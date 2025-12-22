España

Bizcocho de turrón, un postre navideño para disfrutar en Nochebuena

Es una receta sencilla con la que podrás sorprender a todos tus invitados

Bizcocho de turrón, imagen recurso.
Bizcocho de turrón, imagen recurso.

Ya quedan menos de diez días para que acabe el año y, como es habitual durante estas fechas, hay numerosas reuniones durante esta recta final. Si estás buscando un postre con el que sorprender a tus familiares o un dulce para acompañar la sobremesa, este bizcocho de turrón es una gran opción.

Es una elaboración muy sencilla. El ingrediente protagonista es el turrón blando de Jijona, que aporta sabor y textura únicos a la masa. Se trata de un bizcocho jugoso, ideal para meriendas y desayunos en época de invierno.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 35-40 minutos
  • Enfriado: 30 minutos
  • Tiempo total aproximado: 1 hora y 25 minutos

Ingredientes

  1. 200 g de turrón blando (de Jijona)
  2. 3 huevos
  3. 100 g de azúcar
  4. 100 ml de leche
  5. 100 ml de aceite de oliva
  6. 200 g de harina de trigo
  7. 1 sobre de levadura química (16 g)
  8. Una pizca de sal
  9. (Opcional) Azúcar glas para decorar
Cómo hacer flan de turrón sin usar el horno, el postre navideño más sencillo que se prepara en solo 20 minutos.

Cómo hacer bizcocho de turrón, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180°C con calor arriba y abajo. Engrasa el molde con mantequilla y espolvorea harina, o emplea papel vegetal.
  2. Bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se aclare y aumente su volumen.
  3. Añade la leche y el aceite a la mezcla y sigue batiendo.
  4. Desmenuza el turrón blando y agrégalo al bol, batiendo para integrarlo bien. Puedes usar batidora eléctrica para que no queden grumos.
  5. Tamiza la harina con la levadura y la sal. Incorpora a la mezcla anterior con movimientos envolventes.
  6. Vierte la masa en el molde y alísala.
  7. Hornea durante 35-40 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
  8. Desmolda y deja enfriar sobre una rejilla.
  9. Espolvorea el bizcocho ya frío con azúcar glas si lo deseas, para un acabado más vistoso y dulce.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta preparación da para unas ocho porciones, dependiendo del tamaño de los cortes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías aproximadas: 330 kcal
  • Grasas: 15 g
  • Hidratos de carbono: 40 g
  • Azúcares: 20 g
  • Proteínas: 7 g
  • Fibra: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva en un recipiente hermético durante unas 48 a 72 horas a temperatura ambiente, siempre que se mantenga en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor o de la luz directa del sol, para evitar que se reseque o pierda textura.

Si prefieres alargar su vida útil, también puede guardarse en la nevera hasta cinco días, aunque conviene sacarlo con antelación para que recupere su temperatura y sabor originales antes de consumirlo. Además, es posible congelarlo, bien envuelto en film transparente o en una bolsa apta para congelación, durante un máximo de un mes, conservando así sus propiedades y permitiendo disfrutarlo más adelante.

