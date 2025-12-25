Salario de 30000 euros y alojamiento gratuito: así es el trabajo que ofrecen en una isla desierta de Escocia

Paisaje en la isla Handa.

A quienes buscan combinar naturaleza, reto personal y una experiencia laboral única, una oportunidad en el noroeste de Escocia se presenta como una alternativa singular. Durante seis meses, la organización Scottish Wildlife Trust seleccionará a una persona para asumir el cargo de guardabosques en la isla Handa, un enclave aislado donde la vida moderna queda a kilómetros de distancia. El puesto de trabajo incluye un salario de casi 30.000 euros y alojamiento gratuito, aunque exige adaptarse al aislamiento y a un ritmo de vida marcado por el entorno natural y sus desafíos.

El contrato, vigente de marzo a septiembre, implica establecerse en Handa, una isla de aproximadamente 3,09 kilómetros cuadrados a la que solo se puede acceder mediante ferry desde el puerto cercano a Scourie. La ausencia de infraestructuras como tiendas o carreteras obliga a organizar desplazamientos semanales al continente para adquirir víveres, lavar ropa y abastecerse de gas para la cocina y la calefacción. Las condiciones meteorológicas, a menudo imprevisibles, pueden dejar a sus habitantes incomunicados durante días, haciendo indispensable la autonomía y la capacidad de organización para el día a día.

El guardabosques desempeña su labor en un entorno privilegiado, donde la isla sirve de refugio para decenas de miles de aves marinas y es habitual avistar ballenas, tiburones peregrinos y focas en sus costas. Entre las tareas principales se encuentran el monitoreo de las especies, la atención y gestión de hasta 8.000 visitantes en la temporada alta de verano, la coordinación de un equipo de voluntarios y la participación activa en la conservación del ecosistema local.

La convivencia en comunidad es otro de los ejes del puesto. Compartir vivienda y tiempo libre con los voluntarios convierte la vida social y profesional en una sola experiencia.

Los requisitos del puesto

La propuesta ofrece un salario de 26.112 libras esterlinas (unos 29.925 euros), alojamiento sin coste en un refugio específico. El perfil buscado requiere resistencia física, conocimientos medioambientales, habilidades organizativas y disposición para afrontar el aislamiento. A cambio, se garantiza una experiencia de trabajo y vida en uno de los paisajes más espectaculares del país.

Para quienes deseen trabajar en Escocia, el proceso se realiza a través del sistema de inmigración por puntos del Reino Unido. Se necesita una oferta formal de empleo (Certificate of Sponsorship), que el puesto se encuentre en la lista de trabajos elegibles, acreditar un salario mínimo de 25.600 libras anuales (aproximadamente 30.000 euros), demostrar conocimientos de inglés (IELTS 4.0 o equivalente), cualificación profesional y fondos mínimos de 945 GBP (alrededor de 1.100 euros). Quienes no hayan solicitado estatus pre-settled o settled antes de 2021 requieren la Skilled Worker Visa, válida entre 3 y 5 años y prorrogable hacia la residencia indefinida.

Otras oportunidades en Escocia

En el mercado escocés también existen otras oportunidades en el sector de sanidad con salarios de 12 a 14 libras esterlinas por hora para enfermeros y cuidadores, hostelería, construcción y tecnología, muchas veces con ofertas patrocinadas y apoyo para la reubicación.