Juanjo Jiménez, mecánico: “Con un solo botón puedes cuidar el aire acondicionado de tu coche en invierno”

Este truco permite que no haya un desgaste del compresor y, por ende, del aire acondicionado. Esta última es un componente muy costoso

Juanjo Jiménez explica cuidar el aire acondicionado. (Composición fotográfica)

Durante el período de invierno, una de las piezas más frágiles de los coches suele ser el aire acondicionado. Gracias a Juanjo Jiménez, mecánico, y a sus vídeos sobre el campo del motor en Tiktok, ahora sabemos cómo cuidar el aire acondicionado durante esta estación.

Este mecánico enseña trucos sobre coches “para pasar menos por el taller”. De esta forma, la enseñanza de uno de sus últimos vídeos consiste en evitar el desgaste del compresor (una pieza directamente relacionada con el aire acondicionado). Su método para tratar con cautela este sistema: pulsar únicamente un botón.

“La mayoría de personas no nos damos cuenta” según relata el experto. El hábito que resulta perjudicial para el climatizador suele ser mantener encendido el compresor cuando estamos dentro del coche. Para evitar este uso en exceso, recomienda pulsar el botón A/C que se encuentra prácticamente en todos los climas, “da igual la marca, da igual el modelo”.

Qué hace el botón A/C

Una vez pulsado, se apaga el compresor y se mantiene la misma temperatura en el habitáculo. Este truco permite que no haya un desgaste del compresor y, por ende, del aire acondicionado. Este último es un componente muy costoso, por lo que resulta conveniente aplicar la enseñanza del mecánico para no incurrir en gastos innecesarios.

Botón recirculación de un vehículo (Infobae)

Además, un uso del coche inferior conduce a un menor consumo por parte del motor. Esto funciona así debido a que el compresor del aire acondicionado va conectado al motor. Por ello, cuando se activa, el motor tiene que realizar un esfuerzo extra para moverlo. Todo esto se traduce en más consumo de combustible.

Cuándo se aplica el truco

A pesar de la magia de esta artimaña para reducir el número de visitas por el taller, hay que tener en cuenta la frecuencia con la que hacemos uso del botón A/C. La clave, según el experto, se encuentra en darle al botón “muy de vez en cuando”.

Primero, se pulsa el botón A/C y se activa también el compresor durante 30 segundos o un minuto. De esta forma, el gas circula por el circuito y se evita un estancamiento del mismo y así evitar averías.

Un automóvil en una carretera nevada. (Freepick)

Para concluir el vídeo, Juanjo Jiménez nos muestra un ejemplar de 21 años y 236.000 kilómetros, un coche al que se le ha aplicado este truco durante los inviernos. El mecánico da una última explicación para dar a entender la utilidad de su lección. “Solamente se le ha sacado a este coche el gas dos veces para hacer limpieza de circuito y para hacer mantenimiento. Nunca se ha roto ningún componente del aire acondicionado de este coche”.

Por qué en invierno

El aire acondicionado resulta ser uno de los componentes que más daño reciben durante el invierno. Esto se debe a una serie de motivos como la ineficiencia energética. Esta pieza está diseñada precisamente para ofrecer una temperatura contraria, es decir, para enfriar. Por ello, cuando se exige una temperatura caliente, se fuerza al climatizador a trabajar más.

Otra de las razones es la congelación del aire acondicionado. Debido al clima frío, la humedad puede condensarse y congelarse, de tal forma que repercuta sobre el funcionamiento del sistema.

Un mecánico de autos. (AP Foto/Themba Hadebe)

Con todas las lecciones de Juanjo Jiménez, uno se ahorra visitar el taller, además de eludir alguna avería técnica que lleve a la compra de una pieza muy costosa.

