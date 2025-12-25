El hielo y la nieve cortan una decena de carreteras el día de Navidad: casi 50 vías afectadas

Imagen de archivo de nieve sobre un furgón. (Verónica Lacasa/Europa Press)

El temporal de nieve y hielo mantiene afectadas hasta 48 carreteras en España este jueves, según la Dirección General de Tráfico (DGT), con once vías cortadas en Andalucía, Asturias, Castilla y León y Navarra, y la obligatoriedad del uso de cadenas o neumáticos de invierno en otras 28.

Según ha informado Tráfico, las restricciones incluyen carreteras cerradas en Almería (AL-5405, AL-5402), Granada (A-4025 en Sierra Nevada), Asturias (CO-4 en Covadonga), Burgos (BU-570, BU-571, BU-572), Salamanca (DSA-191) y Navarra (NA-137, NA-2011, NA-2012). En varios tramos de Granada, Huesca, Asturias, Cantabria, Salamanca, Lleida, Castellón y Navarra, se exige circular con cadenas o neumáticos de invierno.

Las condiciones meteorológicas adversas han motivado avisos en Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana por nevadas, bajas temperaturas, lluvias u oleaje intenso, según la DGT. En dos carreteras, una en Huesca y otra en Burgos, la circulación está limitada a 60 kilómetros por hora, y en siete vías de Huesca, Asturias, Cantabria, Palencia y Castellón se prohíbe el adelantamiento de vehículos pesados.

La DGT advierte de la previsión de nuevas nevadas y ha recomendado consultar en su mapa online el estado actualizado de la red viaria, disponible las 24 horas con información recabada por la Guardia Civil y los Centros de Gestión de Tráfico. Para más detalles, está habilitado el teléfono 011.

Durante esta primera fase de la operación especial’ desplegada por la DGT, que arrancó el pasado 19 de diciembre y se prolongará hasta este jueves, día de Navidad, Tráfico prevé 8,5 millones de desplazamientos.

¿Es obligatorio el uso de cadenas en invierno?

La DGT explica que el uso de las cadenas o ruedas de invierno es obligatorio siempre que se acceda a lugares de montaña o una carretera con presencia de nieve, así como en caso de que lo indique una señal en carretera o un agente de tráfico.

Consejos imprescindibles para conducir de forma segura con nieve o hielo.

En este sentido, si un vehículo accede a una vía como las descritas anteriormente sin cadenas o neumáticos de invierno, podría enfrentarse a sanciones de hasta 200 euros, por lo que Tráfico siempre recomienda llevarlas en el maletero durante los meses más fríos del año.

Este organismo emplea un sistema de código de colores para alertar a los conductores sobre la necesidad de equiparse ante nevadas, determinando el nivel de dificultad de la vía. Por ejemplo, cuando una carretera figura en negro en el mapa online, todo tipo de vehículos tienen prohibido el paso debido al volumen de nieve acumulada, en espera de la intervención de máquinas quitanieves.

Si el tramo aparece en rojo, solo será posible circular con cadenas o neumáticos de invierno; queda prohibida la circulación para camiones, autobuses y vehículos que no vayan equipados. Por otro lado, con el indicativo amarillo, los camiones y los vehículos equipados no pueden circular, y se exige precaución al resto. El código verde autoriza el tránsito normal a excepción de camiones, para los cuales la recomendación es restringir adelantamientos y desplazarse exclusivamente por el carril derecho.

Noticia con información de EFE