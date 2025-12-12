Espana agencias

La pensión media de jubilación subirá 570 euros anuales con el incremento del 2,7 %

Madrid, 12 dic (EFECOM).- La revalorización del 2,7 % para las pensiones en 2026 confirmada este viernes con el dato definitivo de IPC supondrá, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para las personas con la pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema (viudedad, orfandad, etc) aumentarán en torno a 500 euros anuales.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un pensionista que perciba 1.511 al mes (coincidente con la pensión media de jubilación de 2025) pasará a recibir en 2026 una de 1.552 euros mensuales, lo que supone un incremento mensual de unos 41 euros y 571 euros en el acumulado del año.

La subida del 2,7 % beneficia a los cerca de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas del sistema de Seguridad Social.

Las 734.900 pensiones del régimen de clases pasivas del Estado también se revalorizarán conforme al mismo índice; mientras que deberá haber una subida algo mayor, aún sin concretar, para las mínimas y no contributivas.

La fórmula utilizada para calcular la revalorización del próximo eIBS | PMUjercicio es la establecida por la última reforma de pensiones y que tiene en cuenta el IPC medio interanual calculado entre diciembre del año anterior (2024) y noviembre del año en curso (2025), dato que se ha confirmado este viernes.

En una nota, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que "la revalorización de las pensiones es un derecho de nuestros pensionistas" y que, con la publicación del dato definitivo del IPC de noviembre, "se asegura un año más el mantenimiento del poder adquisitivo de 9,4 millones de pensionistas". EFECOM

