Gallardo llama a "votar con ganas y con fuerza" en estas elecciones para "reforzar el sistema democrático"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado que "hoy es un día importante" por la celebración de elecciones autonómicas en la región, tras lo que ha considerado que "votar y votar mucho, es la mejor respuesta ante la convocatoria de estas elecciones".

"Cualquier votación o elección es un día importante para reforzar nuestro sistema democrático", ha destacado Gallardo tras votar este domingo en el Espacio Cultural Rufino Mendoza de Villanueva de la Serena.

En ese sentido, el candidato socialista ha resaltado que la participación masiva "es la mejor respuesta para las dudas que se han puesto en la última semana sobre nuestro sistema democrático", por lo que ha instado a "votar con ganas y votar con fuerza" en estos comicios.

Así, ha animado a los ciudadanos extremeños a que participen, "porque participando también se sentirán mucho más partícipes de lo que es estas elecciones y el futuro de su tierra para los próximos cuatro años", ha relatado.

A preguntas de los periodistas, Miguel Ángel Gallardo ha señalado que no está nervioso por los resultados electorales, tras lo que ha bromeado señalado que tiene "agujetas del día de ayer", cuando estuvo recogiendo aceitunas en la finca familiar.

"Nervioso no, yo creo que al final lo importante es que hemos hecho el trabajo, creo que lo hemos hecho bien", ha señalado Gallardo, quien ha apuntado que he recorrido Extremadura durante la precampaña y la campaña electoral, por lo que "ahora toca que los ciudadanos elijan su destino y por lo tanto ante la elección de los ciudadanos nunca se puede estar nervioso", ha aseverado.

Finalmente, Gallardo ha querido agradecer a todos aquellos que este domingo "trabajan para que estas elecciones se celebren con absoluta normalidad", como son presidentes y vocales de las mesas elecotrales, los apoderados e interventores de los partidos políticos y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que garantizan que estas elecciones se celebren, y se celebren bien", ha destacado.