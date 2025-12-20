Espana agencias

Gallardo pasa la jornada de reflexión recogiendo aceitunas en una parcela familiar

El candidato del PSOE de Extremadura a la Presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones autonómicas de este domingo, Miguel Ángel Gallardo, está pasando este día de reflexión antes de los comicios del 21D recogiendo aceitunas en una parcela familiar con amigos y familiares.

Gallardo ha explicado que la recogida de estas aceitunas "era una tarea que tenía pendiente", ya que normalmente lo suele hacer durante el Puente de la Constitución, pero este año "con la campaña electoral ha sido imposible poderlo hacer", ha dicho.

Una tarea en la que están ayudando familiares y amigos, y ha confiado en que a lo largo del día puedan "recoger casi todas", en lo que supone "una forma también de poder descansar" y relajarse, ha señalado el candidato socialista en este sábado, jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas de Extremadura del 21 de diciembre.

