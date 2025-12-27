España

El Euromillones ‘cae’ en España: un único acertante gana 54 millones de euros en Mondragón (Guipúzcoa) en el sorteo de este viernes 26 de diciembre

El 9 de diciembre, un afortunado en Bélgica obtuvo 142,5 millones de euros y, tres días más tarde, el 12 de diciembre, en Irlanda se repartió un fondeo de 17 millones de euros

Guardar
Un boleto del Euromillones (ShutterStock).
Un boleto del Euromillones (ShutterStock).

La suerte ha caído en España, concretamente en el País Vasco. Un único acertante del Euromillones ha ganado un bote de 54.026.007 euros en el sorteo de este viernes 26 de diciembre.

El boleto premiado se validó en Arrasate / Mondragón (Guipúzcoa). Este es el segundo bote de Euromillones que recae en territorio español en 2025. El primero alcanzó 65.278.573 euros y fue adjudicado en Tarazona (Zaragoza) el pasado 5 de septiembre.

Durante diciembre, se han registrado otros grandes premios del sorteo: el 9 de diciembre, un afortunado en Bélgica obtuvo 142,5 millones de euros y, tres días más tarde, el 12 de diciembre, en Irlanda se repartió un fondo de 17 millones de euros.

En el sorteo de Euromillones del próximo martes, 30 de diciembre, el último del año, el bote se reinicia con otros 17 millones de euros para acertantes de primera categoría.

En la segunda categoría de esta última jornada, nueve acertantes obtuvieron un premio de 73.045,24 euros cada uno. Uno de estos boletos también fue sellado en España, en la Administración de Loterías Nº 4 de León (Santa Clara, 2).

El sorteo además entregó el galardón de El Millón, dotado con 1 millón de euros, a un boleto comprado en la Administración de Loterías Nº 35 de Málaga (Duque de Rivas, 2).

La combinación ganadora fue 22, 32, 48, 12 y 36, con las estrellas 03 y 04, mientras que el código de El Millón correspondió a WPX39992.

Temas Relacionados

EuromillonesLoteríasEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La tarifa regulada de gas bajará un 8,7% en enero de 2026: así quedará tu factura

Esta reducción responde al descenso del coste de la materia prima utilizada en el cálculo de la tarifa, a pesar del componente estacional de las revisiones correspondientes a los meses de invierno

La tarifa regulada de gas

Habla el abuelo de la familia desaparecida en Indonesia: “Mis tres nietos y mi yerno posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente”

Según Enrique Ortuño, el abuelo de los desaparecidos, “los cuerpos deben estar en el fondo del mar”, en la mitad del barco que las autoridades no han localizado todavía

Habla el abuelo de la

José Manuel Felices, médico: “No te calientes así las manos en invierno porque las estás destrozando”

Para evitar este tipo de resultados, el experto nos ofrece tres trucos. El primero se llama “el bombeo manual”: cuando uno esté llegando a casa, puede abrir y cerrar los puños para bombear sangre

José Manuel Felices, médico: “No

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 27 diciembre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Triplex de la Once sorteo

Vende su empresa manufacturera y reparte más de 221 millones de euros entre sus trabajadores, pero les impone una sola condición

La decisión quedó formalizada en el propio contrato de compraventa, pese a que ninguno de los empleados poseía acciones de la compañía

Vende su empresa manufacturera y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aragón se queda sin frente

Aragón se queda sin frente amplio de izquierda: CHA, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde concurrirán por separado en las autonómicas del 8 de febrero

“Lamento haberles traído a Santiago”: un jabalí en la pista obliga a desviar los vuelos del aeropuerto de A Coruña

Un artículo para entender por qué Vox ha abandonado al rey Felipe VI: “Pone en peligro su continuidad y un legado que no le pertenece”

Salvador Illa apela a la solidaridad y la empatía en su discurso de Navidad: “¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad?”

La izquierda aragonesa no logra pactar y acudirá dividida a las elecciones

ECONOMÍA

La tarifa regulada de gas

La tarifa regulada de gas bajará un 8,7% en enero de 2026: así quedará tu factura

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 27 diciembre

Vende su empresa manufacturera y reparte más de 221 millones de euros entre sus trabajadores, pero les impone una sola condición

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 27 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”