La Aemet pide precaución por la borrasca Bram que trae fuertes rachas de viento y mala mar: “Ese oleaje es capaz de arrastrar a personas en playas o acantilados”

Una mujer sujeta un paraguas durante el paso de la borrasca ‘Aline’, a 19 de octubre de 2023, en Santiago de Compostela, A Coruña. (Álvaro Ballesteros / Europa Press)

El tiempo ha dado un respiro durante el puente de la Constitución, pero los cielos se volverán a cubrir esta semana. Se esperan lluvias abundantes que bañarán casi la totalidad del país tras el paso de varios frentes atlánticos, que repartirán agua de oeste a este durante las próximas jornadas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). “Las temperaturas experimentarán altibajos al paso de estos frentes, aunque en general serán suaves para la época del año”, apunta el portavoz del organismo público, Rubén del Campo, que adelanta que, de cara al fin de semana, “sí que descenderán y podría haber heladas en el interior”.

Por lo pronto, este martes, el protagonista en el norte será el viento provocado por la borrasca Bram -nombrada por el Servicio Meteorológico Irlandés- que en España se hará notar en forma de rachas de viento muy fuertes que podrán superar los 100 kilómetros por hora en Galicia y Cantabria. “Precaución, por lo tanto, con la caída de ramas o incluso de árboles completos que se encuentren en mal estado y también podrían desprenderse objetos de cornisas y otras zonas altas”, pide del Campo.

Una persona se refugia de la lluvia con paraguas en la comarca de Salnés, a 27 de enero de 2025, en Salnés, Pontevedra. (Elena Fernández / Europa Press)

Bran también dejará un fuerte temporal marítimo, con olas por encima de los siete metros. “Ese oleaje es capaz de arrastrar a personas ubicadas en espigones, playas o acantilados”, advierte el portavoz, que de nuevo pide tener especial cuidado. Durante esta jornada, también lloverá en Galicia -de forma “persistente y abundante” en A Coruña, Pontevedra y Ourense-, Asturias, Cantabria y País Vasco, pero también en Castilla y León y Extremadura.

Ante este escenario, la Aemet ha activado los avisos en seis comunidades autónomas. Galicia, Asturias y Cantabria permanecerán en alerta naranja -que implica “peligro importante”- por fuertes rachas de viento. En concreto, A Coruña tiene activados avisos naranja por viento de hasta 100 km/h y olas y amarillo por lluvia; Lugo por oleaje (naranja) y viento; Pontevedra riesgo importante por olas y aviso amarillo por viento y lluvia y Orense por lluvia. Navarra tiene también activado aviso por viento y en el País Vasco, Álava por viento, Guipúzcoa por olas y Vizcaya por viento y olas. En Mallorca el aviso es por niebla.

Mapa de avisos por fenómenos meteorológicos adversos para este martes, 9 de diciembre de 2025. (Aemet)

En cuanto al mercurio, las temperaturas “serán más altas como consecuencia de los vientos del sur y en el Cantábrico se superarán los 20 grados”. En el sureste, ciudades como Valencia o Murcia, superarán los 23 grados.

Evolución de la situación: miércoles y jueves

De cara al miércoles, del Campo ha explicado que “el frente continuará avanzando hacia el centro de la península y dejará precipitaciones en una franja que comprende de norte a sur, más o menos Asturias, Cantabria, País Vasco, pasando por Castilla y León, Madrid, Extremadura y Andalucía occidental”. Ha añadido que “también podría llover en zonas próximas en función del movimiento de este frente”, aunque “no llegarán las precipitaciones al Mediterráneo y podrán ser las lluvias fuertes y persistentes, sobre todo en Extremadura y en el oeste de Andalucía”.

La niebla matinal será otro fenómeno a tener en cuenta, ya que “habrá bancos de niebla matinales en el interior del centro y del este peninsular y las temperaturas diurnas bajarán claramente en buena parte del interior, también en el Cantábrico”. En contraste, “subirán las nocturnas y en general seguiremos con un ambiente suave para la época”. Del Campo ha precisado que “la nieve, en caso de aparecer, lo hará en cotas muy altas". Es más, no habrá apenas heladas y se superarán los 20 grados en el Mediterráneo y Baleares.

El jueves será “un día de transición entre un frente que se va y otro nuevo que llega”. Según ha indicado el portavoz de la Aemet, “amanecerá probablemente con bancos de niebla en el interior peninsular. También podrá haber estos bancos de niebla en puntos de Baleares”. Mientras tanto, “un nuevo frente llegará a Galicia. Dejará lluvias en esta comunidad, sobre todo en el oeste, sin descartar que también puede haber en zonas próximas a Galicia”. Las temperaturas nocturnas “bajarán porque los cielos estarán en general más despejados, aunque todavía no habrá heladas, y subirán las diurnas, sobre todo en el interior, al tiempo que bajan en el Mediterráneo”. Del Campo ha resumido que “seguiremos una jornada más con valores suaves para la época del año en general. Se superarán los veinte grados en la costa mediterránea y los quince grados de temperatura máxima se rondarán en el centro e interior de la mitad sur de la península”.

Un fin de semana pasado por agua

El viernes, según ha avanzado del Campo, “es probable que el frente que el día anterior alcanzaba Galicia continúe su avance y dejaría lluvias ese día, el viernes, en amplias zonas del oeste peninsular, localmente fuertes y persistentes en Galicia, Extremadura y Andalucía occidental”. Las temperaturas nocturnas “no variarán, pero bajarán las diurnas con un ambiente algo más frío”.

De cara al fin de semana, el portavoz de la Aemet ha anticipado que “habrá una bajada de los valores de temperatura nocturna con heladas en zonas del norte y del centro de la península, pero se recuperarán durante el día y se superarán de nuevo los 20 grados en zonas de Andalucía y del Mediterráneo”. El ambiente será “algo más frío, más propio de la época del año o también podrá ser en algunas zonas más cálida de lo habitual para la época”. En cuanto a las lluvias, del Campo ha señalado que todavía hay incertidumbre en el pronóstico, pero “podrían afectar a zonas del oeste, del sur de la península, sin descartar también que lleguen a la fachada mediterránea”.

Lluvias y “ambiente más fresco” en Canarias

En lo que respecta a Canarias, el portavoz ha señalado que “este martes será un día de tiempo tranquilo en general”. Sin embargo, “el miércoles llegarán nubes y lloverá en la vertiente norte de las islas, sobre todo en las medianías, sin descartarlo en otras zonas”. Tras una tregua el jueves, “el viernes podría volver a llover, sobre todo en la cara norte de las islas, situación que tendría continuidad en las más montañosas durante el fin de semana”. Todo ello, ha concluido, “con un ambiente también en Canarias, algo más fresco”.