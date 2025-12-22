Dónde han caído todos los quintos premios de la Lotería de Navidad: ya conocemos dos de los ocho números premiados

Imagen del sorteo. (EFE/Chema Moya)

El quinto premio, a diferencia de los tres primeros, no solo corresponde a un número. En total, hay ocho números premiados, dando la oportunidad a miles de personas de obtener una buena cantidad económica.

En este enlace puedes comprobar fácilmente si tu número ha sido premiado en alguno de los múltiples premios sorteados en la Lotería de Navidad 2025 y conocer el importe correspondiente.

El primer número ha sido el 23112, el segundo 60649, el tercero 77715, el cuarto 25412, el quinto 61366 y el sexto 94273. De momento, son más de 10 ciudades en las que han tocado. Para comprobar todas las ciudades en las que ha tocado, puedes mirar el mapa de Infobae.

Algunas de las ciudades premiadas han sido Madrid o Barcelona, que son las ciudades con mayor población. Sin embargo, hay múltiples pueblos y ciudades pequeñas que han sido premiadas: Torremolinos, Campo de Criptana o Plasencia son algunos ejemplos.

(La lista se actualizará a medida que salgan el resto de premios)

Cuánto toca y la cantidad que se lleva Hacienda

El quinto premio es uno de los más probables, ya que hay ocho números distintos y cada uno de ellos tiene un total de 198 series. Cada participación premiada se reparte con 6.000 euros por boleto. Esto significa que, una serie completa, asciende a un total de 60.000 euros.

A diferencia de los premios mayores, la retención de Hacienda solo se aplica a la parte que supere los 40.000 euros, por lo que en este caso el quinto premio no está sujeto a impuestos y se cobra íntegro. Los premios del sorteo pueden cobrarse a partir de las 18:00 horas del mismo día del sorteo.

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad reparte este 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado.

Los afortunados con premios superiores a 3.000 euros deben acudir a una sucursal de las entidades bancarias concertadas, como Caixabank, Santander, BBVA o cualquier otro banco asociado a la CECA.

En el caso de que el décimo se haya adquirido a través del portal web de Loterías y Apuestas del Estado, el importe del premio se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el usuario.

Puedes consultar si tu décimo de lotería está premiado en el comprobador de Infobae. Además de los cinco primeros premios, las terminaciones, aproximaciones, centenas y decimales también tienen beneficios económicos.

Cuántos premios se reparten

En la Lotería de Navidad 2025 se reparten miles de premios organizados en distintas categorías, desde los grandes galardones hasta los pequeños que muchas veces recuperan lo jugado. Según la estructura oficial del sorteo, estos son los principales premios y su distribución:

Un primer premio conocido como El Gordo .

Un segundo premio.

Un tercer premio.

Dos cuartos premios.

Ocho quintos premios.

La pedrea, con 1.794 premios de menor cuantía.

Aproximaciones a los tres primeros premios (dos por cada categoría).

Centenas y terminaciones relacionadas con los tres primeros premios.

Reintegros, que permiten recuperar lo jugado si la última cifra coincide.