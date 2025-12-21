España

Ana María Estrada, de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N: “Las reformas que pedimos no son privilegios, son herramientas de supervivencia”

El nuevo movimiento consiguió en poco más de un mes que miles de autónomos salieran a las calles en más de una veintena de ciudades españolas el pasado 30 de noviembre, desde donde reclamaron mejores condiciones para este colectivo

Guardar
Entrevista a Ana María Estrada, responsable de RRSS de Madrid de la Plataforma Autónomos 30N

Miles de trabajadores por cuenta propia salieron a la calle el pasado 30 de noviembre en más de una veintena de ciudades españolas para denunciar una situación que califican de “insostenible”. Bajo el lema “Autónomos asfixiados, basta ya”, las movilizaciones, convocadas por la nueva Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N, quisieron poner el foco en un colectivo heterogéneo, pero en el que la mayoría tiene las mismas reclamaciones: cuotas muy altas, excesiva burocracia y una protección social muy por debajo de la de los asalariados.

Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Sevilla fueron algunas de las regiones en las que se convocaron las marchas, que destacaron tanto por su capacidad de convocatoria y su amplitud territorial, como por su simbología. Los asistentes acudieron vestidos de negro, en señal de “luto por los negocios que cierran”, y un guante rojo para representar la “sangría económica” que —denuncian— sufren miles de profesionales. Según datos de Hacienda y de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), más del 55% de los autónomos españoles ingresan por debajo del salario mínimo interprofesional, y entre 2023 y 2024 se cerraron alrededor de 1,2 millones de negocios.

Una de las personas que forman parte de este movimiento es Ana María Estrada, responsable de redes sociales de la plataforma, quien ha explicado a Infobae cómo surgió esta iniciativa, cuáles son sus principales reivindicaciones y por qué han decidido mantenerse al margen de partidos y sindicatos.

“Llevamos años sintiendo que el sistema nos trata como ciudadanos de segunda”

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos no responde, en palabras de Estrada, a una estructura clásica. “Surgió de forma espontánea, desde la base, sin líderes ni estructuras previas”, afirma. Además, subraya que el crecimiento ha sido horizontal, promovido por las redes sociales y canales propios. “Somos miles de profesionales, fontaneros, comerciantes, transportistas, hosteleros… que llevamos años pagando cuotas, aunque no facturemos, cerrando negocios y sintiendo que el sistema nos trata como ciudadanos de segunda”.

Ana María Estrada, responsable de
Ana María Estrada, responsable de redes sociales de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N en Madrid. (Infobae España)

Esta sensación de abandono explica, en parte, la insistencia de la Plataforma de definirse como un movimiento independiente de cualquier institución u organismo. “La independencia es la clave de nuestra credibilidad”, sostiene Estrada. “No queremos que nadie nos etiquete, tenemos nuestra propia agenda que es luchar por la dignidad laboral y la justicia fiscal real”. Ellos mismos rechazan intermediarios porque, según su experiencia, “cuando te atas a una estructura externa, tu mensaje se diluye o se usa para otros fines”.

Las manifestaciones del 30 de noviembre fueron la carta de presentación del movimiento. Comenzaron con convocatorias en 21 ciudades españolas, pero el seguimiento fue mayor del esperado. “En pocas semanas, más de 80.000 personas salieron a la calle ese día de forma simultánea y pacífica”, asegura Estrada. La clave, añade, fue poner palabras a una realidad que comparten la mayoría de los autónomos, que llevan mucho tiempo “pagando cuotas, soportando una burocracia asfixiante y sin protecciones sociales”.

Las principales demandas: IVA, cuotas y protección social

Entre sus peticiones centrales, destaca la exención del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros anuales. Estrada recalca que “estas medidas que pedimos no son privilegios, son herramientas de supervivencia”, y recuerda que esta posibilidad está contemplada en la directiva europea desde hace cinco años. Asimismo, denuncia que España solo la aplica “de forma parcial y no general”. De implementarse correctamente, “más de medio millón de autónomos se librarían de una carga administrativa brutal y tendrían más liquidez para invertir o sobrevivir meses malos”.

La Plataforma también reclama cuotas “proporcionales a los ingresos reales mensuales”, con suspensión automática en casos de baja médica, hospitalización o cuidados a familiares. “Miles de autónomos cierran porque deben pagar, aunque no ingresen”, resume Estrada. A su juicio, estas reformas reducirían la economía sumergida y evitarían cierres prematuros.

Otro punto que creen que necesita una reforma es el llamado “paro del autónomo”. Aunque existe formalmente, la Plataforma lo considera ineficaz. “El problema no es que no exista, es que no funciona”, denuncia. Según los datos facilitados por Estrada, el cese de actividad se deniega en el 60% de los casos. “Queremos una prestación real, automática y suficiente, similar a la de un asalariado”, insiste, sin “trabas burocráticas ni requisitos imposibles”.

Manifestantes portan pancarta con lema
Manifestantes portan pancarta con lema 'Si el Estado nos falla, el autónomo estalla'. (Europa Press)

Y, aunque reconoce que las ayudas sociales dependen “de lo que cotice” el autónomo, “hoy la cuota alta no garantiza nada”. “Necesitamos simplificar requisitos, agilizar trámites y garantizar una duración y unas cuantías dignas”, sentencia la responsable de redes sociales.

“Trabajar con dignidad, estabilidad y protección real”

El manifiesto de la Plataforma 30N, leído en la manifestación de Madrid de hace unas semanas, sintetiza estas demandas y añade otras de carácter estructural. El documento reclama que “la actividad económica no puede poner en riesgo la vivienda ni los bienes esenciales de una familia” y defiende la “deducción inmediata de inversiones” para facilitar la modernización de los pequeños negocios.

Lejos de considerarse una protesta puntual, la Plataforma se plantea como un movimiento a largo plazo. “Nuestro objetivo es construir un movimiento sólido y duradero”, explica Estrada. En pocas semanas, ya han crecido y están presentes en 33 ciudades, y preparan “iniciativas mensuales los días 30 para que el mensaje no decaiga”. Pero mantienen, eso sí, su línea roja de no negociar con partidos ni asociaciones externas si eso supone perder su independencia. “No queremos que nadie hable por nosotros ni que nuestras demandas se diluyan en mesas de negociación eternas”, aclara.

En el caso de que no reciban ninguna respuesta por parte de las instituciones, su estrategia es seguir movilizándose. “No descartamos nada que sea pacífico, coordinado y efectivo”. El 30 de noviembre fue el primer paso de un colectivo que exige, en palabras de su manifiesto, “trabajar con dignidad, estabilidad y protección real”.

Temas Relacionados

Autónomos EspañaEmpleo EspañaSeguridad SocialTrabajadores EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El futuro de Extremadura en manos de la Central Nuclear de Almaraz: “Decenas de pueblos están condenados a desaparecer”

El domingo se votará al presidente de la comunidad autonómica, que afrontará el cierre previsto de los reactores de esta planta en 2027 y 2028

El futuro de Extremadura en

El Gobierno de Ayuso se cansa del ‘pozo sin fondo’ que supone suministrar agua a los vecinos de Lanzarote: Madrid ha perdido 11 millones en 2024 y un grupo francés quiere hacerse con el contrato

El Consorcio del Agua de Lanzarote, que adjudicó el servicio al Canal de Isabel II en 2013, también quiere rescindir el contrato. Madrid asegura que ha invertido ya 61 millones en la isla y acusa al Consorcio de “incompetencia”

El Gobierno de Ayuso se

Cuando la muerte de un ser querido deja una silla vacía en la mesa de Navidad: “Dejamos de poner adornos y era como un día más”

En estas fechas tan señaladas, los sentimientos asociados al duelo por fallecimiento se amplifican, por lo que es importante priorizar las necesidades propias en lugar de las expectativas externas

Cuando la muerte de un

Luis Fernández y Maggie García (’Los protegidos’): “Esta temporada hemos retomado una ilusión que no estaba tan a flor de piel”

‘Infobae’ conversa con los actores de la mítica serie, que estrena un nuevo episodio de su secuela, ‘Los protegidos: un nuevo poder’

Luis Fernández y Maggie García

Estos son algunos de los países que también celebran la Lotería de Navidad

La tradición española ha traspasado fronteras mucho más allá de Europa

Estos son algunos de los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El futuro de Extremadura en

El futuro de Extremadura en manos de la Central Nuclear de Almaraz: “Decenas de pueblos están condenados a desaparecer”

El Gobierno de Ayuso se cansa del ‘pozo sin fondo’ que supone suministrar agua a los vecinos de Lanzarote: Madrid ha perdido 11 millones en 2024 y un grupo francés quiere hacerse con el contrato

Las elecciones de Extremadura más allá de la disputa política: del crecimiento económico pero con gran desempleo a los problemas del transporte y los incendios

Extremadura da el pistoletazo de salida al ciclo electoral autonómico: estas son las claves para estar al día en el 21D

El ‘Juan Sebastián Elcano’ vuelve al mar tras sus obras en el astillero de Navantia: un barco que se ha convertido en un símbolo nacional

ECONOMÍA

¿Cuánto dinero se queda Hacienda

¿Cuánto dinero se queda Hacienda de los premios de la Lotería de Navidad?

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 20 diciembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Choque europeo por Mercosur: Francia e Italia protegen su agricultura mientras España aboga por impulsar el comercio y la influencia en América Latina

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 20 diciembre

DEPORTES

Kini Carrasco, de atleta paralímpico

Kini Carrasco, de atleta paralímpico a número dos por Cáceres en las listas del PP en las elecciones de Extremadura

Bellingham y Mbappé impulsan el cierre triunfal del Real Madrid en 2025 ante el Sevilla (2-0)

Mbappé corona el año con 59 goles y empata a Ronaldo: “Igualar a mi ídolo en el Real Madrid es un honor”

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira