Dónde ha caído el segundo premio de la Lotería de Navidad: el número premiado ha sido 70048 y ha tocado de manera íntegra en esta calle

Ha sido el primero de los grandes premios en aparecer en el sorteo

Administración de loterías del número
Administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo, en Madrid, donde se ha vendido íntegramente el 70.048, el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. (EFE/Mariscal)

El número 70048 ha resultado agraciado con el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025. Este premio, con un valor de 125.000 euros por décimo (1.250.000 euros la serie), ha sido repartido en Madrid. Los ganadores del segundo premio de la Lotería de Navidad 2025 no recibirán el importe bruto completo, ya que Hacienda aplica automáticamente una retención del 20 % sobre la parte que exceda los 40.000 euros.

En este enlace puedes comprobar fácilmente si tu número ha sido premiado en alguno de los múltiples premios sorteados en la Lotería de Navidad 2025 y conocer el importe correspondiente.

En este caso, de los 125.000 euros que reparte el segundo premio, los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos, mientras que los 85.000 euros restantes se gravan, lo que supone una retención de 17.000 euros.

El número en cuestión ha tocado íntegro en la capital española. Cada número dispone de 198 series, aunque eso no significa que todas se hayan vendido; parte del premio se concentra en Madrid. La calle del Barquillo, que transcurre entre la calle de Alcalá y la de Fernando VI, ha sido la afortunada, recibiendo el premio al completo.

El segundo premio de la Lotería de Navidad puede cobrarse a partir de las 18:00 horas del mismo día del sorteo. Los afortunados con premios superiores a 3.000 euros deben acudir a una sucursal de las entidades bancarias concertadas, como Caixabank, Santander, BBVA o cualquier otro banco asociado a la CECA.

En el caso de que el décimo se haya adquirido a través del portal web de Loterías y Apuestas del Estado, el importe del premio se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el usuario.

Cómo actuar si te toca el premio

Si ganas un premio importante de la Lotería de Navidad, es recomendable actuar con calma. En primer lugar, verifica siempre tu número utilizando los canales oficiales antes de difundir la noticia. Guarda el décimo en un lugar seguro hasta poder cobrarlo y evita mostrarlo públicamente para reducir riesgos.

Antes de realizar cualquier gasto significativo, es aconsejable consultar con expertos para gestionar bien el dinero y saber dónde invertirlo. Los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a retención, por lo que conocer la cantidad neta disponible es fundamental para organizar inversiones o pagos futuros.

Es recomendable definir un presupuesto inicial, decidir qué parte se destinará a gastos inmediatos y qué parte se reservará para ahorrar. Consultar con profesionales financieros permite evitar errores comunes, como gastos impulsivos o inversiones arriesgadas, y aprovechar mejor el premio a largo plazo.

La tradición centenaria de la Lotería de Navidad

El sorteo de la Lotería de Navidad es una de las tradiciones más arraigadas de España, cuya primera edición se celebró en 1812. Originalmente los boletos costaban 40 reales y el Gordo estaba premiado con 8.000 pesos fuertes.

A lo largo de los siglos, el juego ha experimentado cambios importantes: pasó a llamarse oficialmente Sorteo de Navidad en 1892, sobrevivió a la Guerra Civil, se televisó por primera vez en 1957 y en 2002 se empezó a cantar en euros. Eso sí, los niños del Colegio de San Ildefonso, conocidos como los “niños de la suerte”, siguen siendo protagonistas del sorteo casi dos siglos después.

