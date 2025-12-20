Cuántos décimos tiene un número de Loteria de Navidad: conoce cómo funcionan las series y qué es una sábana

Compradores de lotería en la administración de loterías Doña Manolita en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)

Una de las costumbres más populares en España es jugar Lotería de Navidad. Cada mes de diciembre, millones de personas participan en este sorteo con la esperanza de que la suerte les acompañe. Para muchos, no se trata solo de ganar grandes cantidades de dinero, sino de compartir la ilusión con familiares, amigos o compañeros de trabajo.

El Sorteo Extraordinario de Navidad se ha convertido en un auténtico ritual que marca el inicio de las fiestas. Las administraciones se llenan de colas, los números “feos” se agotan y términos como décimo, serie o sábana pasan a formar parte de las conversaciones cotidianas. Sin embargo, aunque casi todo el mundo juega, no todos tienen claro cómo funciona realmente el sorteo ni cómo se distribuyen los premios.

Cuántos décimos tiene un número de Lotería de Navidad

Cuando se habla de un número de la Lotería de Navidad, no se hace referencia a un único décimo, sino a un conjunto mucho mayor. Cada número del sorteo se emite en múltiples series, y cada una de esas series se divide a su vez en diez décimos.

Esto significa que un mismo número puede estar repartido entre muchas personas distintas, lo que explica por qué un premio importante suele “tocarle” a un barrio entero, a una empresa o incluso a un pueblo completo.

En concreto, en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se emiten 198 series de cada número, y cada una de ellas está compuesta por 10 décimos. Esto implica que cada número del sorteo cuenta con un total de 1.980 décimos repartidos por todo el país. Gracias a este sistema, cuando un número resulta premiado no hay un único ganador, sino cientos o incluso miles de personas que pueden beneficiarse del mismo premio.

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad reparte este 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado.

Cuánto se gana con los grandes premios de la Lotería de Navidad

El importe de los grandes premios se fija por serie, por lo que la cantidad que recibe cada jugador depende del número de décimos que tenga. El Gordo de Navidad reparte 4.000.000 de euros por serie, lo que se traduce en 400.000 euros por cada décimo premiado.

El segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie, es decir, 125.000 euros por décimo, mientras que el tercer premio reparte 500.000 euros por serie, equivalentes a 50.000 euros por décimo.

Qué es una sábana y cuántas hay en la Lotería de Navidad

Una sábana es el conjunto completo de décimos que conforman un mismo número dentro de una serie. Es decir, agrupa los diez décimos consecutivos de un número determinado, lo que equivale a un billete completo con un valor total de 200 euros.

Este formato suele ser utilizado por administraciones, empresas o peñas que compran el número entero para repartirlo posteriormente entre varias personas. En cada número del sorteo existen tantas sábanas como series se emiten. Actualmente, al haber 198 series por número, también existen 198 sábanas de cada número distinto.