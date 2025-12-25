España

El hielo y la nieve cortan una decena de carreteras el día de Navidad: casi 50 vías afectadas

Durante la primera fase de la operación especial de la DGT, que arrancó el pasado 19 de diciembre y se prolongará hasta este jueves, se prevén 8,5 millones de desplazamientos

Guardar
Imagen de archivo de nieve
Imagen de archivo de nieve sobre un furgón. (Verónica Lacasa/Europa Press)

El temporal de nieve y hielo mantiene afectadas hasta 48 carreteras en España este jueves, según la Dirección General de Tráfico (DGT), con once vías cortadas en Andalucía, Asturias, Castilla y León y Navarra, y la obligatoriedad del uso de cadenas o neumáticos de invierno en otras 28.

Según ha informado Tráfico, las restricciones incluyen carreteras cerradas en Almería (AL-5405, AL-5402), Granada (A-4025 en Sierra Nevada), Asturias (CO-4 en Covadonga), Burgos (BU-570, BU-571, BU-572), Salamanca (DSA-191) y Navarra (NA-137, NA-2011, NA-2012). En varios tramos de Granada, Huesca, Asturias, Cantabria, Salamanca, Lleida, Castellón y Navarra, se exige circular con cadenas o neumáticos de invierno.

Las condiciones meteorológicas adversas han motivado avisos en Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana por nevadas, bajas temperaturas, lluvias u oleaje intenso, según la DGT. En dos carreteras, una en Huesca y otra en Burgos, la circulación está limitada a 60 kilómetros por hora, y en siete vías de Huesca, Asturias, Cantabria, Palencia y Castellón se prohíbe el adelantamiento de vehículos pesados.

La DGT advierte de la previsión de nuevas nevadas y ha recomendado consultar en su mapa online el estado actualizado de la red viaria, disponible las 24 horas con información recabada por la Guardia Civil y los Centros de Gestión de Tráfico. Para más detalles, está habilitado el teléfono 011.

Durante esta primera fase de la operación especial’ desplegada por la DGT, que arrancó el pasado 19 de diciembre y se prolongará hasta este jueves, día de Navidad, Tráfico prevé 8,5 millones de desplazamientos.

¿Es obligatorio el uso de cadenas en invierno?

La DGT explica que el uso de las cadenas o ruedas de invierno es obligatorio siempre que se acceda a lugares de montaña o una carretera con presencia de nieve, así como en caso de que lo indique una señal en carretera o un agente de tráfico.

Consejos imprescindibles para conducir de forma segura con nieve o hielo.

En este sentido, si un vehículo accede a una vía como las descritas anteriormente sin cadenas o neumáticos de invierno, podría enfrentarse a sanciones de hasta 200 euros, por lo que Tráfico siempre recomienda llevarlas en el maletero durante los meses más fríos del año.

Este organismo emplea un sistema de código de colores para alertar a los conductores sobre la necesidad de equiparse ante nevadas, determinando el nivel de dificultad de la vía. Por ejemplo, cuando una carretera figura en negro en el mapa online, todo tipo de vehículos tienen prohibido el paso debido al volumen de nieve acumulada, en espera de la intervención de máquinas quitanieves.

Si el tramo aparece en rojo, solo será posible circular con cadenas o neumáticos de invierno; queda prohibida la circulación para camiones, autobuses y vehículos que no vayan equipados. Por otro lado, con el indicativo amarillo, los camiones y los vehículos equipados no pueden circular, y se exige precaución al resto. El código verde autoriza el tránsito normal a excepción de camiones, para los cuales la recomendación es restringir adelantamientos y desplazarse exclusivamente por el carril derecho.

Noticia con información de EFE

Temas Relacionados

nieveDGTEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Antonia San Juan pone fecha al final de su tratamiento contra el cáncer: “Mi última quimio será el 30 de diciembre”

La actriz ha celebrado la Navidad acompañada de su exmarido, quien dice que además es “su mejor amigo”

Antonia San Juan pone fecha

Los españoles llevamos 60 euros en la cartera en una Europa que se sigue resistiendo a extinguir el pago en metálico

La mayoría de los países que conforman el bloque monetario mantienen el uso de dinero físico como opción preferente para transacciones, pese al crecimiento de alternativas electrónicas y a la disminución durante los últimos años

Los españoles llevamos 60 euros

Más estrategia y menos excesos: qué comen los futbolistas profesionales en las comidas de Navidad

Algunos equipos superan los 15 encuentros en apenas seis semanas, una carga que obliga a replantear la dieta

Más estrategia y menos excesos:

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados del Sorteo 3 Super

Óscar Puente agita la Nochebuena comparando a Feijóo y Mazón con Franco y Millán-Astray: “Same vibes”

Horas antes de que el ministro incendiase las redes, la red ferroviaria afrontó una jornada complicada con parones en Chamartín y demoras en los servicios de alta velocidad

Óscar Puente agita la Nochebuena
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente agita la Nochebuena

Óscar Puente agita la Nochebuena comparando a Feijóo y Mazón con Franco y Millán-Astray: “Same vibes”

La apelación del Rey a la convivencia une a PSOE y PP y choca con la izquierda alternativa y el independentismo: “Un discurso vacío y alejado de la realidad de la gente”

La Audiencia Nacional rechaza que un ciudadano marroquí mantenga la autorización para trabajar en España mientras recurre la denegación de su asilo

Los temas que Felipe VI se dejó en el tintero en su discurso de Navidad: los incendios, la violencia machista o la guerra en Ucrania

La Justicia niega la incapacidad permanente de un panadero y albañil con importantes problemas de visión: “Conserva capacidad funcional para desarrollar su trabajo”

ECONOMÍA

Los españoles llevamos 60 euros

Los españoles llevamos 60 euros en la cartera en una Europa que se sigue resistiendo a extinguir el pago en metálico

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Salario de 30000 euros y alojamiento gratuito: así es el trabajo que ofrecen en una isla desierta de Escocia

DEPORTES

Cesc Fàbregas habla sobre la

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje