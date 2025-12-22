España

Receta de panettone de chocolate casero, la versión más dulce de este pan dulce italiano

Este clásico de la panadería italiana se ha ganado un hueco imprescindible en nuestro surtido de recetas navideñas

Guardar
Panettone de chocolate casero (Adobe
Panettone de chocolate casero (Adobe Stock)

Hacer nuestro propio panettone en casa es un proyecto reservado para los valientes. En su versión tradicional, este pan dulce italiano puede tardar hasta dos días en prepararse, un proceso largo con detalles algo complejos que provoca que la mayoría opten por comprar uno en la panadería o supermercado. Para los más atrevidos, esta receta de panettone de chocolate puede ser una estupenda opción, un paso a paso ligeramente simplificado que puede venirnos de maravilla para iniciarnos en la elaboración de este navideño postre.

Tierno, esponjoso y con mucho sabor, el panettone es un bollo de masa brioche que, en la receta tradicional, incluye pasas y frutas escarchadas. Para esta versión, sustituiremos las frutas por unas pepitas de chocolate negro, y añadiremos además una cobertura para darle un toque diferente y un aspecto único.

Los panetones clásicos suelen prepararse a partir de un prefermento reposado entre ocho y doce horas, elaborado a partir de la mezcla de harina, leche y levadura. Gracias a su lenta fermentación, esta especie de masa madre previa confiere al resultado no solo más aroma, sino también una miga más esponjosa y ligera, propia de un auténtico panettone artesanal. No obstante, para esta receta simplificada optaremos por omitir este paso, utilizando un método más rápido con el que simplemente la levadura fresca de panadería se activa antes de empezar a amasar.

Toni Vera y Felipe De Santa Cruz, ganadores del Premio al Mejor Panettone de España 2024.

Receta de panettone de chocolate

Este panettone de chocolate se prepara siguiendo el método tradicional, cuidando el buen desarrollo del gluten y los tiempos de fermentación para obtener volumen y textura. La cobertura de chocolate se aplica una vez frío, logrando una presentación muy estética propia de la repostería artesanal. El interior guarda pepitas de chocolate y el exterior luce un glaseado brillante y ligeramente crujiente.

Tiempo de preparación

  • Preparación de masa: 40 minutos
  • Primera fermentación: 3 a 4 horas
  • Segunda fermentación en molde: 3 horas
  • Horneado: 45 minutos
  • Enfriado y aplicación de cobertura: 2 horas 

Tiempo total aproximado: 10-11 horas.

Ingredientes

  • 400 g de harina de fuerza
  • 100 g de azúcar
  • 100 g de mantequilla a temperatura ambiente
  • 16 g de levadura fresca de panadería
  • 120 ml de leche tibia
  • 3 huevos medianos
  • 1 yema de huevo (extra para pincelar)
  • 50 g de cacao puro en polvo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 150 g de pepitas o trozos de chocolate negro
  • 1 pizca de sal
  • Ralladura de 1 naranja (opcional)
  • Papel para panettone (molde de 1 kg)
  • 150 g de chocolate negro para cobertura
  • 75 ml de nata líquida (para cobertura)
  • 15 g de mantequilla (para cobertura)

Cómo hacer panettone de chocolate con cobertura, paso a paso

  1. Mezclar 100 ml de leche tibia con la levadura y dos cucharadas de azúcar; dejar fermentar 10 minutos hasta que espume.
  2. En otro bol, juntar la harina, el azúcar restante, el cacao, ralladura de naranja y sal.
  3. Añadir los huevos ligeramente batidos, la vainilla y la mezcla de levadura activa.
  4. Amasar durante unos 10 minutos, incorporando la mantequilla poco a poco hasta lograr una masa elástica y homogénea. Un amasado intensivo es esencial para desarrollar la estructura.
  5. Reposar la masa tapada en un cuenco engrasado hasta que doble su volumen (3 a 4 horas).
  6. Desgasificar sobre superficie enharinada y mezclar las pepitas o trozos de chocolate.
  7. Formar una bola, colocar en el molde; cubrir y fermentar otras 3 horas, hasta casi el borde.
  8. Precalentar el horno a 180 ºC. Pincelar la superficie con la yema de huevo y una cucharada de leche.
  9. Hornear a media altura 40-45 minutos. Si se dora en exceso, cubrir con papel aluminio. El panettone está listo cuando al pinchar sale limpio.
  10. Sacar, pinchar la base con brochetas y dejarlo enfriar boca abajo suspendido.
  11. Para la cobertura:
    1. Calentar la nata, añadir el chocolate negro troceado y la mantequilla, remover hasta integrar y obtener una crema lisa y brillante.
    2. Una vez frío por completo el panettone, colocar sobre rejilla y verter la cobertura, dejando que escurra por los lados. Esperar que cristalice antes de manipular.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para entre ocho y diez porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Aproximadamente 370 kcal por porción
  • Grasas: 16 g
  • Grasas saturadas: 8 g
  • Hidratos de carbono: 47 g
  • Azúcares: 21 g
  • Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva entre cuatro y cinco días envuelto en film o bolsa hermética en sitio fresco y seco. La cobertura mantiene textura fuera de la nevera. Puede congelarse hasta dos meses, bien protegido del aire.

Temas Relacionados

PanettoneRecetas Navidad EspañaRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las nevadas persistirán este lunes en el norte peninsular y las precipitaciones complican la situación meteorológica en varias regiones

Un descenso de las temperaturas y la presencia de precipitaciones intensas marcan la jornada, con acumulaciones de nieve en cotas bajas y heladas en el interior

Las nevadas persistirán este lunes

A qué hora empieza la Lotería de Navidad 2025 y dónde ver el sorteo online o en televisión

La emisión especial del sorteo del 22 de diciembre se puede seguir por televisión u online

A qué hora empieza la

El PP se complica la gobernabilidad de Extremadura con un Vox todavía más reforzado: “¿Y ahora qué, señora Guardiola?"

La presidenta de la Junta, María Guardiola, sigue dependiendo de la extrema derecha, que duplica su resultado y se reafirma como el ganador de la noche electoral

El PP se complica la

Cómo la UCO y los juzgados consiguen recuperar mensajes de WhatsApp y correos borrados: del jefe de gabinete de Mazón al exfiscal general del Estado

Este es el procedimiento que sigue la justicia cuando la prueba estaba en un teléfono que no tiene nada guardado

Cómo la UCO y los

Crece la preocupación por Sheila Devil, hija de Camilo Sesto: el silencio de su entorno y las especulaciones de sus fans

La joven fue ingresada hace más de dos semanas en un hospital madrileño tras un ataque de ansiedad

Crece la preocupación por Sheila
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP se complica la

El PP se complica la gobernabilidad de Extremadura con un Vox todavía más reforzado: “¿Y ahora qué, señora Guardiola?"

Cómo la UCO y los juzgados consiguen recuperar mensajes de WhatsApp y correos borrados: del jefe de gabinete de Mazón al exfiscal general del Estado

Policía y Agencia Tributaria acusan a un empresario de tener “un taller clandestino de armas” y un tanque, cuando es un almacén “de objetos de atrezo para películas”

María Guardiola, tras ganar las elecciones en Extremadura: “Pedimos más confianza y hemos obtenido mucha más confianza”

El resultado de las elecciones en Extremadura, en directo: el PP gana con 1 escaño más, el PSOE pierde 10 y Vox duplica su cifra

ECONOMÍA

Rosalía, Aitana o Antonio Banderas:

Rosalía, Aitana o Antonio Banderas: los famosos españoles que especulan con el ladrillo y aprovechan los altos precios de la vivienda

A qué hora empieza el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 en Canarias y cómo seguirlo en directo

Telefónica encara la recta final del ERE con más de 4.500 bajas y tramos de indemnización según la edad

Ni la caída del euríbor ni hipotecas más baratas han abierto este año la puerta de acceso a la vivienda: ¿qué pasará en 2026?

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento