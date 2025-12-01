España

Xavier Batalla, doctor: “Una copa de vino al día no es saludable”

El experto ha explicado los motivos y ha puesto especial énfasis en las repercusiones que tiene sobre la piel

Xavier Batalla explicando los motivos
Xavier Batalla explicando los motivos por los que el vino no es saludable. (@dr.xavierbatalla)

¿Cuántas veces has escuchado que tomarse una copa de vino al día es beneficioso? Probablemente muchas. Esta afirmación es una de esas máximas que parece que están establecidas a nivel general, como si de una verdad absoluta se tratara.

Sin embargo, el doctor Xavier Batalla ha desmentido esto en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@dr.xavierbatalla). “Una copa de vino al día no es saludable”, afirma el especialista.

¿Por qué el vino no es saludable?

Aunque el vino contiene antioxidantes como el resveratrol, que en teoría podrían ofrecer ciertos beneficios, su consumo diario tiene múltiples efectos negativos en el cuerpo y la piel. Cada ingesta de alcohol activa una respuesta inflamatoria, aumenta el estrés oxidativo y dilata los vasos sanguíneos.

Esto provoca deshidratación de la piel, pérdida de firmeza y un deterioro de su estructura de soporte, acelerando signos de envejecimiento como arrugas y flacidez. Además, el alcohol interfiere con la síntesis de colágeno, bloqueando la producción de esta proteína clave para la elasticidad de la piel.

También dificulta la absorción de vitaminas esenciales, como la C y la B3, necesarias para reparar tejidos y mantener la piel luminosa. Con el tiempo, el consumo habitual de incluso pequeñas cantidades contribuye a la aparición de manchas, pérdida de hidratación y un envejecimiento prematuro visible.

Los efectos negativos no se limitan a la piel. El alcohol puede alterar el metabolismo, afectar la función hepática y debilitar el sistema inmunitario. Incluso una copa diaria puede incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, digestivas y ciertos tipos de cáncer. Por ello, los expertos coinciden en que la cantidad segura de alcohol es prácticamente cero, especialmente para quienes buscan mantener un cuerpo saludable y una piel joven y firme a largo plazo.

Estrategias para disfrutar sin alcohol y cuidar la salud

Mantener la salud y la piel en óptimas condiciones no requiere consumo de alcohol. Existen múltiples alternativas que aportan nutrientes esenciales sin los efectos negativos del alcohol. Beber agua, infusiones naturales o zumos de frutas frescas ofrece opciones sabrosas y beneficiosas que favorecen la digestión, fortalecen el metabolismo y ayudan a conservar la piel hidratada y luminosa.

Incorporar rutinas de autocuidado es clave para potenciar la salud. Dormir entre 7 y 9 horas, practicar ejercicio físico regular y realizar técnicas de relajación como meditación o respiración profunda fortalecen el sistema inmunitario y reducen el estrés.

La alimentación juega un papel fundamental. Dietas equilibradas, ricas en frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables, potencian la producción natural de colágeno y antioxidantes, protegiendo la piel del envejecimiento prematuro.

Adoptar estos hábitos no solo beneficia la piel y los órganos internos, sino que también mejora la concentración, la energía y la calidad de vida. Integrar alternativas saludables al alcohol en la rutina diaria permite disfrutar de bienestar físico y mental, promoviendo un estilo de vida saludable a largo plazo.

También es importante mantener un estilo de vida activo y equilibrado más allá de la alimentación. Practicar actividades al aire libre, gestionar el estrés diario y cuidar la exposición al sol contribuye al bienestar físico y mental.

