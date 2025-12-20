España

Cuántos décimos tiene un número de Loteria de Navidad: conoce cómo funcionan las series y qué es una sábana

Conoce cómo se organizan los números y el papel de las sábanas en el sorteo

Guardar
Compradores de lotería en la
Compradores de lotería en la administración de loterías Doña Manolita en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)

Una de las costumbres más populares en España es jugar Lotería de Navidad. Cada mes de diciembre, millones de personas participan en este sorteo con la esperanza de que la suerte les acompañe. Para muchos, no se trata solo de ganar grandes cantidades de dinero, sino de compartir la ilusión con familiares, amigos o compañeros de trabajo.

El Sorteo Extraordinario de Navidad se ha convertido en un auténtico ritual que marca el inicio de las fiestas. Las administraciones se llenan de colas, los números “feos” se agotan y términos como décimo, serie o sábana pasan a formar parte de las conversaciones cotidianas. Sin embargo, aunque casi todo el mundo juega, no todos tienen claro cómo funciona realmente el sorteo ni cómo se distribuyen los premios.

Cuántos décimos tiene un número de Lotería de Navidad

Cuando se habla de un número de la Lotería de Navidad, no se hace referencia a un único décimo, sino a un conjunto mucho mayor. Cada número del sorteo se emite en múltiples series, y cada una de esas series se divide a su vez en diez décimos.

Esto significa que un mismo número puede estar repartido entre muchas personas distintas, lo que explica por qué un premio importante suele “tocarle” a un barrio entero, a una empresa o incluso a un pueblo completo.

En concreto, en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se emiten 198 series de cada número, y cada una de ellas está compuesta por 10 décimos. Esto implica que cada número del sorteo cuenta con un total de 1.980 décimos repartidos por todo el país. Gracias a este sistema, cuando un número resulta premiado no hay un único ganador, sino cientos o incluso miles de personas que pueden beneficiarse del mismo premio.

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad reparte este 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado.

Cuánto se gana con los grandes premios de la Lotería de Navidad

El importe de los grandes premios se fija por serie, por lo que la cantidad que recibe cada jugador depende del número de décimos que tenga. El Gordo de Navidad reparte 4.000.000 de euros por serie, lo que se traduce en 400.000 euros por cada décimo premiado.

El segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie, es decir, 125.000 euros por décimo, mientras que el tercer premio reparte 500.000 euros por serie, equivalentes a 50.000 euros por décimo.

Qué es una sábana y cuántas hay en la Lotería de Navidad

Una sábana es el conjunto completo de décimos que conforman un mismo número dentro de una serie. Es decir, agrupa los diez décimos consecutivos de un número determinado, lo que equivale a un billete completo con un valor total de 200 euros.

Este formato suele ser utilizado por administraciones, empresas o peñas que compran el número entero para repartirlo posteriormente entre varias personas. En cada número del sorteo existen tantas sábanas como series se emiten. Actualmente, al haber 198 series por número, también existen 198 sábanas de cada número distinto.

Temas Relacionados

Lotería de Navidad 2025Décimos Lotería NavidadLotería NacionalEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los extremeños también se juegan su salud: esperar tres días por una gripe o más de 600 para una operación

Neurocirugía, cirugía maxilofacial, traumatología, medicina interna, neumología y rehabilitación presentan algunos de los tiempos medios de espera más altos. “Medicina interna en el Hospital Perpetuo Socorro en Badajoz presenta una espera media de 625 día”, destaca la Airef

Los extremeños también se juegan

Receta de tarta de sidra, un postre cremoso y muy original perfecto para acabar una comida especial

Esta tarta, con un sabor dulce y ácido y una capa caramelizada, puede servirse como postre otoñal o como un final dulce en comidas o cenas navideñas

Receta de tarta de sidra,

Así fue la primera vez que se hizo la Lotería: la historia de un Borbón y un político de las Cortes de Cádiz para llenar el erario público sin molestar a los contribuyentes

En el sorteo, un niño con los ojos vendados extraía cinco bolas de una bolsa que contenía 90

Así fue la primera vez

Navidades en comunidad, una alternativa al modelo tradicional familiar: “Te permite, en una fecha tan señalada, sentir que hay un lugar para ti”

La propuesta, que ofrece compartir las fiestas en un entorno distinto, incluso con personas desconocidas, lucha contra la soledad y es un ejemplo de hospitalidad vecinal

Navidades en comunidad, una alternativa

El caso Montoro está “en pausa” por la estrategia de las defensas para alargar la investigación: interminables recursos pidiendo la nulidad o el cambio de juzgado

Desde el levantamiento del secreto de la causa, el juez de Tarragona solo ha unido actuaciones, a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre las alegaciones de las representaciones de los 28 investigados

El caso Montoro está “en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso Montoro está “en

El caso Montoro está “en pausa” por la estrategia de las defensas para alargar la investigación: interminables recursos pidiendo la nulidad o el cambio de juzgado

Extremadura cierra el círculo político de 2025 igual que empezó: broncas, acusaciones de ‘pucherazo’ y un posible resultado que puede dejar satisfecho solo a Vox

Pedro Sánchez carga contra el PP por las elecciones de Extremadura: “Solamente les valen los resultados electorales cuando ganan y, si no, es un pucherazo”

La Junta Electoral abre expediente a Pedro Sánchez por el balance de fin de año en La Moncloa en plena campaña electoral de Extremadura

La Audiencia de Madrid avala que el juez Peinado investigue a Begoña Gómez por malversación en el caso de su asesora

ECONOMÍA

Gastos hormiga, vampiro y fantasma:

Gastos hormiga, vampiro y fantasma: cómo frenarlos para no arruinarte en Navidad y que la cuesta de enero no empiece en diciembre

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5 de este 19 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Abierta la inscripción para acceder al alquiler asequible de 171 viviendas de CASA 47: así pueden apuntarse los ciudadanos

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 diciembre

DEPORTES

Esteve Galvañ, el primer español

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”