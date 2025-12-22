Postre de boniato caramelizado con solo tres ingredientes perfecto para un antojo dulce

Boniato caramelizado (Adobe Stock)

El aroma del caramelo envolviendo rodajas tiernas de boniato crea una experiencia inconfundible en cada bocado. El boniato caramelizado es un postre que resurge cada otoño y en celebraciones como la Navidad, característico por su sencillez y profundidad de sabor.

Aunque es popular en diferentes regiones de España y en países latinoamericanos, su encanto reside en la textura jugosa del boniato contrastando con la dulzura intensa del caramelo. Tradicionalmente, se sirve como postre festivo o acompañamiento dulce, pudiendo aromatizarse con canela, cítricos e incluso vainilla. Combina a la perfección con helados cremosos, yogures o puede ser protagonista de la merienda con un café.

Receta de Boniato Caramelizado

Esta receta transforma boniatos frescos en un bocado dulce y ligeramente cítrico, realzado por el caramelo dorado y perfumado si se desea con canela o ralladura de naranja. El resultado es un plato de textura melosa y de sabor reconfortante.

Tiempo de preparación

Preparación de los ingredientes: 10 minutos

Cocción de los boniatos: 10-15 minutos

Caramelizado: 10 minutos

Tiempo total: 30-35 minutos

Ingredientes

2-3 boniatos medianos (batatas) 200 g de azúcar 1 vaso de agua (aproximadamente 200 ml) 1 rama de canela (opcional) 1 cucharada de mantequilla (opcional) Ralladura de limón o naranja (opcional)

Cómo hacer Boniato Caramelizado, paso a paso

Lava bien los boniatos y pélalos. Corta en rodajas de aproximadamente 1 cm de grosor. Coloca las rodajas en una olla grande y cúbrelas con agua. Añade la rama de canela si se utiliza y cuece hasta que el boniato esté tierno pero sin deshacerse, unos 10-15 minutos. Escurre y reserva. En una sartén amplia, añade el azúcar y el vaso de agua. Cocina a fuego medio sin remover, moviendo solo la sartén de vez en cuando, hasta obtener un caramelo claro y fluido. Incorpora la mantequilla y la ralladura de cítricos si buscas un toque aromático. Añade las rodajas de boniato al caramelo y cocina suavemente, permitiendo que se impregnen bien, durante unos 5-10 minutos. Evita remover bruscamente para no romper el boniato; puedes mover la sartén para distribuir el caramelo. Retira del fuego cuando el caramelo haya reducido formando una capa brillante sobre los boniatos. Sirve calientes o templados, acompañando con un helado, yogur natural o simplemente solos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta proporciona entre cuatro y seis porciones, dependiendo del tamaño de los boniatos y del corte de las rodajas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías aproximadas: 170 kcal

Hidratos de carbono: 38 g

Grasas: 2 g

Proteínas: 1 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en un recipiente hermético dentro del refrigerador hasta tres días. Para disfrutar mejor la textura, se recomienda templar antes de servir de nuevo.