Almeida pide a los Reyes Magos “la Champions del Atleti”: “Solo ellos pueden traerla”

Almeida le pide a los Reyes Magos "la Champions del Atleti". (Carlos Luján/Europa Press)

Madrid es una ciudad que se divide en dos. Pero no entre la derecha o la izquierda, sino entre dos aficiones, dos estadios, dos camisetas, en definitiva, dos equipos, que representan a la capital por toda Europa. Son el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y bien lo sabe su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien lejos de pasar desapercibido, nunca ha escondido su relación emocional con el equipo colchonero.

De corazón rojiblanco, Almeida ha asumido con naturalidad su papel de “sufridor”, integrando esa pasión en su perfil político, en cada discurso, también cuando ganaba el equipo de Chamartín. Así, en cada derbi que exigía una aparición pública del regidor, este acudía con claros guiños al Atlético de Madrid. Corbatas rojiblancas, bromas en X tras el partido o discursos cargados de ironía cuando le tocaba felicitar al eterno rival.

Y es que Almeida se ha visto obligado en más de una ocasión a recibir al equipo de Florentino en el Ayuntamiento, ya sea por Ligas, Copas o Champions, esta última con gran valor después de las finales de 2014 y 2016, donde el Madrid venció a los del Cholo Simeone.

Almeida recibe al Real Madrid en el Ayuntamiento tras ganar la Champions 2024. (EFE)

El deseo navideño de Almeida

El último episodio de esta simbiosis entre cargo público y sentimiento futbolero se produjo esta semana en el marco de la campaña navideña de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). En plena Plaza de Cibeles, escenario habitual de celebraciones madridistas, el alcalde entregó su propia carta a los Reyes Magos en el Buzón Real del autobús navideño, que permanecerá en el centro de la ciudad hasta el próximo 29 de diciembre.

Acompañado por el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, y el director gerente de EMT Madrid, Alfonso Sánchez, el alcalde no dudó en verbalizar su mayor deseo: “Que el Atlético de Madrid gane la Champions”, afirmó el regidor.

El alcalde fue más allá al explicar el contenido de su misiva, mezclando humor, convicción y un relato muy reconocible para la afición rojiblanca: “Les he dicho a los Reyes Magos que creo que he sido bastante bueno y apelo a su generosidad para que me traigan la ‘Champions’ del Atlético. Es que solo los Reyes Magos pueden traerla, yo creo que nos la merecemos”.

José Luis Martínez-Almeida, con corbata rojiblanca. (Eduardo Parra/Europa Press)

El autobús de la Navidad, más allá del fútbol

Más allá del guiño futbolístico, Almeida aprovechó el acto para detallar el funcionamiento de la iniciativa navideña de la EMT, destinada a los más pequeños de la ciudad. “A este autobús de la Navidad vamos todos a poder traer nuestra carta, nuestros deseos, que es lo que queremos que nos traigan los Reyes en esa mágica noche del 5 al 6 de enero”, explicó el primer edil.

El autobús, decorado especialmente para la ocasión, permitirá depositar cartas todos los días en horario de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas, excepto los festivos 24 y 25 de diciembre. Además, desde hace dos semanas, el personal de EMT distribuye cartas en las marquesinas de todos los distritos para facilitar la participación. Según datos municipales, la pasada Navidad unas 2.500 personas se acercaron a esta iniciativa.