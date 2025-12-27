El Euromillones ‘cae’ en España: un único acertante gana 54 millones de euros en Mondragón (Guipúzcoa) en el sorteo de este viernes 26 de diciembre

Un boleto del Euromillones (ShutterStock).

La suerte ha caído en España, concretamente en el País Vasco. Un único acertante del Euromillones ha ganado un bote de 54.026.007 euros en el sorteo de este viernes 26 de diciembre.

El boleto premiado se validó en Arrasate / Mondragón (Guipúzcoa). Este es el segundo bote de Euromillones que recae en territorio español en 2025. El primero alcanzó 65.278.573 euros y fue adjudicado en Tarazona (Zaragoza) el pasado 5 de septiembre.

Durante diciembre, se han registrado otros grandes premios del sorteo: el 9 de diciembre, un afortunado en Bélgica obtuvo 142,5 millones de euros y, tres días más tarde, el 12 de diciembre, en Irlanda se repartió un fondo de 17 millones de euros.

En el sorteo de Euromillones del próximo martes, 30 de diciembre, el último del año, el bote se reinicia con otros 17 millones de euros para acertantes de primera categoría.

En la segunda categoría de esta última jornada, nueve acertantes obtuvieron un premio de 73.045,24 euros cada uno. Uno de estos boletos también fue sellado en España, en la Administración de Loterías Nº 4 de León (Santa Clara, 2).

El sorteo además entregó el galardón de El Millón, dotado con 1 millón de euros, a un boleto comprado en la Administración de Loterías Nº 35 de Málaga (Duque de Rivas, 2).

La combinación ganadora fue 22, 32, 48, 12 y 36, con las estrellas 03 y 04, mientras que el código de El Millón correspondió a WPX39992.