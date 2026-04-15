España

Alerta Sanitaria: la Agencia Española de Seguridad Alimentaria advierte de un alimento con un alérgeno no declarado

Las pruebas han evidenciado la presencia de sustancias peligrosas que podrían causar problemas de salud

Guardar
La AESAN lanza alertas sobre alimentos contaminados (Infobae)
La AESAN lanza alertas sobre alimentos contaminados (Infobae)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) dio a conocer una alerta sanitaria debido a la contaminación hallada en un alimento. Las autoridades hacen un llamado a la población en general a que, de tener este producto en casa, evite consumirlo.

Si bien la AESAN cuenta con alertas que podrían afectar únicamente a consumidores específicos, en esta ocasión va enfocada a la población en general, debido a su repercusión sanitaria o por su posible distribución al consumidor final.

Las autoridades alimentarias, a través de su página oficial, divulgaron la Alerta por presencia de Listeria monocytogenes en salmón ahumado noruego con pistacho procedente de Italia (Ref. ES2026/208)

La AESAN expuso sobre el nivel de riesgo asociado con el contaminante, las consecuencias de consumir el producto y las medidas a seguir si se posee en casa.

Alerta sanitaria en salmón ahumado noruego

Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)
Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por Italia a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de la presencia de Listeria monocytogenes en salmón ahumado noruego con pistacho marca Deluxe con fecha de caducidad 18/04/26.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos.

Alerta alimentaria: qué hacer

Cuando la AESAN difunde una alerta sanitaria lo hace con el fin de informar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado hallado por las autoridades se encuentra en tu alacena, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesAlertas Alimentarias de España

Últimas Noticias

Los tres expulsados antes de la final de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’: “Por todo lo alto”

El programa culinario de RTVE llega a su fin con su primera edición, con Belén Estéban, Samantha Ballentines, Roi Méndez, Ivana Rodríguez y Benita como finalistas

Los tres expulsados antes de la final de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’: “Por todo lo alto”

Pablo Alborán revela en ‘El Hormiguero’ su peor experiencia en un avión y confiesa: “Tengo mucho miedo a volar”

Durante su visita al programa, el cantante relató una intoxicación a bordo de un vuelo entre México y Miami que lo dejó inconsciente y le provocó convulsiones

Pablo Alborán revela en ‘El Hormiguero’ su peor experiencia en un avión y confiesa: “Tengo mucho miedo a volar”

Antonio Carmona, en ‘La Revuelta’: “Yo no soy flamenco, yo soy salvaje”

El cantante, miembro del grupo flamenco-fusión Ketama, ha acudido al programa como invitado para promocionar su nuevo disco ‘Baro Drom’, cuya traducción siginifica ‘éxodo’

Antonio Carmona, en ‘La Revuelta’: “Yo no soy flamenco, yo soy salvaje”

Los órganos del niño atropellado en Sevilla salvarán la vida de ocho menores y beneficiarán hasta 75 pacientes

El menor de 9 años fue atropellado el viernes pasado y su caso sigue bajo investigación policial

Los órganos del niño atropellado en Sevilla salvarán la vida de ocho menores y beneficiarán hasta 75 pacientes

Pablo Motos y Sonsoles Ónega rectifican tras informar erróneamente sobre el IVA de los libros: “Nadie comprobó el dato”

El desliz en directo generó críticas en redes y motivó la intervención de representantes políticos sobre la veracidad en televisión

Pablo Motos y Sonsoles Ónega rectifican tras informar erróneamente sobre el IVA de los libros: “Nadie comprobó el dato”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Seguridad Social da de alta de oficio a diez mujeres que acompañaban a clientes y les incitaban a beber en un hotel: la Justicia lo avala

La Seguridad Social da de alta de oficio a diez mujeres que acompañaban a clientes y les incitaban a beber en un hotel: la Justicia lo avala

Un excomisario de Policía advierte de que la escalada entre EEUU e Irán pudo haber desencadenado amenazas terroristas en Europa

La Justicia niega la nacionalidad española a un sefardí por no acreditar su vinculación con España: rechaza que tener cuenta bancaria y hacer donaciones lo demuestre

La IHRF despliega su agenda en España con el foco en los derechos humanos y el lawfare: “No hay paz sin justicia”

Vox no sabe si quiere más a papá o a mamá: el partido de Santiago Abascal hace equilibrios entre Donald Trump y Giorgia Meloni

ECONOMÍA

Una pareja compra un terreno para construir su casa, pero la contaminación del río les paraliza el proyecto y acaban viviendo en un cobertizo: “Nos han dejado completamente abandonados”

Una pareja compra un terreno para construir su casa, pero la contaminación del río les paraliza el proyecto y acaban viviendo en un cobertizo: “Nos han dejado completamente abandonados”

Arranca el megaproyecto Madrid Nuevo Norte donde se construirán 10.500 viviendas y un gran distrito financiero con 20 torres

Un ingeniero deja el sector ferroviario para fabricar bicicletas de madera: “Se notan menos los baches, son más cómodas a largo plazo”

El PP defenderá en el Congreso juicios exprés para que fondos ‘buitre’, bancos y empresas echen a los okupas de sus viviendas

China destaca a España como un “socio fiable” tras el “gran éxito” de la visita de Pedro Sánchez

DEPORTES

Michael Olise, la peor pesadilla del Real Madrid durante la eliminatoria de Champions: apunta a Balón de Oro y es el escudero de Mbappé en Francia

Michael Olise, la peor pesadilla del Real Madrid durante la eliminatoria de Champions: apunta a Balón de Oro y es el escudero de Mbappé en Francia

Las palabras de Arbeloa tras la eliminación del Real Madrid de la Champions: “Nadie entiende la expulsión de Camavinga. Se ha cargado una eliminatoria”

La expulsión de Camavinga que sentenció al Real Madrid en el partido de Champions ante el Bayern

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions

El Bayern de Múnich trunca las esperanzas del Real Madrid y les elimina de la Champions