El 65,1% de los autónomos subió los precios en el último año y más de la mitad prevé seguir haciéndolo antes de que termine 2025

El 77,5% de los autónomos afirma haber notado un incremento en sus costes en 2025. (Canva)

Seis de cada diez profesionales por cuenta propia en España ha incrementado los precios de sus productos o servicios en lo que va de año (65,1%), y más de la mitad (52,1%) se plantea volver a subirlos si el panorama económico no mejora antes de terminar el 2025. Así lo recalca el último Barómetro de la federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), publicado este miércoles. Los trabajadores autónomos dicen sufrir una presión cada vez mayor debido al encarecimiento de los costes y a la inestabilidad política.

Esta escalada de precios responde sobre todo al fuerte aumento de los gastos generales. El 77,5% de los autónomos afirma haber notado un incremento en sus costes, mientras que solo el 4,5% confirma que ha conseguido reducirlos. De los que han experimentado un aumento, uno de cada cinco calcula que el encarecimiento supera el 15%. Las razones de esta situación son, según los encuestados por ATA, la inflación (83,5%) y la carga fiscal (83,4%) que, según el colectivo, son dos de los factores más perjudiciales para sus actividades.

El 38,3% de los autónomos ha reducido su facturación, pero la mayoría mantiene a su plantilla

Aun así, la subida de precios que se ha llevado a cabo en el tercer trimestre de 2025 no ha compensado la caída de actividad. El 38,3% de los encuestados señala que su facturación ha descendido respecto a 2024, mientras que el 24,7% indica que la ha aumentado. Entre quienes mejoran sus ingresos, el 78,1% lo hace con incrementos inferiores al 15%. Por el contrario, entre quienes declaran menos ingresos, cuatro de cada diez han experimentado caídas superiores al 11%.

Y las previsiones para los próximos meses no son muy distintas al panorama actual, ya que más de la mitad de los autónomos se plantea volver a subir los precios si el escenario de inflación y costes al alza se mantiene hasta la recta final del año. El documento especifica que el 52,1% de los profesionales está valorando esa opción, lo que refleja una tendencia que afecta al consumo y a la competitividad de miles de pequeños negocios en todo el territorio nacional.

Gráfica sobre cómo ha evolucionado el negocio de los autónomos en el último año. (Fuente de datos y elaboración: Barómetro Trabajo Autónomo II Trimestre 2025. ATA Federación, septiembre 2025)

Asimismo, el barómetro elaborado por la Federación también estudia las consecuencias laborales de este contexto. Según los datos, un 53% de los autónomos cuenta con asalariados a su cargo. De ellos, el 64,4% ha mantenido su plantilla estable durante el último año, un 16,6% ha reducido sus trabajadores y un 19% ha contratado más personal. De igual manera, las previsiones de empleo siguen esta línea: el 7,3% prevé ajustar a la baja su plantilla, mientras que el 13,5% anticipa alzas moderadas antes de final de 2025.

Solo tres de cada diez ha recibido ayudas europeas y casi la mitad sufre impagos

El peso de la financiación bancaria también ha caído. Solo el 30,2% de los autónomos ha solicitado créditos en el último año, frente al 31,6% que lo hizo en el año anterior. Según ATA, esto se debe tanto a la dificultad para acceder a un crédito como al temor de acumular más deuda. Un 25,1% de quienes no han pedido un préstamo confiesa que lo evita para contener su exposición financiera, mientras que el 43,2% afirma que no lo necesita.

Por otra parte, la morosidad es otro obstáculo muy extendido entre los autónomos: el 45,3% de los consultados señala que sufre impagos, principalmente por parte de empresas privadas (25,6%). Las administraciones públicas también son responsables del 6,9% de los casos. El estudio añade que el 89,7% critica el aumento de cargas administrativas en los últimos tres años, lo que supone una traba adicional para el desarrollo y la gestión de los pequeños negocios. Además, menos del 30% de los autónomos ha recibido ayudas europeas como el Kit Digital (29,3%).

En cuanto a las expectativas para el cierre del año, los autónomos prefieren ser prudentes. Un 17% espera que su negocio crezca en el cuarto trimestre, el 48% apuesta por la estabilidad y el 26,2% teme que el panorama económico empeore aún más. Según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, el sector se encuentra sometido a “un estrés constante por la volatilidad de costes, impuestos y trabas administrativas”.