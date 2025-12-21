El PSOE pierde 10 escaños y consigue su peor resultado electoral en Extremadura desde las primeras elecciones en democracia

Miguel Ángel Gallardo, candidato socialista para las elecciones extremeñas del domingo 21 de diciembre. / Archivo

El gran damnificado de la noche es Miguel Ángel Gallardo (Villanueva de la Serena, 51 años), candidato socialista a las elecciones extremeñas. El Partido Socialista pierde 10 escaños y consigue su peor resultado desde los primeros comicios autonómicos de la democracia, en 1983. Con el 99,38% escrutado, el PSOE alcanza 18 sillones en la Junta extremeña, por detrás del Partido Popular (29), que no alcanza los 33 escaños necesarios para la mayoría absoluta.

El número de votantes socialistas en la región extremeña también se desploma. El PSOE obtiene 129.560 votos y pierde 114.667 votantes en relación con 2023, la peor cifra de su historia. El descontento popular, marcado por los casos de abuso sexual en el PSOE y el ‘caso David Sánchez’, engrosan las cifras a la derecha del tablero político, con 226.496 vecinos y vecinas que han apostado por María Guardiola, actual presidenta popular y ganadora de las elecciones.

Por su parte, el partido de ultraderecha duplica sus asientos con once escaños obtenidos desde que en 2023 superase la barrera del 5% y entrase a formar parte de la Junta extremeña. En el caso de Podemos e Izquierda Unida, mejoran su resultado de los últimos comicios y consiguen siete sillones en la Asamblea autonómica, tres más que en los comicios anteriores. Juntos por Extremadura no consigue el mínimo de votos y se queda fuera del Parlamento autonómico.

Gallardo rechaza dimitir y califica los resultados electorales de “muy malos”

El líder del PSOE en Extremadura ha sido el primer candidato a la presidencia autonómica en salir a valorar los resultados electorales, quien los ha calificado de “muy malos”. A las 22:15 horas, Gallardo eludía la posibilidad de dimitir y postergaba la decisión de abandonar su acta de diputado hasta mañana lunes. El líder socialista indicaba ante la prensa que ya ha contactado con la candidata popular, María Guardiola, a quien le ha trasladado sus felicitaciones como ganadora de las elecciones.

Sobre las 19:00 horas, Gallardo llegaba a la sede del partido, donde se encerraba con sus compañeros más cercanos hasta conocer los resultados. El líder socialista ha querido resaltar durante su comparecencia que, “a partir de hoy, Extremadura tiene un mayor bloqueo” que en momentos previos a la celebración de los comicios. El gran ganador de la noche es el partido de ultraderecha, Vox, quien obtiene once asientos en la Asamblea regional. Se descalabra así la intención de Guardiola de un gobierno en solitario tras no aprobar los presupuestos de 2026 con el partido de ultraderecha.

Después de Gallardo, la secretaria de organización socialista, Rebeca Torró, ha reiterado el mal resultado de su partido. La candidata de Podemos e Izquierda Unida, Irene de Miguel, ha sido la siguiente candidata en comparecer. Ya pasadas las once de la noche, ni María Guardiola, ni Óscar Arturo Fernández han salido a valorar los resultados de cada uno de los partidos.

El ‘caso David Sánchez’ y los abusos sexuales del PSOE perjudican a Gallardo

De tradición socialista, Extremadura da un giro a la derecha rotundo. La región ha estado gobernada por el PSOE 36 de los 42 últimos años, con siete mayorías absolutas, la última en 2019. Desde las primeras elecciones de la democracia, en 1983, el Partido Popular ha gobernado, únicamente, bajo el mandato de José Antonio Monago, entre 2011 y 2015. También se suma a esta anomalía regional el gobierno de Guardiola tras las elecciones de 2023.

La debacle socialista de esta noche se aleja de las mayorías absolutas de las que gozaba el candidato del PSOE como alcalde de Villanueva de la Serena durante 21 años, entre 2003 y 2024. Ahora, Gallardo consigue el peor resultado para su partido y siembra las dudas para las próximas elecciones autonómicas de Aragón, Castilla y León y Andalucía. Más aún, en un momento en que los socialistas se encuentran inmersos en diversos casos de corrupción y acusaciones de acoso sexual a lo largo del territorio español.

No obstante, compañeros de partido, como Carlos Cuerpo o Pedro Sánchez, se han congregado alrededor de Gallardo durante la campaña electoral para mostrar unanimidad en un partido que se encuentra en horas bajas. El Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena, municipio de escasos 25.700 habitantes, acogía el final de la campaña antes de la jornada de reflexión. A diferencia de Alberto Núñez Feijóo con Guardiola, con quien ha compartido tres días a lo largo de las semanas de campaña electoral, Pedro Sánchez sí ha querido acudir a la clausura. Por su parte, PP y Vox han concentrado su artillería final en Badajoz, la ciudad más poblada de Extremadura, con 150.000 habitantes.