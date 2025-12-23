España

Antonio Ponce, reumatólogo: “El marisco empeora los síntomas de la gota en pacientes mal controlados”

El doctor Ponce revela para ‘Infobae’ los alimentos que mejoran esta enfermedad inflamatoria de las articulaciones

El reumatólogo Antonio Ponce (www.doctorponce.com)
El reumatólogo Antonio Ponce (www.doctorponce.com)

Cenas copiosas que se alargan hasta bien entrada la noche, exceso de alcohol, de dulces y bombones... La Navidad tal y como la vivimos ahora no podría entenderse sin la comida y la bebida en abundancia, pero el abuso pasa factura al cuerpo. Para los pacientes de gota, esta época resulta ser una de las más críticas del año.

Aunque no existe evidencia de una relación directa entre la Navidad y el aumento de casos de gota, lo cierto es que son los días de exceso los que derivan en brotes. Esta enfermedad inflamatoria articular la causa un depósito de microcristales de ácido úrico en las articulaciones.

“La artritis provoca a la larga dolor y limitaciones en la vida diaria y se incrementa el riesgo de infartos y accidentes isquémicos cerebrales”, explica a Infobae el doctor Antonio Ponce Vargas, reumatólogo. La buena noticia es que “tiene cura si se sigue el tratamiento”.

La gota se manifiesta como una inflamación articular muy dolorosa, acompañada de hinchazón, enrojecimiento y una marcada sensibilidad en la zona afectada. Aunque puede aparecer en distintas articulaciones del cuerpo, es habitual que el primer episodio afecte al dedo gordo del pie. Los ataques suelen surgir de forma repentina y, en muchos casos, durante la noche, provocando un dolor tan intenso que incluso el simple roce de una sábana puede resultar insoportable.

Los síntomas de la gota tienden a aparecer y desaparecer a lo largo del tiempo, alternando períodos de crisis con etapas sin molestias. El dolor suele ser más fuerte durante las primeras horas del brote, especialmente entre las cuatro y doce horas iniciales, y luego puede disminuir, dejando una incomodidad persistente que puede durar días o incluso semanas.

El marisco cuenta con un
El marisco cuenta con un interesante perfil nutricional (AdobeStock)

El marisco, el ácido úrico y la gota

La enfermedad se asocia con la obesidad, la hipertensión arterial, las dislipemias (aumentos en sangre del colesterol y los triglicéridos) y la insuficiencia cardiaca, explica el reumatólogo a este medio. No obstante, si hay algo con lo que tradicionalmente se ha relacionado la gota es con un tipo específico de alimento: el marisco.

Las gambas, los gambones, los langostinos, las cigalas... Todos ellos son muy ricos en ácido úrico, por lo que su consumo “puede empeorar los síntomas de gota en pacientes mal controlados con o sin tratamiento farmacológico”. El doctor Ponce aclara que la moderación en la dieta es necesaria, especialmente en fiestas como la Navidad en las que la ingesta de marisco es más frecuente.

Sin embargo, el marisco no es el único alimento que aumenta los niveles de ácido úrico y que, por tanto, entraña un riesgo para los pacientes de gota. Según cuenta el reumatólogo, las carnes rojas, las bebidas con alto contenido en fructosa como los refrescos y el alcohol (especialmente la cerveza) aumentan el ácido úrico.

Crecen un 4% las ventas de cervezas sin alcohol en España.

Alimentos que ayudan para la gota

Además, el reumatólogo cita a este medio una serie de alimentos “que se creía que no eran recomendables, pero que en el momento actual no tenemos evidencia de que sean perjudiciales”. Entre ellos se hallan las espinacas, los tomates, los espárragos, las setas, los champiñones, los puerros, la coliflor y los rábanos. “No existen estudios científicos que confirmen esto”, insiste. “En general, la dieta rica en verduras o vegetariana mejora la gota”.

Por el contrario, el doctor Ponce aconseja el consumo de “lácteos desnatados, cerezas (todo un lujo culinario) y bicarbonato (un remedio no apto para hipertensos)” para el tratamiento de la gota.

