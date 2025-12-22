Miguel Ángel Gallardo dimite después de obtener el peor resultado del PSOE en unas elecciones en Extremadura

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo (Europa Press)

El terremoto político en el socialismo extremeño se ha materializado esta tarde con la renuncia de Miguel Ángel Gallardo como secretario general del partido y candidato a la Presidencia de la Junta. La dimisión se ha producido en el seno de una reunión de urgencia de la Ejecutiva regional, convocada a las cinco de la tarde para analizar el descalabro electoral del pasado domingo, y ha certificado el cierre abrupto de un liderazgo que llegó a las urnas fuertemente cuestionado y sale de ellas tras firmar el peor resultado histórico del PSOE en la comunidad.

La cita, marcada por un clima de tensión evidente, ha contado con la presencia del expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra, cuya intervención ha añadido más presión a un debate ya de por sí cargado. Según fuentes presentes en la reunión, Ibarra ha pedido expresamente a sus compañeros que faciliten la investidura de María Guardiola, una posición que ha generado incomodidad en parte de la dirección y ha evidenciado hasta qué punto el partido afronta ahora una etapa de redefinición profunda, tanto estratégica como orgánica.

Gallardo ha justificado su dimisión por unos resultados que él mismo calificó de “malos sin paliativos”, pero su despedida del cargo no ha estado exenta de reproches. En su intervención ante la Ejecutiva, ha acusado a algunos compañeros de haber “asumido el marco de la derecha” durante meses, una afirmación que ha sido rechazada de plano por varios dirigentes, que han visto en ese discurso un intento de trasladar responsabilidades hacia dentro y no hacia el liderazgo que encabezó la candidatura.

Uno de los más críticos ha sido Alfonso Beltrán, diputado por Cáceres, quien ha subrayado que, a partir de este momento, la línea política del partido no corresponde ya al exsecretario general, sino a la gestora que se constituirá hasta la celebración del congreso extraordinario. Beltrán ha descartado que el debate deba centrarse en la figura de Ibarra o en etapas anteriores del partido, y ha defendido que la prioridad es recomponer el proyecto desde los órganos que se designen para la transición.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que ha calificado de “infamia” que Gallardo pusiera en duda la honorabilidad de sus compañeros. Morales también ha mostrado su rechazo a lo que considera una evocación de tiempos superados, aludiendo a una etapa en la que las direcciones imponían candidatos sin procesos participativos, una práctica que, ha insistido, no puede volver a repetirse.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, en una rueda de prensa en la sede del partido en Mérida. (Europa Press)

Un mínimo histórico para el PSOE

El hundimiento electoral del PSOE en Extremadura llevaba meses gestándose. Las encuestas advertían de que el candidato no lograba conectar con una parte significativa del electorado tradicional socialista, pero el resultado final ha ido incluso más allá de los peores pronósticos. El partido perdió más de 100.000 votos, cedió diez escaños y se quedó en torno al 25% de los sufragios, un suelo desconocido hasta ahora para una organización que había gobernado la región durante 36 de los últimos 42 años.

Nunca antes el PSOE había bajado del 39% en unas autonómicas extremeñas y solo en 2011 dejó de ser la primera fuerza. En esta ocasión ha quedado como segunda, muy lejos de los 29 diputados obtenidos por el Partido Popular, vencedor en número de votos, en un Parlamento más fragmentado y con una ultraderecha al alza que condiciona la aritmética de la investidura.

La misma noche electoral, antes incluso de cerrarse el escrutinio, Gallardo asumió públicamente la gravedad del resultado. “El resultado del PSOE es muy malo, sin paliativos”, afirmó, aunque entonces evitó anunciar su dimisión y optó por convocar a la Ejecutiva para analizar los datos “en frío”. Esa reunión, celebrada esta tarde, ha sido el escenario en el que finalmente ha presentado su renuncia, tras una jornada de intensas presiones internas y contactos con la dirección federal.

Transición orgánica

Con la salida de Gallardo, el PSOE de Extremadura quedará en manos de una gestora pactada con la dirección federal y la secretaría de Organización que encabeza Rebeca Torró. Este órgano provisional pilotará la federación hasta la celebración de un congreso extraordinario llamado a redefinir el proyecto político desde la oposición y a elegir un nuevo liderazgo, previsiblemente mediante primarias si no emerge una candidatura única y de consenso.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado que "lo que menos" le preocupa es su futuro político tras los resultados obtenidos por su partido en las elecciones regionales de este domingo y que ha tildado de malos "sin paliativos". (Europa Press)

La crisis no se limita al plano orgánico. Una de las incógnitas que se abre ahora es si Gallardo recogerá el acta de diputado en la Asamblea de Extremadura. En Cáceres, donde no fue el candidato más votado en ninguno de los dos procesos de primarias que lo llevaron a la secretaría general, la ejecutiva provincial ha exigido que renuncie también al escaño y que cesen todos los cargos y el personal vinculados a su etapa al frente del partido.

Las elecciones han estado además condicionadas por la imputación de Gallardo en la investigación sobre la contratación del hermano de Pedro Sánchez cuando presidía la Diputación de Badajoz, una circunstancia inédita hasta ahora para un cabeza de lista socialista en Extremadura. Ferraz manejaba estudios cualitativos que situaban al candidato por debajo de la marca y del propio presidente del Gobierno, y los datos del escrutinio confirman que alrededor del 45% de quienes votaron al PSOE en 2023 optaron esta vez por quedarse en casa, en una desmovilización que ha terminado por precipitar la caída del liderazgo y abrir una etapa de transición incierta en una de las federaciones históricas del partido.