Rosalía, Aitana o Antonio Banderas: los famosos españoles que especulan con el ladrillo y aprovechan los altos precios de la vivienda

El auge de la inversión inmobiliaria entre las celebridades españolas, como Rosalía, Aitana y Antonio Banderas, ha consolidado una tendencia de diversificación patrimonial en enclaves exclusivos de Madrid, Málaga y destinos internacionales. Estas figuras han apostado por la compra, venta y gestión de viviendas y locales, canalizando sus operaciones a través de sociedades familiares y empresariales. Este fenómeno, que se ha visto intensificado desde 2019, responde a estrategias de protección y crecimiento patrimonial.

Así, las operaciones que llevan a cabo los famosos incluyen la adquisición de viviendas, la gestión de locales comerciales y la promoción de inmuebles. Entre las ubicaciones predilectas, se encuentran los cascos históricos de Madrid, Barcelona o Málaga y mercados internacionales como Miami, Londres, Nueva York o Los Ángeles.

Estas operaciones de compraventa se dan en el marco de un contexto español con precios de la vivienda al alza, superando en muchas capitales los registrados durante el boom del ladrillo, lo que ha provocado que muchas familias y jóvenes no puedan acceder a una residencia. El principal motivo es la escasa oferta, incapaz de satisfacer una creciente demanda, que tensiona el mercado y eleva los precios de compra y de alquiler.

Tresmamis, la empresa inmobiliaria de Rosalía

Entre las celebridades españolas que han dado el salto al sector inmobiliario se encuentra Rosalía, quien ha articulado su actividad empresarial a través de sociedades como Motomami SL, Racinetas Productions SL y, más recientemente, Tresmamis SL.

Motomami SL, fundada en 2019 y dirigida por su madre, Pilar Tobella Aguilera, con la colaboración de su hermana, Pilar Vila Tobella, registró en 2023 una facturación de 12,5 millones de euros, con un beneficio neto de 1,4 millones de euros y una liquidez de 4,6 millones de euros. En 2022, los ingresos de la sociedad alcanzaron los 3,6 millones de euros.

El salto de Rosalía al sector inmobiliario se materializó con la creación de Tresmamis SL, constituida en 2023 con un capital inicial de 3.000 euros y orientada a la promoción, compra, venta y alquiler de inmuebles. Esta sociedad, integrada por la propia artista, su madre y su hermana, opera bajo el paraguas de Motomami SL y tiene como objeto la gestión integral de edificaciones, terrenos y fincas, tanto rústicas como urbanas.

Aitana, con propiedades en España y Estados Unidos

Otra de las cantantes españolas del momento que ha decidido adentrarse en el mundo inmobiliario es Aitana, que, al igual que Rosalía, ha optado por una estrategia de inversión basada en la gestión familiar y la diversificación de activos. En su última entrevista en TVE con David Broncano, la cantante reveló que su patrimonio ronda los cinco millones de euros y que posee cuatro viviendas, de las que tiene dos en alquiler.

Parte de la gestión de este patrimonio recae en su padre, Cosme Ocaña, mientras que Aitana figura como administradora única de Sop y Oli SL, una empresa que, según el Registro Mercantil, se encarga de la promoción inmobiliaria y que fue creada en 2022.

Antes de adquirir sus primeras propiedades, Aitana residió de alquiler en un piso de 96 metros cuadrados en Fuente del Berro (Madrid), propiedad de Blanca Suárez. En 2020, compró un chalet de varias plantas y unos 300 metros cuadrados en la Dehesa de la Villa, en Moncloa-Aravaca, por 700.000 euros, que posteriormente vendió por 1,5 millones de euros tras su ruptura con Miguel Ángel Bernardeau.

Actualmente, reside en un chalet de tres plantas y sótano, con casi 700 metros cuadrados construidos y una parcela de 2.700 metros cuadrados, en una exclusiva urbanización al noroeste de Madrid, adquirido por 800.000 euros más los gastos de reforma. Además, ha ampliado su patrimonio con la compra de una vivienda en Miami, Florida, que utiliza en sus viajes profesionales a Estados Unidos.

Penélope Cruz, operaciones de alto nivel en Madrid

En el mundo del cine, los actores y actrices españolas también ha sabido diversificar su patrimonio mediante la compra de inmuebles. Penélope Cruz ha reforzado su presencia en el mercado inmobiliario madrileño con la adquisición de un ático de lujo en Chamberí, una de las zonas más exclusivas de la capital.

La operación se cerró antes del verano, mediante la empresa Buble Gold S.L., la sociedad con la que la actriz gestiona su patrimonio en España. El inmueble, situado en la séptima planta de un edificio modernista rehabilitado, cuenta con 173 metros cuadrados interiores, una terraza privada de 15 metros y un precio de 2,5 millones de euros.

Buble Gold S.L., creada en 2003 y administrada por un abogado de confianza de Cruz, gestiona también otros activos en Madrid, como un local comercial de más de 100 metros cuadrados en la calle Claudio Coello, actualmente alquilado, y propiedades en San Agustín de Guadalix, Alcobendas y otras zonas de la Comunidad de Madrid. Estas inversiones evidencian la estrategia de diversificación patrimonial de la actriz, que compagina su actividad empresarial con la agenda cinematográfica.

Antonio Banderas, con la chequera en Málaga y el extranjero

La senda de inversiones inmobiliarias detrás de los focos la ha seguido también Antonio Banderas, quien ha construido un patrimonio inmobiliario que refleja tanto su proyección internacional como su vinculación con Málaga. El actor adquirió el año pasado un ático de 80 metros cuadrados en el distrito de Retiro, en Madrid, con una terraza de 20 metros cuadrados y un precio estimado de un millón de euros. Esta propiedad se suma a su mansión ‘La Gaviota’ en Marbella, adquirida en 1996 y actualmente en proceso de reconstrucción, con un diseño de 500 metros cuadrados.

En el ámbito internacional, Banderas ha residido en Londres y ha poseído dos mansiones en Hancock Park, Los Ángeles, una de las cuales fue vendida por 13,8 millones de euros. En Nueva York, junto a Melanie Griffith, adquirió un apartamento en el edificio Prasada, en Central Park West, por 3,7 millones de euros, cuyo valor se ha duplicado. De regreso a Málaga, el actor es propietario de un ático dúplex de 500 metros cuadrados en el centro histórico, con vistas a la Alcazaba y el Teatro Romano.

Alaska y Mario Vaquerizo, con la idea de crear un hotel en Madrid

La pareja formada por Alaska y Mario Vaquerizo, una de las más célebres del mundo del espectáculo español, ha consolidado un patrimonio inmobiliario valorado en más de cinco millones de euros. Su estrategia se ha centrado en la adquisición de propiedades en Madrid, especialmente en un edificio de la plaza de la Luna, donde poseen dos viviendas —la casa rosa y la casa azul—, dos locales comerciales y la antigua portería, convertida en vestidor.

Además, la pareja cuenta con un ático en Madrid valorado en más de medio millón de euros y una casa independiente en Boadilla del Monte, adquirida a Bibiana Fernández por 550.000 euros. La diversificación de sus actividades empresariales y la gestión eficiente de su imagen pública les han permitido mantener un alto nivel de vida y proyectar nuevos planes, como la idea de convertir su edificio en un hotel en el futuro.

Recientemente, Mario Vaquerizo manifestó en el pódcast de Vicky Martín Berrocal su preferencia por la inversión en ladrillo frente a otros activos financieros, subrayando la estabilidad y el valor a largo plazo de este tipo de patrimonio. El impacto de la pandemia redujo su tesorería a unos 200.000 euros, pero la solidez de sus inversiones inmobiliarias y la continuidad de sus proyectos profesionales les han permitido mantener su posición en el sector.

Ana Rosa Quintana, presentadora, productora e inversora inmobiliaria

Una de las figuras más establecidas de la televisión española es la tertuliana y presentadora Ana Rosa Quintana, que ha mantenido una posición sólida en el sector audiovisual y empresarial, a pesar de los cambios en la parrilla de Telecinco. Su participación mayoritaria en Unicorn Content, la productora responsable de TardeAR, le ha permitido consolidar su presencia en Mediaset y otros grupos. En 2023, Unicorn Content facturó 31 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 3,9 millones de euros.

Este éxito ha repercutido en Otelum S.L., la sociedad mayoritaria de Ana Rosa dedicada al ladrillo, que ha incrementado sus beneficios en 2022 hasta 1,46 millones de euros, con un patrimonio neto de 42,2 millones de euros, incluyendo inversiones financieras valoradas en 31 millones de euros y seis propiedades inmobiliarias.

Entre las propiedades que figuran bajo el nombre de esta sociedad, destaca un piso en la calle Fuencarral de Madrid, tasado en casi 1,2 millones de euros. La sociedad, presidida por Ana Rosa y gestionada junto a su marido, Juan Muñoz, hasta 2022, ha sido el vehículo para agrupar participaciones empresariales y gestionar inversiones en sectores variados.

Las estrategias de inversión y diversificación patrimonial de estas figuras públicas evidencian una tendencia creciente a consolidar su fortuna a través del sector inmobiliario, una estrategia que choca de frente con la realidad del resto de españoles, que ven cómo la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la sociedad.