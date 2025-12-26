Ganaderos y agricultores se preparan para pasar Nochevieja en la autopista en protesta por el sacrificio de vacas: “La supervivencia de nuestras explotaciones está en juego”

Protesta de agricultores y ganaderos con tractores en la autopista A9, en Beziers, para protestar contra el sacrificio de rebaños enteros (EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO)

La movilización de los agricultores en el suroeste de Francia ha mantenido su intensidad durante las últimas jornadas, coincidiendo con las celebraciones navideñas. La protesta, motivada por el rechazo al manejo que ha hecho el gobierno de la crisis por la dermatosis nodular contagiosa (DNC), una enfermedad contagiosa para el ganado, se ha sumado a la oposición del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosu.

Durante la jornada del 24 de diciembre, y desde hace semanas, las carreteras han sido el principal escenario de la reivindicación, pues los bloqueos en la autopista A64 a la altura de Carbonne se han mantenido activos entrada la noche, según recoge Sudoest.

Mientras tanto, los agricultores, según ha relatado Jérôme Bayle —portavoz destacado tras la protesta—, se han dispuesto a “pasar Nochevieja por la autopista” tras concluir una reunión con el prefecto de Haute-Garonne la noche del martes.

Además, la intervención de la policía ha provocado la interrupción del tráfico en la A63 en las inmediaciones de Burdeos, en la A64 en todo el corredor que une Toulouse y Bayona, en la A65 a la altura de Thèze (Pirineos Atlánticos) y en la A75 en las zonas de Lozère y Aveyron.

Resistencia rural en Navidad

La resistencia de los agricultores ha adoptado este año un cariz especialmente simbólico: en Carbonne, a las afueras de Toulouse y donde el movimiento cumple ya su decimoquinto día, la Navidad se ha celebrado sobre el asfalto.

En otras localidades, como Cestas (Gironde), organizaciones como la Coordinación Rural de Gironde han impulsado celebraciones colectivas, con comidas compartidas de Navidad en pleno bloqueo.

Los portavoces del movimiento han reiterado su compromiso con continuar la presión: “Seguiremos luchando para cambiar las regulaciones de sacrificio y contrarrestar las soluciones para nuestros agricultores de cereales. Esperamos que todos estos agricultores luchen por sobrevivir a su legado hasta 2026”, ha manifestado Jérôme Bayle en las declaraciones recogidas por Sudouest.

ARCHIVO - Agricultores en el suroeste de Francia, para protestar contra el sacrificio masivo de vacas ordenado para contener la propagación de una enfermedad cutánea, el lunes 15 de diciembre de 2025. (AP/Nicolas Mollo)

Por su parte, Benjamin Roquebert, agricultor desplazado en Carbonne, ha subrayado que, pese a la actitud inflexible del interlocutor gubernamental, “la supervivencia de nuestras nuevas explotaciones está en juego, así que si tarda, tardará”.

Las reivindicaciones giran esencialmente en torno a la oposición a la estrategia gubernamental para frenar la propagación de la dermatosis nodular contagiosa, que consiste en tres pilares: el sacrificio sistemático de los rebaños en cuanto se detecta un caso, la vacunación y las restricciones de movimiento.

La crisis sanitaria se agrava

Tanto la Coordinación Rural (el segundo grupo más numeroso de ganaderos) como la Confederación de Campesinos (el tercero en tamaño) cuestionan la idoneidad de los sacrificios masivos y reclaman alternativas.

Las últimas semanas han aportado nuevos datos a la alarma del sector. En el departamento de Haute-Garonne, se han sacrificado 72 rebaños y se ha detectado un nuevo caso de encefalitis crónica no transmisible (ECN) en la localidad de Juzet-d’Izaut, elevando el total nacional a 115 contagios desde el mes de junio.

Agricultores franceses realizan cortes de carreteras y protestas por la gestión de la crisis de dermatosis nodular contagiosa y el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea (EFE)

El episodio más reciente de ECN, de especial gravedad, se registró el 15 de diciembre en el departamento de Aude. La presión sobre la red viaria derivada de las protestas coincide con uno de los picos de desplazamientos por vacaciones en Francia.

Según advierte Bison Futé, el organismo de tráfico nacional, este 24 de diciembre era “uno de los días más competitivos” del periodo vacacional, lo que ha elevado la preocupación por las complicaciones adicionales en las carreteras, reforzando la visibilidad de las protestas y la magnitud de su impacto.