PPE: "Andalucía está en el corazón del proyecto europeo con un liderazgo indiscutible"

La presidenta Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Comité Europeo de las Regiones y Ciudades de la UE, Sari Rautio, ha manifestado este sábado en Sevilla que Andalucía ha pasado de ser "una región periférica de Europa a estar en el corazón del proyecto europeo con un liderazgo indiscutible".

Así se ha pronunciado Rautio durante su participación en el 17 Congreso del PP-A que se celebra este fin de semana en Sevilla y en el que Juanma Moreno, que es copresidente del Comité de las Regiones de la UE, será reelegido como presidente del PP andaluz.

A continuación, la presidenta Grupo PPE en el Comité Europeo de las Regiones y Ciudades, Sari Rautio, ha valorado el protagonismo de Andalucía en Europa y ha dicho que "juntos estamos impulsando una mayor financiación para soluciones locales relacionadas con el agua" para reforzar la resiliencia climática.

Ha señalado que para el PPE, "la cohesión y la competitividad son dos caras de la misma moneda", con Andalucía como ejemplo de cómo las políticas territoriales, los fondos estructurales y la diversificación económica "avanzan unidas".

Rautio ha afirmado que continuará, junto con Juanma Moreno, la "defensa de la política de cohesión como base de la solidaridad y el desarrollo europeos", valorando la capacidad del presidente andaluz para "mediar y escuchar", cualidades que motivaron su elección como copresidente del Comité de las Regiones con apoyo unánime.

Ha puesto de manifiesto el "liderazgo" del presidente andaluz en defensa de una agenda ambiental que equilibra ambición y realismo, demostrando que "lo verde y el crecimiento pueden ir de la mano", y ha celebrado que Andalucía haya pasado "de ser una región periférica a estar en el corazón del proyecto europeo".

Por último, Rautio ha defendido el respeto al estado de derecho como condición del progreso, afirmando que "Europa necesita a España y España necesita al Partido Popular". Confiada en el "liderazgo" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Juanma Moreno, se ha mostrado segura de que tanto los andaluces como el resto de los españoles acompañarán el "cambio de visión y rumbo que anhelan".

Por su parte, la europarlamentaria del PP Carmen Crespo ha tomado la palabra para resaltar que "Sari Rautio y Juanma Moreno conforman una alianza estratégica clave para Andalucía".

Según ha dicho, "lo han demostrado en el momento más importante, al defender el campo y los sectores productivos, oponiéndose con firmeza y con argumentos a un marco financiero plurianual claramente lesivo para el sector primario". "No vamos a desvanecer en esta batalla porque queremos una PAC justa para nuestros agricultores, sin recortes", ha recalcado Carmen Crespo.

EuropaPress

Guardiola destaca la "moderación" de Moreno en su reelección como líder del PP-A: "Sois ejemplo"

Pilar Alegría: "Un pueblo que cuida de su escuela está cuidando de su futuro"

Gallardo se muestra "francamente contento" de que ya se conozca la fecha del juicio por la contratación de David Sánchez

Tellado: Andalucía quiere "más Moreno" y "menos Montero, que es la viva imagen de la corrupción"

Montero destaca el "clamor popular" por la sanidad mientras Moreno supera un mes sin explicar los fallos en los cribados

