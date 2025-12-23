Dónde invertir el Gordo y los premios de la Lotería de Navidad: depósitos, fondos, pisos, bolsa... Las alternativas para que el dinero no se esfume

Empleada de la administración situada en la calle Ricardo Ortiz celebra que han vendido parte del número 79432 correspondiente al Gordo. (Fernando Sánchez / Europa Press)

El Sorteo Extraordinario de Navidad ha repartido este año más de 2.500 millones de euros en premios y el anhelado Gordo aporta 400.000 euros por décimo, una suma que, descontados impuestos, equivale a unos 328.000 euros limpios. Para muchos, esta cifra marca un antes y un después en su vida financiera y para que el premio no se esfume debido a malas inversiones, los expertos recomiendan llevar a cabo una planificación financiera a largo plazo que rentabilice la cuantía del premio. De no hacerlo corren el riesgo de quedarse sin nada, ya que según datos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el 70% de los agraciados de algún sorteo de Lotería terminan arruinados en cinco años.

El primer paso a dar tras recibir el premio es “actuar con calma, informarse y contar con asesoramiento profesional para evitar que el dinero desaparezca en pocos años o, aún peor, que desencadene situaciones económicas complicadas”, advierten fuentes del Banco de España. Y es que, el impacto emocional y la euforia a la que se ve sometida la persona agraciada puede conducir a tomar decisiones irracionales con el dinero conseguido: desde adquirir un vehículo de alta gama sin prever su mantenimiento anual, hasta asumir gastos que no pueden sostenerse con los ingresos habituales.

Para evitar cometer decisiones impulsivas, desde el supervisor aconsejan a los premiados revisar con calma su situación financiera personal antes de gastar y analizar sus ingresos, deudas, ahorros, necesidades reales y objetivos vitales.

Además de valorar la posibilidad de amortizar deudas. En este caso, “no todas las deudas son iguales. Existe la deuda mala generada a partir de compras impulsivas y la deuda buena, destinada a financiar activos que aumentan de valor o generan ingresos futuros o a cubrir necesidades esenciales cuando no se dispone de liquidez inmediata, siempre que las cuotas puedan afrontarse con comodidad”, explican los expertos.

Consideran esencial no dejarse llevar por las emociones ni tomar decisiones drásticas como cambiar de vivienda, comprar un coche caro o ayudar económicamente a terceros, ya que “puede comprometer su estabilidad financiera futura”.

Como cada 22 de diciembre, los ojos están puestos en el Teatro Real de Madrid, en el que se van a repartir 2.772 millones de euros

Buscar información fiable consultando a fuentes oficiales y contrastadas también es importante para evitar que el dinero desaparezca. Al igual que recurrir a asesoramiento financiero profesional cualificado porque puede ayudar a planificar qué hacer con el premio, evaluar si es conveniente amortizar deuda, reservar una parte como ahorro e invertir de manera gradual según los objetivos personales. “Es importante tener en cuenta que debe hacerse a través de profesionales autorizados para prestar estos servicios y tener cuidado con los denominados ‘chiringuitos financieros’“, señalan desde el Banco de España.

Saldar deudas

Antes de acometer gastos es importante valorar las deudas acumuladas y cancelar aquellas que sean caras, con un tipo de interés alto o totalmente innecesarias: “Esto nos va a dar una rentabilidad inmediata y sin riesgo”, aconseja Jaime Martínez Tascón, profesor de OBS Business School y director de InveretiK.

También conviene explorar opciones de ahorro e inversión debido a que un premio puede ser el inicio de un fondo de emergencia que sirve para atender los imprevistos del corto plazo o un plan de inversión a largo plazo que ayude a financiar objetivos como la jubilación o la educación de los hijos.

Como cada 22 de diciembre, los ojos están puestos en el Teatro Real de Madrid, en el que se van a repartir 2.772 millones de euros

Antes de tomar una decisión inversora hay que poner a ‘trabajar’ el dinero del premio y la mejor forma de hacerlo es colocarlo en “una cuenta remunerada", señala Andrea Morales, experta en finanzas del comparador financiero HelpMyCash. Argumenta que cuando entra dinero de golpe, entra también el riesgo de perder el rumbo, por ello, “si ganas la lotería y gastas como un loco todo el tiempo, al final habrás disfrutado un poco, pero no habrás construido tu futuro financiero”.

Por ello, una idea práctica es que mientras el premiado decide qué hacer con ese capital “mejor que el premio esté en productos líquidos que paguen algo, como cuentas remuneradas o depósitos a plazo fijo y a corto plazo, y no parado en una cuenta que no dé intereses.

Otra recomendación es no meter todo el dinero del premio en un mismo banco, ya que el Fondo de Garantía de Depósitos solo cubre hasta 100.000 euros por titular y banco, por lo que si quiebra la entidad financiera, el ahorrador solo tiene asegurado los primeros 100.000 euros. Diversificar en varios bancos es una medida de seguridad mientras se diseña una estrategia financiera.

¿Conviene pagar la hipoteca?

En cuanto a si merece la pena o no pagar la hipoteca con el dinero del premio, depende de varios factores. En general, es el primer impulso de los premiados pero no siempre es la jugada más inteligente, advierte Olivia Feldman, cofundadora de HelpMyCash. Argumenta que hay veces que no interesa saldar la hipoteca, sobre todo cuando los intereses que se pagan son muy bajos. “Hay personas que tienen una hipoteca con un tipo de interés de menos del 1%, del 1,5% o del 2% y, en teoría, no deberían saldarlas”.

Explica que debido a la inflación, si los precios suben más que tu tipo de interés, el peso real de esa cuota hipotecaria va encogiendo con el tiempo. Así, “como la inflación es más elevada que ese tipo de interés, el pago de la hipoteca representa menos y menos dinero cuando pasa el tiempo”. Asegura que en estos casos se puede hacer otra cosa mejor con el dinero.

Los casos en que es recomendable liquidar las hipotecas son cuando son caras. Si el tipo de interés es alto, Feldman sugiere mirar primero si se puede mejorar el préstamo: “Si tu hipoteca es muy cara podrías refinanciar esa hipoteca. En muchos casos, amortizar parte del capital no es el final del camino, sino el paso previo para conseguir mejores condiciones”.

Infografía con premios de la Lotería de Navidad de 2025 (Europa Press)

Otra situación en que conviene saldar el préstamo hipotecario es cuando se financió el 100% del coste de la vivienda. En estos casos a veces cuesta refinanciar, por lo que, según la experta, un pago parcial puede abrir puertas: “Imagina que firmaste una hipoteca al 100% y no puedes refinanciar, entonces tiene sentido pagar una parte”.

También tiene mucho sentido liquidarla cuando el premiado está pagando las cuotas de una hipoteca a interés variable con un diferencial, ya que con un euríbor en torno al 2,30% de media, quienes firmaron euríbor +1% o más están pagando un tipo efectivo que ya pesa en la cuota mensual. Para estos perfiles, destinar una parte del premio a amortizar puede equivaler a una rentabilidad difícil de conseguir en un producto sin riesgo: “Cada euro que no se paga en intereses futuros es, al fin y al cabo, un euro ganado”, apuntan desde HelpMyCash.

En el caso de que queden pocos años para terminar de pagar el préstamo hipotecario, el consejo suele matizarse. La mayoría de los intereses se pagan en los primeros tramos del préstamo. Si el grueso del coste financiero ya se pagó, cancelar aporta poco ahorro adicional. Ahí puede tener más sentido conservar la cuota y poner el dinero a trabajar por otra vía, indican los expertos.

Depósitos, fondos de inversión, inmobiliario, bolsa...

Una forma de sacar jugo al premio de una forma segura y sin riesgos es meterlo en un depósito a plazo fijo o en una cuenta remunerada. Eso sí, el interés que ofrecen es moderado. Hay depósitos que rondan el 2,70% TAE de rentabilidad a un año y cuentas que pagan alrededor del 2% por el saldo y promociones puntuales que suben al 3,33%TAE durante unos meses.

Para batir a la inflación de forma sostenida y ganar dinero, suele ser necesario asumir algo de riesgo, por lo que a largo plazo, invertir una parte del premio en renta variable puede tener sentido. Se puede hacer mediante fondos de inversión o ETFS que permiten delegar la gestión de la inversión y ofrecen ventajas fiscales frente a comprar acciones directamente.

Eso sí, los expertos aconsejan no invertir “en nada que no entiendas. Si hace falta que te lo expliquen demasiado, quizá no es para ti. Y si alguien promete rentabilidades altísimas con riesgo muy bajo, la sospecha no es una opción: es una obligación”.

Invertir en pisos

Las inversiones inmobiliarias también son una posibilidad a juicio de Jaime Martínez Tascón, pero aconseja buscar “inversiones atractivas, no comprar por comprar”. Buscar precios competitivos a los que se les pueda sacar rentabilidad en el futuro vía alquiler o venta.

Recomienda disfrutar del premio, pero manteniendo la mente fría: “Un premio de la lotería nos puede convertir repentinamente en gestores de patrimonio y deberemos proteger el capital, diversificar los riesgos y pensar a largo plazo. Así, el verdadero premio no es solo ganar la lotería sino saber gestionar lo que viene detrás”.