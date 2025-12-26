España

El exclusivo Mercedes valorado en 13 millones de euros en el que han ‘pillado’ a Alonso paseando por Mónaco

Fernando Alonso recorre las calles del principado al volante de un Mercedes CLK GTR

Mercedes-Benz CLK GTR (Montaje Canva Infobae)

Fernando Alonso fue ‘pillado’ a los mandos de un Mercedes-Benz CLK GTR, uno de los coches más exclusivos del mundo, por las calles de Mónaco. Las imágenes, difundidas en un vídeo por el diario AS, muestran al piloto español circulando por Montecarlo mientras varias personas lo reconocen y comienzan a grabarlo con sus teléfonos móviles.

El principado de Mónaco es uno de los centros turísticos más lujosos de Europa, frecuentado por muchas estrellas del deporte y sus familias. Asimismo, alberga una de las carreras más emblemáticas de la Fórmula 1: el Gran Premio de Mónaco.

El episodio tuvo lugar en plena vía pública. Alonso avanza con normalidad al volante del vehículo. A su paso, algunos peatones se giran sorprendidos y otros sacan el móvil para grabar la escena, conscientes de la presencia del deportista. Además, para los entusiastas del motor ver este tipo de vehículos tan exclusivos también supuso una sorpresa.

Fernando Alonso explica en qué aspecto es superior Aston Martin al resto de equipos en los que ha estado en Fórmula 1: “Es el más determinado”.

El Mercedes CLK GTR: un coche exclusivo y limitado

El Mercedes CLK GTR es un coche de producción extremadamente limitada. Fue desarrollado a finales de los años noventa como “versión de calle” del vehículo de competición creado para el campeonato FIA GT. Para cumplir con los requisitos de homologación, la marca alemana fabricó un número muy reducido de unidades destinadas al uso en carretera.

Se trata de un modelo prácticamente inaccesible, incluso dentro del mercado de los superdeportivos. Su valor actual varía según la unidad y su estado, pero distintas estimaciones sitúan su precio por encima de los nueve millones de euros, pudiendo alcanzar cifras superiores a los 13 millones.

El diseño del CLK GTR es claramente heredado de la competición. Bajo el capó incorpora un motor V12, uno de los elementos que contribuyen a su exclusividad y a su alto valor en el mercado.

El dos vece campeón del mundo de Fórmula 1 conduciendo por las calles de Mónaco

Mónaco: enclave del automovilismo profesional

Mónaco es un lugar muy ligado al mundo del motor. Cada año acoge el Gran Premio de Fórmula 1 y es habitual ver circular coches de alta gama por sus calles. Aun así, el vehículo que conducía Fernando Alonso no pasó desapercibido para quienes se encontraban en la zona.

El piloto español Fernando Alonso (Jerome Miron / Reuters)

El vídeo no aporta más detalles sobre el recorrido ni sobre el motivo del desplazamiento. Tampoco se aclara si el coche es de su propiedad o si lo conducía de manera puntual. Las imágenes muestran únicamente al piloto español circulando por la ciudad y la reacción de varias personas que lo reconocen y lo graban con sus móviles.

Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, aparece al volante de un Mercedes CLK GTR, un modelo muy poco habitual fuera de exposiciones. La escena, grabada de forma espontánea en plena calle, llamó la atención de los aficionados al motor que se encontraban en Mónaco y de quienes vieron el vídeo posteriormente en redes sociales.

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

La presidenta de Casa 47 anticipa que se necesitarán “al menos cinco años” para que los programas de alquiler asequible reduzcan los precios de la vivienda

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

