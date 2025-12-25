Deportes

El gesto que Hamilton tiene cada Navidad con las hijas de un histórico rival de la F1 y los regalos que envió a los empleados de Ferrari

El británico mantiene una generosa tradición con Nico Rosberg y tuvo un detalle con los más de 1000 trabajadores de la escudería italiana en Maranello

Lewis Hamilton le regaló cajas de Navidad a los empleados de Ferrari (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

Después de una temporada difícil de debut en Ferrari, Lewis Hamilton eligió la Navidad para enviar una señal de apoyo interno a su nuevo equipo, al regalar una caja de productos británicos a cada trabajador de la escudería italiana en Maranello. En paralelo, el británico mantiene una tradición de generosidad navideña hacia la familia de su antiguo rival y compañero de la Fórmula 1 Nico Rosberg, a pesar de la distancia que la rivalidad profesional marcó entre ambos.

Según informaron los portales The Sun y LeParisien, el campeón británico decidió sorprender a los empleados tras un año especialmente complejo en la F1. Hamilton le entregó cajas de Fortnum & Mason a los más de 1000 empleados de la fábrica italiana. Vale destacar que, según indica el medio especializado Motorsport, el personal de las escuderías de la F1 “involucra directamente entre 300 y 1.200 personas”. Los equipos más importantes, como es el caso de Ferrari y Mercedes, suelen ser los que más integrantes tienen.

Cada paquete que entregó Lewis Hamilton contenía una selección de productos emblemáticos del Reino Unido: té Breakfast Blend, galletas de limón, galletas de té y bombones napolitanos, tanto con leche como negros, según indicaron los portales mencionados. Además, las cajas incluían una fotografía autografiada y una nota breve: “Felices fiestas, de Lewis”.

Lewis Hamilton y Nico Rosberg tuvieron una fuerte pelea interna en Mercedes, con ambos peleando el título en 2016, el cual quedó en manos del alemán (Prensa Mercedes).

Fuera del entorno de Maranello, Hamilton sostiene otro ritual navideño: envía cada año a las hijas de su excompañero de equipo, Nico Rosberg, una caja de regalos, pese a que la amistad entre ambos se rompió tras la intensa rivalidad en Mercedes y la retirada del alemán en 2016.

En una entrevista con el programa NDR Talk Show junto a su esposa Vivian, ambos revelaron que el británico mantiene el gesto desde hace varios años. Después de afirmar que sus dos hijas son fanáticas de Hamilton, contaron que “siempre les regala Barbies por Navidad”.

“Es muy amable de su parte. Teníamos cierta enemistad. Ahora, cada Navidad, ambas niñas reciben una enorme caja de regalos suya en la puerta de su casa. Es un gesto amable”, agregó Nico Rosberg. A pesar de la cortesía, el alemán bromeó sobre la tensa relación entre ambos durante la entrevista al decir que “tiene que quedarse fuera, pero puede dejar los regalos”.

Ferrari atravesó una de sus temporadas más complejas en la historia de la Fórmula 1, con Charles Leclerc superando continuamente a Lewis Hamilton (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

Cabe recordar que Lewis Hamilton completó una compleja primera temporada en la F1 con Ferrari. Luego de convertirse en uno de los fichajes más importantes en la historia de la Máxima, con un contrato estimado en más de 80 millones de euros anuales, no logró subirse al podio durante las 24 carreras del calendario, más allá de que ganó la carrera Sprint del Gran Premio de China.

El británico sumó un total de 156 puntos, situándose en la sexta posición del campeonato, a 86 unidades de diferencia de Charles Leclerc, su compañero de equipo en Ferrari. “Quiero agradecer a todos los miembros de este equipo por venir cada día y esforzarse constantemente para triunfar. Lo conseguiremos y lo haremos juntos. Concentrados en la última carrera, nos vemos pronto”, comentó en una publicación en Instagram una vez que finalizó la temporada.

Tras el caótico año de Ferrari, que no consiguió ninguna victoria en la campaña, Hamilton pasó sus vacaciones en Nueva York. El piloto británico fue visto en distintos puntos icónicos de la ciudad, recorriendo galerías de arte y restaurantes. “Es mi ciudad favorita. Es un lugar tan inspirador y perspicaz. Estoy muy agradecido de pasar tiempo aquí cada año, donde es tan fácil reflexionar y aprovechar nuestra creatividad y humanidad compartidas. El mundo avanza rápido y no podemos olvidar lo importante que es moverse con paz e intención y rodearse de personas que lideran con curiosidad y cuidado. Amo esta ciudad”, publicó el séptuple campeón mundial en sus redes.

A sus 40 años, Hamilton afrontará su segundo año con Ferrari en una temporada 2026 de la Fórmula 1 en la que debutará una nueva normativa técnica. A meses de que los monoplazas salgan a pista por primera vez, estalló un fuerte debate por el desarrollo de los motores con Mercedes, su ex escudería, en el centro de la polémica.

