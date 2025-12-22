Sevilla tendrá presupuestos en 2026: PP y Vox pactan un aumento general en las inversiones y recortes en áreas sociales

José Luis Sanz, alcalde de la ciudad de Sevilla, en un montaje de Infobae./ Freepick

A poco más de una semana para acabar el año, el Ayuntamiento de Sevilla anuncia que tendrá presupuestos en 2026. El consistorio, en manos del Partido Popular, contará con los votos de Vox para repetir unas cuentas que ya fueron compartidas en 2023, tal y como informa Europa Press. Según la documentación revisada por la agencia de comunicación, el acuerdo entre ambas formaciones incorpora una inversión de 1.096.267.338,71 euros, lo que implica un incremento del 2,52% respecto al ejercicio anterior y sitúa el consolidado global en 1.380.067.639,51 euros.

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado este martes el debate sobre la aprobación de los presupuestos municipales para el año próximo, tras haber pospuesto la sesión prevista anteriormente para el pasado 19 de diciembre y en un contexto de acercamiento entre PP y Vox. Juan Bueno, portavoz del Gobierno local, ha resaltado que estas cuentas representan un impulso a los servicios públicos y los derechos sociales, a la par que reducen la presión fiscal y estimulan la actividad de empresas, industrias y comercios. Por su parte, el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) advierte que la inversión en Educación es escasa y que habrá un retroceso en políticas sociales.

Entre las partidas destacadas, el Ejecutivo municipal ha avanzado aumentos en diversas áreas, entre ellas la empresa municipal Tussam, que contará con una financiación total de 97.784.087 euros, cifra que supone un incremento del 3,22% respecto a 2025 y responde, entre otros factores, a la implantación de nuevas líneas como la TB1 y la 60 hacia Sevilla Este. En el conjunto del gasto, Tussam tiene asignados alrededor de 172 millones, conformando la mayor partida de servicios públicos locales.

Refuerzo en colegios, patrimonio cultural, fútbol y Policía Local

El presupuesto prevé, además, un aumento de 150 millones de euros, lo que representa un 7% adicional con respecto al ejercicio previo. En la línea educativa, el Consistorio ha anunciado que en el mes de octubre se acordó añadir un millón de euros más para la rehabilitación de colegios, y que se mantiene la vigencia del plan de choque en los centros escolares, con contratos de mantenimiento anuales valorados en 2,5 millones.

La inversión destinada al Real Alcázar asciende hasta los 21 millones de euros, una cuantía un 75% superior a la de hace dos años, según han puesto en valor fuentes del Gobierno municipal. Juan Bueno ha subrayado que la dotación ampliada favorece el refuerzo de áreas consideradas “clave”, como los estudios y labores técnicas, la investigación arqueológica y la conservación del patrimonio, dimensiones “imprescindibles para garantizar actuaciones rigurosas y de calidad”.

Otros departamentos con aportaciones reforzadas incluyen el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), que superará los 18 millones de euros, el Instituto Municipal de Deportes (IMD), que recibirá hasta 43 millones, y Contursa, cuya dotación rebasará los 21 millones. Asimismo, el presupuesto contempla la incorporación de 57 nuevos agentes en la Policía Local, lo que eleva la plantilla prevista a 1.409 efectivos, mientras que el gasto total en personal municipal se sitúa en 365.331.028,91 euros. El Ayuntamiento también ha previsto créditos para ampliar el capital social de dos entidades: por un lado, 3,69 millones irán destinados a Estadio la Cartuja de Sevilla S.A. y, por otro, 2,98 millones a la sociedad municipal Emvisesa.

El Consejo Económico y Social de Sevilla alerta sobre el recorte en políticas sociales

El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), en su dictamen sobre el proyecto presupuestario, ha manifestado su preocupación por la reducción de la inversión en ámbitos sociales como la educación o el Servicio de Ayuda a la Dependencia. El organismo ha alertado de que el Programa de Educación, en particular las partidas para administración, conservación y mantenimiento de los centros de Preescolar, Infantil y Primaria, experimenta un recorte de 0,6 millones de euros.

El CESS considera insuficiente el crédito de 2,26 millones reservado a inversiones en centros educativos, aunque dicho importe se destinará exclusivamente a actuaciones de rehabilitación. Además, el dictamen advierte de la bajada en el Programa de Servicio de Ayuda a Domicilio Dependencia, que reduce su dotación en más de 4,2 millones. Como aspecto positivo, el Consejo ha valorado la incorporación de una subvención procedente del Fondo Social Europeo, destinada al programa de empleo Éfeso, con una partida de 5,04 millones, así como el aumento de los créditos consignados a operaciones de capital, en especial los dirigidos a incrementar el parque de viviendas.

En cuanto a la ejecución presupuestaria del presente ejercicio, el CESS ha valorado el avance en la realización de ingresos. No obstante, Europa Press recoge que el porcentaje de ejecución en los gastos se mantiene en niveles similares a los de 2023 y ha subrayado que la ejecución del capítulo 6, correspondiente a inversiones, sigue siendo baja, con un registro del 24,23%.

Apoyo de Vox y rechazo de la oposición de izquierdas

El Gobierno municipal ha presentado este martes los presupuestos con el respaldo de Vox, tras aceptar la mayoría de sus enmiendas, siguiendo la línea de colaboración que PP y Vox mantuvieron en los presupuestos pasados, según ha explicado Europa Press. Vox, en fechas recientes, había condicionado su apoyo a la inclusión de medidas tales como evitar el empadronamiento de inmigrantes en situación irregular y la anulación de la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja.

En paralelo, las bancadas de PSOE y la confluencia de Con Podemos-IU han avanzado enmiendas a la totalidad del proyecto. El grupo socialista ha acusado al Ejecutivo local de una gestión deficiente, alegando que dicha gestión ha provocado una merma en la calidad de los servicios públicos, el abandono de barrios y problemas generales en movilidad y ejecución de obras. Por su parte, Izquierda Unida ha juzgado el presupuesto como “no fiable ni justo”. Ismael Sánchez, portavoz de IU, ha explicado que el documento no está fundamentado sobre previsiones de ingresos realistas, no garantiza una inversión sostenible sin recurrir al endeudamiento e incluye una agenda ideológica orientada a restringir derechos.

En este sentido, desde Podemos Sevilla han asegurado que las cuentas son “profundamente regresivas, antisociales y condicionadas por la agenda ideológica de la ultraderecha”. El acuerdo presupuestario alcanzado el año pasado entre PP y Vox incorporaba, entre otras disposiciones, un estudio de viabilidad para el soterramiento de la Ronda Urbana Norte, la reactivación del proyecto de la SE-35, el cierre del Centro de Alta Tolerancia, la apertura de una Oficina de Apoyo a la Natalidad, una reducción progresiva de impuestos como el IBI y la promoción de 500 nuevas viviendas, tanto privadas como protegidas, en el Distrito Portuario.

En el caso de que los presupuestos no obtuvieran la mayoría necesaria el martes, el reglamento prevé la posibilidad de que el Gobierno local presente una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de las cuentas. Si tampoco prosperara, se abriría un plazo de un mes para que los grupos municipales formalizasen una moción de censura y, en caso de persistir el bloqueo, los presupuestos se prorrogarían automáticamente.