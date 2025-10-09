España

El 65,1% de los autónomos subió los precios en el último año y más de la mitad prevé seguir haciéndolo antes de que termine 2025

En cuanto a las expectativas para el cierre del año, refieren ser prudentes: solo un 17% espera que su negocio crezca en el cuarto trimestre

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
El 77,5% de los autónomos
El 77,5% de los autónomos afirma haber notado un incremento en sus costes en 2025. (Canva)

Seis de cada diez profesionales por cuenta propia en España ha incrementado los precios de sus productos o servicios en lo que va de año (65,1%), y más de la mitad (52,1%) se plantea volver a subirlos si el panorama económico no mejora antes de terminar el 2025. Así lo recalca el último Barómetro de la federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), publicado este miércoles. Los trabajadores autónomos dicen sufrir una presión cada vez mayor debido al encarecimiento de los costes y a la inestabilidad política.

Esta escalada de precios responde sobre todo al fuerte aumento de los gastos generales. El 77,5% de los autónomos afirma haber notado un incremento en sus costes, mientras que solo el 4,5% confirma que ha conseguido reducirlos. De los que han experimentado un aumento, uno de cada cinco calcula que el encarecimiento supera el 15%. Las razones de esta situación son, según los encuestados por ATA, la inflación (83,5%) y la carga fiscal (83,4%) que, según el colectivo, son dos de los factores más perjudiciales para sus actividades.

El 38,3% de los autónomos ha reducido su facturación, pero la mayoría mantiene a su plantilla

Aun así, la subida de precios que se ha llevado a cabo en el tercer trimestre de 2025 no ha compensado la caída de actividad. El 38,3% de los encuestados señala que su facturación ha descendido respecto a 2024, mientras que el 24,7% indica que la ha aumentado. Entre quienes mejoran sus ingresos, el 78,1% lo hace con incrementos inferiores al 15%. Por el contrario, entre quienes declaran menos ingresos, cuatro de cada diez han experimentado caídas superiores al 11%.

Y las previsiones para los próximos meses no son muy distintas al panorama actual, ya que más de la mitad de los autónomos se plantea volver a subir los precios si el escenario de inflación y costes al alza se mantiene hasta la recta final del año. El documento especifica que el 52,1% de los profesionales está valorando esa opción, lo que refleja una tendencia que afecta al consumo y a la competitividad de miles de pequeños negocios en todo el territorio nacional.

Gráfica sobre cómo ha evolucionado
Gráfica sobre cómo ha evolucionado el negocio de los autónomos en el último año. (Fuente de datos y elaboración: Barómetro Trabajo Autónomo II Trimestre 2025. ATA Federación, septiembre 2025)

Asimismo, el barómetro elaborado por la Federación también estudia las consecuencias laborales de este contexto. Según los datos, un 53% de los autónomos cuenta con asalariados a su cargo. De ellos, el 64,4% ha mantenido su plantilla estable durante el último año, un 16,6% ha reducido sus trabajadores y un 19% ha contratado más personal. De igual manera, las previsiones de empleo siguen esta línea: el 7,3% prevé ajustar a la baja su plantilla, mientras que el 13,5% anticipa alzas moderadas antes de final de 2025.

Solo tres de cada diez ha recibido ayudas europeas y casi la mitad sufre impagos

El peso de la financiación bancaria también ha caído. Solo el 30,2% de los autónomos ha solicitado créditos en el último año, frente al 31,6% que lo hizo en el año anterior. Según ATA, esto se debe tanto a la dificultad para acceder a un crédito como al temor de acumular más deuda. Un 25,1% de quienes no han pedido un préstamo confiesa que lo evita para contener su exposición financiera, mientras que el 43,2% afirma que no lo necesita.

Jubilación activa en autónomos: estos son los cambios que plantea el Gobierno.

Por otra parte, la morosidad es otro obstáculo muy extendido entre los autónomos: el 45,3% de los consultados señala que sufre impagos, principalmente por parte de empresas privadas (25,6%). Las administraciones públicas también son responsables del 6,9% de los casos. El estudio añade que el 89,7% critica el aumento de cargas administrativas en los últimos tres años, lo que supone una traba adicional para el desarrollo y la gestión de los pequeños negocios. Además, menos del 30% de los autónomos ha recibido ayudas europeas como el Kit Digital (29,3%).

En cuanto a las expectativas para el cierre del año, los autónomos prefieren ser prudentes. Un 17% espera que su negocio crezca en el cuarto trimestre, el 48% apuesta por la estabilidad y el 26,2% teme que el panorama económico empeore aún más. Según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, el sector se encuentra sometido a “un estrés constante por la volatilidad de costes, impuestos y trabas administrativas”.

Temas Relacionados

AutónomosTrabajadoresAutónomos EspañaEmpleoEmpleo EspañaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Sevilla este 9 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: temperatura y

No, Valeria Ros no se va de ‘La Revuelta’: “Ahí abajo guardamos las cosas que no se usan”

La cómica ha intervenido por primera vez en el programa después de varias semanas desde que comenzó la temporada para aclarar su ausencia

No, Valeria Ros no se

Clima en Málaga: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Málaga: pronóstico de

Las 10 películas más populares de Netflix España que no te puedes perder

Delirio fue incluida en el catálogo de la plataforma de streaming el pasado 3 de octubre con gran éxito entre los usuarios españoles

Las 10 películas más populares

Daniel Craig conquista a los usuarios de Prime Video España con esta película de James Bond

La película del agente 007 estrenada en 2006 ha vuelto a los primeros lugares del ranking del películas de Prime Video

Daniel Craig conquista a los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La activista Reyes Rigo, aún

La activista Reyes Rigo, aún bajo custodia israelí: “El abogado de turno no pudo hacer su trabajo porque había un señor ahí que me amenazó de muerte”

Un hombre relata cómo descubrió la verdadera personalidad de su psicólogo: “Espero que tenga la vida bien puteada”

Juanma Moreno anuncia la dimisión de la consejera de Sanidad de Andalucía tras la crisis de los cribados de cáncer de mama

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a un colombiano que aportó como pruebas de su vinculación con España una cuenta bancaria en BBVA y un donativo de 200 euros

La DGT lanza una nueva señal para adelantar a los ciclistas: esta es a la multa que te enfrentas si no la respetas

ECONOMÍA

Lotería 6/49: la combinación ganadora

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 8 de octubre

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Red Eléctrica detecta “variaciones bruscas de tensión” en el sistema eléctrico: “Pueden terminar desestabilizando la red”

Madrid y Barcelona registran alquileres de temporada más elevados que algunos barrios de Londres, París o Berlín

DEPORTES

Cristiano Ronaldo se convierte en

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna

Piqué vuelve a cargar contra los árbitros durante un partido del Andorra: “Esto es una puta vergüenza”

Un exjugador del Real Madrid muestra su apoyo a Israel, país en el que jugó unos años: “Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo israelí”

Una campeona de heptatlón denuncia a su exentrenador por abuso sexual: “Me pidió que me quitara el sujetador”

La liga U de baloncesto: La nueva apuesta española por el talento joven y la formación integral