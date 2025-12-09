Lorenzo Amor: “Llevo años oyendo que en otros países la cuota de autónomos es menor, pero allí ni está la maternidad, ni el accidente de trabajo...”

Cualquier autónomo, cuando le preguntas, cree que las cuotas que se pagan en España por se trabajador por cuenta propia son altas. No les falta razón, en comparación con el resto de países lo son. Sin embargo, hay matices importantes. Lorenzo Amor, (Córdoba, 1965), presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) desde 2004 y vicepresidente de la CEOE aclara que aunque “la media es más alta”, España está “entre los tres países que más te devuelve”.

En una entrevista con Infobae en su despacho la sede de ATA, Amor da voz a un colectivo que representa el 18% del PIB nacional y un 18% del empleo. Su diagnóstico es claro: “Hoy hay muchos motivos para que los autónomos se quejen. Pero hay muchos porque cada vez lo tenemos más complicado. Hemos visto cómo se van sumando más trabas, más trámites, más normas, más zancadillas…”, asegura.

La polémica más reciente estalló cuando el Gobierno anunció su intención de subir las cuotas de los autónomos para 2025, un aumento que finalmente se detuvo ante la presión. “El Gobierno pretendía una subida desproporcionada que machacaría duramente a los autónomos. Prácticamente diríamos que se congelan las cuotas, van a seguir las mismas que en 2025. Pero es que se ha centrado en las cuotas y el problema no son las cuotas exclusivamente. Los autónomos ya cotizan por ingresos fiscales, desde 2023”, explica Amor, haciendo hincapié en que lo que parece una victoria no resuelve los problemas de fondo.

Un país entre los que más exigen… pero más protege

“España es de los países donde la cuota de autónomo media es más alta, pero también está entre los tres que más te devuelve“, enfatiza el presidente de ATA, frenando el recurrente argumento de que el autónomo español es el que más sufre en Europa. Su postura, lejos de ser complaciente, busca contextualizar el debate: “En España también hay autónomos que pagan cero euros. Todos los que son nuevos autónomos en Madrid y en Andalucía tienen una cuota cero durante dos años. ¿Quiere decir que todo el mundo paga eso? No. España es de los países donde la cuota media es más alta”.

Un punto clave al que hace referencia es la comparación con el resto de países de Europa. “Llevo años oyendo que en otros países la cuota es menor, pero allí ni está la maternidad, ni la paternidad, ni el accidente de trabajo o la baja desde el cuarto día. Tenemos muchos derechos nominales, pero como la cotización es baja, lo que recibes a cambio es bajo”.

No obstante, Amor no pierde de vista la creciente desigualdad dentro del propio sistema español. “El 55% de los autónomos paga con este nuevo sistema en 2025 menos que en el año 2022. Y claro que también se puede elegir”, dice, pero el salto es desigual y está lleno de zonas grises. “Querer que se cotice en progresividad, como el IRPF, implica que quien está en los tres primeros tramos está exento de pagar IRPF. Pero quien está en el tramo más alto paga entre el 47% y el 53% de IRPF. Un autónomo que está ganando 800 euros va a pagar 200 euros de cotización, es decir, va a pagar prácticamente tres veces más, pero su prestación solo sube dos veces más”, asegura.

Sistema de cotización por ingresos reales

El gran cambio de los últimos años ha sido la implantación del sistema de cotización por ingresos reales, una reivindicación histórica, pero que –en la práctica– plantea nuevos desafíos. “El problema es que la Agencia Tributaria no tiene un patrón claro y no da una seguridad jurídica para saber cuáles son las deducciones que tiene un autónomo”, recalca Amor. “El rendimiento líquido de un autónomo no es su nómina, porque muchas veces no le dejan deducirse los gastos. Conozco a muchos autónomos en el sector del periodismo, de la fotografía... y que la Agencia Tributaria no les ha permitido deducirse los gastos de equipos fotográficos. Y esto es un problema porque no hay seguridad jurídica”, apunta.

La falta de protección ante la morosidad es otra traba invisible pero común. “El rendimiento neto de un autónomo no refleja en muchas ocasiones la morosidad que sufre. Yo puedo tener un rendimiento neto de 24.000 euros al año y me han dejado de pagar 18.000. Y aun con eso me obligan a cotizar y a pagar un IRPF sobre esos 24.000”.

Protección para los mayores de 52 años

El presidente de ATA apunta que el sistema español destaca en prestaciones como la maternidad o la incapacidad temporal, pero denuncia que existen brechas inaceptables, sobre todo en la protección para mayores de 52 años. “El subsidio para mayores de 52 años no existe para un autónomo. Mientras que lo tenga un asalariado, es incomprensible”, insiste. “No hay argumento sólido para no equiparar ese derecho”.

“No hay argumento sólido para no equiparar ese derecho”

Otras de sus grandes críticas apuntan a la prestación por cese de actividad (“es una estafa; muchos autónomos cotizan y cuando la necesitan se la deniegan”) y a la falta de apoyo real en prevención de riesgos laborales: “El Gobierno sigue vetando a las organizaciones de autónomos en materia de prevención de riesgos laborales. No estamos en la Fundación de Riesgos Laborales. Hacemos campañas de concienciación con fondos propios, pero cuesta trabajo concienciar a los autónomos”.

Lorenzo Amor. (Foto: Helena Margarit)

Sobre las últimas manifestaciones convocadas por Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, Amor asegura que “entiende el cabreo”. “Incluso compartimos sus reivindicaciones -apunta- como el tema de la cuota que ya está parada”. Sin embargo, hace un balance claro en el que resalta que no todo ha sido tan malo: “Hemos conseguido cambiar muchas cosas en los últimos años: baja por enfermedad, maternidad, paternidad, jubilación anticipada…“. Aun así, lanza un aviso: ”La administración cree que los autónomos somos un cajero automático. No es suficiente”.

A la batalla por unas cuotas justas, transparentes y acompañadas de un verdadero escudo social todavía le queda mucho por delante. “Vamos a tener noticias en los próximos días. Pero esto lleva su ritmo y tenemos que ir trabajando”, concluye.