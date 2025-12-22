Espana agencias

Ferraz explica la derrota del PSOE en una "campaña de ataques" a Gallardo y que no hubo municipales

Guardar

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha explicado la derrota en Extremadura en la falta de movilización de sus votantes, agravada por la ausencia de elecciones municipales y de una "campaña de ataques" contra su candidato Minguel Ángel Gallardo.

En una rueda de prensa desde la sede de Ferraz, al día siguiente de los comicios autonómicos en los que el PSOE perdió 10 escaños y se quedó en el peor resultado histórico, los socialistas insistene en la falta de movilización de sus votantes como motivo principal del desplome.

Así, ha subrayado el hecho de que por primera vez los extremeños acudiesen a votar en las elecciones autonómicas, pero sin las elecciones municipales. "Ha habido mucha abstención", ha señalado la portavoz que espera atraer de nuevo a esa parte del electorado.

Por otro lado, ha denunciado "una campaña de desinformación y de ataques" que persiguió "deshumanizar" a Gallardo, que está siendo investigado por la Justicia por la contratación, presuntamente irregular, del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

Mínguez no se ha querido pronunciar sobre una posible salida de Gallardo, que ha dejado al PSOE en su mínimo histórico en una comunidad tradicionalmente socialista, y ha repetido que debe pronunciarse la Ejecutiva autonómica, que se reúne este mismo lunes por la tarde.

(Seguirá ampliación)

