La probabilidad de que te toque ‘El Gordo’ de la Lotería de Navidad 2025

Descubre cómo funciona el sorteo, cuántos números participan y qué posibilidades reales tienes de ganar el primer premio

Trabajadores de Loterías y Apuestas
Trabajadores de Loterías y Apuestas del Estado preparan las bolas con los números.

Hoy vuleve el Sorteo Extraordinario de Navidad, uno de los momentos más esperados por miles de personas. Esta tradición, instaurada en España desde 1812, trae ilusión y, sin duda, es una gran oportunidad para compartir un décimo con amigos, familiares o compañeros de trabajo.

En este enlace puedes comprobar fácilmente si tu número ha sido premiado en alguno de los múltiples premios sorteados en la Lotería de Navidad 2025 y conocer el importe correspondiente.

Aunque hay muchos detalles a destacar sobre este día, hay una duda que todo el mundo ha pensado en algún momento cuál es la probabilidad de que te toque El Gordo. Para comprenderlo bien, conviene empezar por analizar cómo está concebido el propio sistema del sorteo.

En el bombo se introducen todos los números comprendidos entre el 00000 y el 99999, lo que implica que existen exactamente 100.000 combinaciones posibles. Cada uno de esos números participa en igualdad de condiciones, lo que quiere decir que no hay “números mágicos” desde la visión estadística y matemática. Todos y cada uno tienen exactamente la misma probabilidad de resultar premiados.

El Gordo es el primer y el más importante, y solo puede corresponder a un único número entre esos 100.000 que se ponen en juego. Esto quiere decir que, si mañana decides jugar un solo décimo, tus posibilidades de ganar el Gordo serán de una entre cien mil. Expresado en términos porcentuales, hablamos de apenas un 0,001%, una probabilidad muy reducida que ilustra hasta qué punto el premio es excepcional y depende exclusivamente del azar.

Cuánto dinero toca con los premios grandes

Más allá de soñar con El Gordo, el Sorteo de Navidad reparte miles de premios de distinta cuantía, lo que aumenta las posibilidades de que, al menos, parte de la inversión regrese en forma de alegría. El más codiciado es, sin duda, el primer premio, conocido como El Gordo, que reparte 400.000 euros por décimo. Le sigue el segundo premio, con 125.000 euros por décimo, y el tercero, que deja 50.000 euros.

Además, conviene recordar que los grandes premios no se cobran íntegros, ya que Hacienda aplica un gravamen del 20% a la parte del premio que supere los 40.000 euros, cantidad que está exenta de impuestos. En el caso de los 400.000 euros por décimo solo tributan 360.000, por lo que el ganador acaba recibiendo alrededor de 328.000 euros netos.

A estos se suman los dos cuartos premios, dotados con 20.000 euros por décimo, y los ocho quintos premios, que reparten 6.000 euros cada uno. Pero la lluvia de dinero no termina ahí: la popular pedrea distribuye miles de premios de 100 euros por décimo, y los números que se quedan justo antes y después de los grandes premios reciben las llamadas aproximaciones, con cantidades que oscilan entre los 960 y los 2.000 euros.

