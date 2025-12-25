El ADN de Ötzi, el famoso Hombre de Hielo, revela que tenía el virus del papiloma humano

El cuerpo de Ötzi durante los análisis forenses (South Tyrol Museum of Archaeology)

Cuando en septiembre de 1991 una pareja de alemanes decidió escalar una montaña de los Alpes austríacos, no podían imaginarse que aquella excursión desvelaría uno de los hallazgos más interesantes en arqueología en los últimos años: el descubrimiento de Ötzi, el Hombre de Hielo.

Durante el descenso del Finialspitze, Helmut y Erika Simon tomaron una ruta poco explorada, al mismo tiempo que alterada por el deshielo de los glaciares que habían provocado las altas temperaturas de aquel mes. El hielo derretido sacó a la luz el cadáver de un hombre que, en un primer momento, se pensó que correspondería a un montañista perdido.

La pareja de alemanes dio el aviso a las autoridades y se activaron los dispositivos de recuperación del cuerpo. Pero aquel no era un excursionista accidentado, sino un hombre que vivió hace 5.000 años en los Alpes. Es, hasta la fecha, la momia de hielo mejor conservada y una de las más analizadas en la comunidad científica.

No es de extrañar que con frecuencia aparezcan nuevos descubrimientos en torno a Ötzi. Hoy sabemos que tenía la piel y los ojos oscuros y que era calvo, que tenía más de 60 tatuajes, que murió en torno a los 45 años e incluso su última comida: carne de cabra montés y ciervo, escanda (una variedad de trigo antiguo) y helechos tóxicos.

Reconstrucción realista de Ötzi (Archivo de Infobae)

Ötzi se infectó del virus del papiloma humano

Los análisis forenses del fósil han ofrecido una información muy interesante acerca de la salud del famoso Hombre de Hielo. Aunque se cree que fue una flecha incrustada en su hombro la que le condujo a la muerte, Ötzi acarreaba otras muchas enfermedades.

Investigaciones anteriores ya demostraron que esta momia de hielo sufrió fracturas de huesos, caries, aterosclerosis, se infectó por parásitos intestinales y tuvo los pulmones ennegrecidos por el hollín de las hogueras, una afección muy común en nuestros antepasados.

Ahora, un nuevo estudio publicado en el servidor de preimpresión bioRxiv y del que se hace eco la prestigiosa revista Science ha desvelado que el famoso Hombre de Hielo se infectó del virus del papiloma humano (VPH), una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en todo el mundo.

Aunque en la mayoría de los casos la infección desaparece por sí sola, algunos tipos de VPH pueden provocar problemas de salud importantes, como verrugas genitales o distintos tipos de cáncer. El VPH16, encontrado en Ötzi, es una de las cepas de mayor riesgo, pues se asocia a una cantidad significativa de casos de cáncer de garganta, de cérvix, de ano, de pene, de vulva y de vagina.

Las Infecciones de Transmisión sexual (ITS) siguen aumentando en los últimos años, sobre todo, entre jóvenes.

Virus y humanos, una historia compartida

Los resultados del estudio, que ha sido liderado por un equipo de científicos de la Universidad Federal de São Paulo (Brasil), todavía no han sido revisado por pares, pero podrían ayudar a los científicos a identificar cuándo nos encontramos los seres humanos por primera vez con el virus.

“Es un hallazgo muy interesante”, expone para Science Ville Pimenoff, genetista computacional de la Universidad de Oulu, quien no participó en el trabajo. El descubrimiento de restos virales en Ötzi refuerza la evidencia de que “Homo sapiens estuvo prácticamente infectado por estos virus durante toda su existencia”.

En torno al 8% del genoma humano está formado por restos de virus, por lo que la historia de la humanidad no puede entenderse separada de aquellos: unos son moldeados por los otros en una especie de selección evolutiva: los que sobreviven no son los más fuertes ni los más inteligentes, sino los que tienen el sistema inmunológico más adaptado.