Receta de panettone de chocolate casero, la versión más dulce de este pan dulce italiano

Hacer nuestro propio panettone en casa es un proyecto reservado para los valientes. En su versión tradicional, este pan dulce italiano puede tardar hasta dos días en prepararse, un proceso largo con detalles algo complejos que provoca que la mayoría opten por comprar uno en la panadería o supermercado. Para los más atrevidos, esta receta de panettone de chocolate puede ser una estupenda opción, un paso a paso ligeramente simplificado que puede venirnos de maravilla para iniciarnos en la elaboración de este navideño postre.

Tierno, esponjoso y con mucho sabor, el panettone es un bollo de masa brioche que, en la receta tradicional, incluye pasas y frutas escarchadas. Para esta versión, sustituiremos las frutas por unas pepitas de chocolate negro, y añadiremos además una cobertura para darle un toque diferente y un aspecto único.

Los panetones clásicos suelen prepararse a partir de un prefermento reposado entre ocho y doce horas, elaborado a partir de la mezcla de harina, leche y levadura. Gracias a su lenta fermentación, esta especie de masa madre previa confiere al resultado no solo más aroma, sino también una miga más esponjosa y ligera, propia de un auténtico panettone artesanal. No obstante, para esta receta simplificada optaremos por omitir este paso, utilizando un método más rápido con el que simplemente la levadura fresca de panadería se activa antes de empezar a amasar.

Receta de panettone de chocolate

Este panettone de chocolate se prepara siguiendo el método tradicional, cuidando el buen desarrollo del gluten y los tiempos de fermentación para obtener volumen y textura. La cobertura de chocolate se aplica una vez frío, logrando una presentación muy estética propia de la repostería artesanal. El interior guarda pepitas de chocolate y el exterior luce un glaseado brillante y ligeramente crujiente.

Tiempo de preparación

Preparación de masa: 40 minutos

Primera fermentación: 3 a 4 horas

Segunda fermentación en molde: 3 horas

Horneado: 45 minutos

Enfriado y aplicación de cobertura: 2 horas

Tiempo total aproximado: 10-11 horas.

Ingredientes

400 g de harina de fuerza

100 g de azúcar

100 g de mantequilla a temperatura ambiente

16 g de levadura fresca de panadería

120 ml de leche tibia

3 huevos medianos

1 yema de huevo (extra para pincelar)

50 g de cacao puro en polvo

1 cucharadita de esencia de vainilla

150 g de pepitas o trozos de chocolate negro

1 pizca de sal

Ralladura de 1 naranja (opcional)

Papel para panettone (molde de 1 kg)

150 g de chocolate negro para cobertura

75 ml de nata líquida (para cobertura)

15 g de mantequilla (para cobertura)

Cómo hacer panettone de chocolate con cobertura, paso a paso

Mezclar 100 ml de leche tibia con la levadura y dos cucharadas de azúcar; dejar fermentar 10 minutos hasta que espume. En otro bol, juntar la harina, el azúcar restante, el cacao, ralladura de naranja y sal. Añadir los huevos ligeramente batidos, la vainilla y la mezcla de levadura activa. Amasar durante unos 10 minutos, incorporando la mantequilla poco a poco hasta lograr una masa elástica y homogénea. Un amasado intensivo es esencial para desarrollar la estructura. Reposar la masa tapada en un cuenco engrasado hasta que doble su volumen (3 a 4 horas). Desgasificar sobre superficie enharinada y mezclar las pepitas o trozos de chocolate. Formar una bola, colocar en el molde; cubrir y fermentar otras 3 horas, hasta casi el borde. Precalentar el horno a 180 ºC. Pincelar la superficie con la yema de huevo y una cucharada de leche. Hornear a media altura 40-45 minutos. Si se dora en exceso, cubrir con papel aluminio. El panettone está listo cuando al pinchar sale limpio. Sacar, pinchar la base con brochetas y dejarlo enfriar boca abajo suspendido. Para la cobertura: Calentar la nata, añadir el chocolate negro troceado y la mantequilla, remover hasta integrar y obtener una crema lisa y brillante. Una vez frío por completo el panettone, colocar sobre rejilla y verter la cobertura, dejando que escurra por los lados. Esperar que cristalice antes de manipular.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para entre ocho y diez porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Aproximadamente 370 kcal por porción

Grasas: 16 g

Grasas saturadas: 8 g

Hidratos de carbono: 47 g

Azúcares: 21 g

Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva entre cuatro y cinco días envuelto en film o bolsa hermética en sitio fresco y seco. La cobertura mantiene textura fuera de la nevera. Puede congelarse hasta dos meses, bien protegido del aire.