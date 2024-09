Almeida muestra su “bochorno” como alcalde y “dolor” como colchonero ante el derbi

Madrid, 30 sep (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado este lunes su “bochorno” como regidor y “dolor” como aficionado del Atlético de Madrid ante la suspensión temporal del derbi jugado el domingo contra el Real Madrid tras el lanzamiento de objetos al campo por parte de algunos asistentes del fondo sur.

“La mejor forma de que esto no suceda es reivindicando a la afición del Atlético de Madrid de forma que el club adopte las medidas para que no vuelvan a producirse estos incidentes (…). Reivindicar la afición del Atlético de Madrid es expulsar de esa afición y de ese estadio a todo aquel que no se comporte”, ha aseverado Almeida a preguntas de los periodistas.

Tras un acto municipal, Almeida ha comentado cómo vivió desde el palco el derbi madrileño, que hubo que suspender temporalmente por el lanzamiento constante de objetos desde el ‘Frente Atlético’.

En su acta, Mateo Busquets Ferrer, el árbitro del partido, recogió que “en el minuto 64 desde el fondo sur bajo, se lanzaron varios objetos sobre la zona donde se encontraba el portero visitante (Thibaut Courtois), sin que ninguno de ellos llegara a impactarle”.

El alcalde del PP ha aseverado que las imágenes que se vieron en el encuentro no tienen cabida ni en el fútbol ni en el deporte, y tras ello, ha comentado: “Algunas personas me han dicho que durante la suspensión me vieron con cara de estupor y tristeza en el palco”.

“Mi cara de estupor y tristeza obedecía al bochorno como alcalde, y al dolor que como aficionado del Atlético de Madrid me produjeron ayer esas imágenes”, ha abundado Almeida, subrayando que espera no volver a vivir algo similar en el Cívitas Metropolitano.

Pide al club que "proteja" a la afición colchonera

A su juicio, evitar este tipo de incidentes pasa, “en primer lugar”, por “reivindicar a la afición del Atlético de Madrid”.

“Tenemos que reivindicarnos como la grandísima afición que somos. La mejor forma de reivindicar que somos una grandísima afición es que no vuelva a tener cabida ninguna persona en ese estadio que protagonice un incidente y, por tanto, hay que tomar todas las medidas que haya que tomar, por drásticas y contundentes que puedan ser, para que ninguna persona que ayer participó en esos incidentes pueda volver, en mi opinión, a entrar en un estadio de fútbol y, en este caso, en el Metropolitano”, ha considerado Almeida.

Ha barruntado que, “desgraciadamente”, a la afición del Atlético de Madrid “nos va a perseguir mucho tiempo esa imagen de pasamontañas”, por lo que “tenemos que hacer todo lo posible para reivindicarnos como afición, para que el club nos proteja como afición”.

También ha resaltado Almeida que está “muy orgulloso” de ser alcalde de una ciudad “en la que los dos equipos han jugado una final o dos finales de Copa de Europa” sin que hubiera “ningún incidente”, ni en las finales de Lisboa ni Milán.

“No hubo incidentes, y eso es lo que yo quiero en esta ciudad: que por extrema rivalidad que pueda haber solo sea una rivalidad deportiva”, ha abogado el regidor madrileño, quien también ha señalado que no va a entrar “a juzgar” lo que hizo Courtois, ahora guardameta del Real Madrid y antes del Atlético de Madrid, en el partido del domingo. EFE

pcc/abs/jpd

1011766

(foto) (vídeo) (audio)