía avanza a buen ritmo y la inflación se modera en 2025, pero los salarios están lejos de cubrir las necesidades reales. Los hogares españoles afrontan costes cada vez más altos en vivienda, alimentación y energía, mientras su capacidad de gasto se mantiene estancada

‘Aquí no hay quien viva’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez termina la recta

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

La Justicia permite a una madre tramitar la nacionalidad española de su hija nacida en Valencia pese a que el padre quería que mantuviese solo la italiana

Policías nacionales van a demandar judicialmente a Interior por no permitir la afiliación a sindicatos externos e interprofesionales dentro del cuerpo

ECONOMÍA

Cuántos dólares cuesta un euro

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 26 de diciembre

‘Aquí no hay quien viva’ porque los sueldos no dan para todo: la economía de España crece en 2025, pero no la de los españoles

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Un abogado explica las tres formas de saber si tienes deudas: “Es importante para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad”

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”