Más estrategia y menos excesos: qué comen los futbolistas profesionales en las comidas de Navidad

Algunos equipos superan los 15 encuentros en apenas seis semanas, una carga que obliga a replantear la dieta

Qué comen los futbolistas profesionales
Qué comen los futbolistas profesionales en las comidas de Navidad. (Composición Infobae)

La acumulación de partidos hace que los futbolistas tengan que estar, hoy más que nunca, atentos a su forma física. En estas fechas, donde la Navidad abre paso a los banquetes en familia y a las bebidas alcohólicas, el fútbol de élite tampoco se deja de lado. Con la Copa África o el Boxing Day, muchos jugadores no ven parada su actividad profesional. El calendario aprieta y la mesa ha dejado de ser un lugar celebración para convertirse en un lugar más de preparación.

“Rendir al máximo no entiende de fechas”, podría resumir la filosofía que impera en estas semanas. Así lo explica Tommy Cole, chef privado que trabaja con jugadores de clubes de la Premier League como Chelsea, Fulham o Brighton, y que durante estas fechas adapta los menús festivos a las necesidades del alto rendimiento.

Lejos de eliminar los clásicos, la clave está en reinterpretarlos. “La cena de Navidad adopta un enfoque tradicional, pero un poco más sofisticado y saludable”, explica Cole en declaraciones a BBC Newsbeat. Los cambios, aunque sutiles, son decisivos. “Con las patatas asadas hay que tener cuidado de no usar una cantidad excesiva de grasa, pero intentando que queden crujientes”, señala. Lo mismo ocurre con los rellenos: “Hay que vigilar la grasa en la que se cocinan”.

Las carnes también se ajustan al detalle. El pavo sigue siendo protagonista, pero con matices. “Usamos más pechuga y no tanta carne oscura, que suele ser más grasosa, e intentamos incluir muchas verduras”, apunta el chef, subrayando la importancia de reducir grasas innecesarias y aumentar el aporte de micronutrientes.

Cena de Navidad. (Imagen Ilustrativa
Cena de Navidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menús personalizados y ciencia detrás del plato

Nada se deja al azar. Cole trabaja en coordinación con nutricionistas de los clubes y mantiene contacto directo con los jugadores. “Nos comunicamos con ellos, conocemos sus gustos y disgustos. A partir de ahí elaboramos un menú realmente sabroso”, explica. Esta personalización resulta clave en un mes especialmente exigente. Diciembre y enero concentran partidos de liga, competiciones europeas y torneos de copa. Algunos equipos superan los 15 encuentros en apenas seis semanas, una carga que obliga a replantear la dieta.

“Los chicos que están jugando partidos, especialmente alrededor de Navidad, verán que los encuentros son más frecuentes”, afirma Cole. La respuesta está en el plato: “Más patatas, pasta, ese tipo de cosas. Simplemente aumentamos ese consumo”.

Las verduras también ganan protagonismo, incluso de forma discreta para quienes no son sus mayores fans. “A veces las integramos en salsas”, señala. “Una muy popular es la salsa katsu, cuya base lleva zanahoria, cebolla y ajo”. Para la recuperación, no faltan el pescado azul, los frutos secos y las semillas, pilares habituales en las dietas de alto rendimiento.

Uno de los pescados más sanos y completos es también el más barato: “Una ración casi cubre el 100% de los objetivos nutricionales del día”.

Para futbolistas no profesionales

Las recomendaciones no difieren tanto para quienes disfrutan de un parón competitivo. Según guías especializadas, la alimentación navideña debería seguir la misma línea que durante la temporada. “La verdad es que no se tiene que diferenciar en exceso del resto del año”, indican los expertos. El equilibrio pasa por ajustar los carbohidratos a la actividad física, mantener un aporte proteico regular, hidratarse con frecuencia y reservar los excesos para días muy concretos.

En este sentido, se recuerda que las fechas clave son solo cinco: Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes. Convertir todo diciembre en una excepción puede tener consecuencias.

Cena de Navidad. (Cortesía Timolina/Europa
Cena de Navidad. (Cortesía Timolina/Europa Press)

Caprichos, alcohol y consecuencias

Pero incluso en el fútbol profesional hay espacio para lo humano. “Algunas personas me han pedido solo salchichas”, reconoce Cole, aunque admite que siempre intenta “hacer las cosas un poco más sofisticadas”.

El alcohol, sin embargo, es el gran enemigo silencioso. “El alcohol no es buena compañera de viaje, seas futbolista o no”, advierte. Si se consume, la consigna es clara: moderación e hidratación constante. Una nutrición inadecuada durante estas fechas puede traducirse en peor descanso, mala recuperación, problemas digestivos o un mayor riesgo de lesión.

