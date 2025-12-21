Miguel Ángel Gallardo no dimite, de momento, como líder del PSOE de Extremadura y califica el resultado electoral de “muy malo”

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, en una rueda de prensa en la sede del partido en Mérida durante la campaña electoral./ Europa Press

El candidato socialista a las elecciones extremeñas, Miguel Ángel Gallardo, consigue el peor resultado del partido en la región con el 97% escrutado. El líder del PSOE en Extremadura salía a las 22:15 horas a comparecer desde la sede socialista tras la debacle en los resultados electorales. Al inicio de sus palabras, Gallardo subraya que “el resultado del Partido Socialista es muy malo”, con 18 escaños obtenidos, 10 menos que en 2023. El PSOE también pierde 114.667 votantes, con el peor resultado de su historia.

Durante su encuentro ante la prensa, Gallardo ha indicado que ya ha contactado a la candidata popular, María Guardiola, a quien le ha trasladado sus felicitaciones como ganadora de las elecciones. No obstante, el líder socialista ha querido resaltar que, “a partir de hoy, Extremadura tiene un mayor bloqueo” que en momentos previos a la celebración de los comicios. El gran ganador de la noche es el partido de ultraderecha, Vox, quien suma seis escaños y obtiene once asientos en la Asamblea regional.

Tras no aprobar los presupuestos para el año próximo junto a Vox, María Guardiola convocó unos comicios en los que ha visto mejorada la situación del Partido Popular ligeramente. Tan solo ha obtenido un escaño más, aunque ha perdido 10.888 votos, frente a los 237.384 conseguidos en 2023. Se queda a cuatro escaños de alcanzar la mayoría absoluta y, si quiere gobernar, deberá pactar con Vox, partido con el que rompió tras las anteriores elecciones.

En la red social X, Pedro Sánchez felicita a Guardiola por ganar las elecciones en Extremadura y a su compañero de partido, Gallardo, por el trabajo realizado. / Captura de pantalla en X

“Por encima de Miguel Ángel Gallardo, está el partido socialista de Extremadura”, ha recordado el líder del PSOE extremeño, quien deja en suspensión la posibilidad de dimitir hasta mañana, cuando afirma que “hablaremos”. Pese al resultado conseguido, Gallardo agradece a sus conciudadanos la confianza depositada en su partido en unas elecciones donde se ha registrado la participación más baja, con cinco puntos por debajo de los asistentes a las urnas en 2023.

Rebeca Torró considera que Guardiola “vuelve a la casilla de salida”

La siguiente figura socialista en valorar el resultado electoral tras Gallardo ha sido Rebeca Torró, secretaria de organización del PSOE, quien ha reiterado el “mal resultado en Extremadura”. De igual manera que Gallardo, Torró se ha cuestionado el objetivo por el que Guardiola convocó elecciones, ya que considera que “vuelve a la casilla de salida” tras solo obtener un único escaño más que en los comicios de 2023.

Del mismo modo, la secretaria de organización socialista ha recalcado la “amenaza” que implica que el gobierno de Guardiola dependa de la ultraderecha regional, lo que califica de “retroceso de los derechos” de los extremeños y extremeñas. Gallardo también ha querido indicar con ello que “a Extremadura no ha llegado la estabilidad política, sino todo lo contrario”. La estrategia del adelanto electoral fracasa y refuerza a la extrema derecha, aunque valdría su abstención.

Pedro Sánchez felicita a Gallardo por “el gran trabajo realizado”

El presidente del Gobierno felicita a través de la red social X al candidato socialista en Extremadura por “el gran trabajo realizado”, así como a los votantes del partido en la región española. Del mismo modo, Pedro Sánchez ha dado la enhorabuena a Guardiola por “su resultado en las elecciones”, en las que consigue un escaño más del que poseía hasta la fecha. “Nuestro partido será siempre garante de los servicios públicos, la igualdad y el progreso”, ha querido destacar Sánchez.