Lorenzo Amor, presidente de ATA: “La mayoría de autónomos con 65 años quieren seguir trabajando”

Ser autónomo en España no es fácil. “Hay muchos motivos para que se quejen”, afirma sin dudar Lorenzo Amor (Córdoba, 1965), presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) desde 2004 y vicepresidente de la CEOE en una entrevista con Infobae. Nos atiende en su despacho de Madrid, en el barrio de Salamanca. Tiene una cristalera gigante por la que entra la luz y unas vistas preciosas. Nos sentamos en el sofá y desde ahí charlamos sobre cómo cada vez los autónomos tienen que enfrentar más trámites, o lo que Amor define como “zancadillas”.

Han conseguido parar la subida de cuotas que pretendía el Gobierno para los trabajadores con cuenta propia, pero hay mucho más. “Hoy ser autónomo es complicado”, asegura. Repasamos el día a día de un autónomo español, de la protección social que tiene -o no tiene-, de si sigue existiendo la pregunta de con factura o sin factura a la hora de cobrar y de cómo es la jubilación en este sector. Según afirma el presidente de ATA, la mayoría quiere seguir trabajando cuando llegan a los 65-66 años.

-Pregunta: Vengo de familia de autónomos, y no hacen más que quejarse. ¿Tienen motivos para hacerlo?

-Respuesta: Evidentemente, hoy hay muchos motivos para que los autónomos se quejen. Pero hay muchos porque cada vez lo tenemos más complicado. Hemos visto cómo se van sumando más trabas, más trámites, más normas, más zancadillas… Hemos visto cómo los costes laborales y los impuestos están subiendo. España es de los pocos países de la Unión Europea que no ha deflactado la tarifa de IRPF a pesar de la inflación. También con unas cotizaciones que están aumentando, no solamente para los autónomos, sino también para aquellos que tenemos trabajadores a nuestro cargo. Hoy, ser autónomo es complicado. Esto no quiere decir que no haya autónomos a los que les vaya bien, que sí, que los hay. Pero los últimos datos del barómetro de ATA que tenemos es que al 40% de autónomos le va peor que el año pasado.

-P: ¿Eso es que al 60% le va bien?

-R: No. Tenemos un 30% que más o menos se mantiene y apenas otro 30% que parece que este año está facturando más.

-P: Vamos a hablar de las cuotas de autónomos. ¿Cómo está la situación con el Gobierno ahora mismo? ¿Se llega a un acuerdo?

-R: Yo veo muy difícil llegar a un acuerdo con el Gobierno porque no son solamente las cuotas. Las cuotas de momento se han parado. Ante el sablazo que pretendía dar el Gobierno, prácticamente diríamos que se congelan, van a seguir las mismas que en 2025. El Gobierno pretendía una subida desproporcionada que machacaría duramente a los autónomos. Pero es que se ha centrado en las cuotas y el problema no son las cuotas exclusivamente. Los autónomos ya cotizan por ingresos fiscales, desde 2023.

Lo que el Gobierno no ha cumplido es equiparar la protección social. Hoy un autónomo y una autónoma no tienen subsidio para mayores de 52 años. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, dijo que no lo iban a tener. Con esto es muy difícil que se llegue a un acuerdo, porque no hay argumentos sostenibles para que a un autónomo no se le dote de esa protección que tiene un asalariado. Pero tenemos el problema de la pluriactividad. Los autónomos son los únicos cotizantes que cotizan por encima de la base máxima. Hay 60.000 autónomos que cotizan por encima de la base máxima y no les da derecho a ningún tipo de prestación. Hay que solucionar el problema de la estancia de las autónomas. Y tenemos una prestación por cese de paro, que es una estafa. Muchos autónomos están cotizando por ella y cuando la necesitan, se la deniegan.

-P: ¿Paga más impuestos un autónomo que un asalariado?

-R: Bueno... (suspira) Los autónomos, tradicionalmente, pagan un IRPF, y si estamos hablando de los autónomos persona física, pagan un IRPF similar al de los asalariados. La progresividad esta depende de lo que tú ganes. No es solamente el IRPF que pagan. El problema es que la Agencia Tributaria no tiene un patrón claro y no da una seguridad jurídica para saber cuáles son las deducciones que tiene un autónomo. Aquellos que dicen que el rendimiento neto de un autónomo es igual a la nómina líquida de un trabajador no tienen ni idea.

El rendimiento líquido de un autónomo no es su nómina, porque muchas veces no le dejan deducirse los gastos. Conozco a muchos autónomos que están en el sector del periodismo, de la fotografía... y que la Agencia Tributaria no les ha permitido deducirse los gastos de equipos fotográficos. Y esto es un problema porque no hay seguridad jurídica. Pero además, el rendimiento neto de un autónomo no refleja en muchas ocasiones la morosidad que sufre. Yo puedo tener un rendimiento neto de 24.000 euros al año y resulta que me han dejado de pagar 18.000. Y aun con eso me hacen o me obligan a cotizar por esos 24.000 y a pagar un IRPF sobre ellos. Aunque tengamos los mismos tramos, dependiendo de cuál es nuestro rendimiento neto, yo me atrevería a decir que no es justo el sistema que tienen los autónomos. En cuanto a los autónomos societarios, pues evidentemente ellos tributan de acuerdo a lo que es el impuesto de sociedades.

-P: Quería preguntarle también por la jubilación. ¿Cómo es la situación de un autónomo? Cuando llega a la jubilación, ¿qué es lo que se encuentra?

-R: Hay que decir, en primer lugar, que la mayoría de los autónomos se jubilan más tarde que los asalariados. De media, prolongan más allá su vida laboral. Incluso con la jubilación activa, que permite compatibilizar el trabajo y pensión, el 80% de los que están en jubilación activa son autónomos. Hay muchos que con 70 años, cuando analizamos los datos, vemos que hay crecimiento de los autónomos mayores de 65, y es que se mantienen.

-P: Pero, ¿ese es un dato bueno o malo?

-R: Bueno, yo creo que hay que dejar la libertad, ¿no? La jubilación es voluntaria y la mayoría de los autónomos deciden prolongar, quieren seguir en activo. Ahora bien, si lo que me preguntas es por qué un asalariado cobra un 40% más de pensión que un autónomo, bueno, es que tradicionalmente los autónomos hemos cotizado el 80% en el mínimo. Y eso hace que cuando llegue a hacerse el cálculo y el cómputo de la pensión, que es el mismo para todo el sistema, independientemente del régimen al que pertenezca, el periodo de cálculo es el mismo: tanto cotiza, tanto recibe. No es que con la jubilación nos castiguen a los autónomos.

Y como tradicionalmente los autónomos hemos cotizado más por nuestros trabajadores que por nosotros mismos, nos encontramos con que la jubilación del trabajador está por encima. Esto está cambiando. Vemos que cada vez más las nuevas pensiones que tiene el nuevo pensionista son más altas y que los autónomos cada vez más adecúan no solamente su pensión, sino que contratan planes de empleo, planes de pensiones, etcétera. Aseguran un poquito más su futuro.

-P: Se prevé ahora que haya en los próximos años muchas jubilaciones de autónomos. ¿Existe la opción de la prejubilación?

-R: Nosotros ya conseguimos que la jubilación anticipada sea igual para un autónomo que para un asalariado. Esta es una reivindicación histórica que ya se consiguió. Un autónomo se puede jubilar a los 63 años, pero pierde prácticamente un 40% de pensión. También estamos en estos momentos con que las actividades de más riesgo puedan acceder a la jubilación. Esto está equiparado también. Ahora bien, lo que vemos es que en determinados sectores, por ejemplo, el transporte, el taxi, con los que estamos ahora trabajando, significará también pagar un coeficiente más para todo el colectivo, y bueno, tendremos que ir viendo. Pero tradicionalmente hay poca jubilación anticipada del autónomo. Es más, insisto, hay más jubilaciones demoradas que jubilaciones precipitadas.

-P: ¿Es porque les gusta trabajar o porque se ven obligados a ello para poder mantenerse?

-R: Yo quiero serte muy claro. La mayoría de autónomos con 65, 66 años quieren seguir trabajando. El otro día participaba con unos notarios que a los 62 les obligan a dejar la actividad. Y no querían dejar la actividad porque se encuentran con capacidad. Hay que pensar que nuestro sistema de Seguridad Social tiene muchos años y está diseñado para cobrar al máximo ocho años de pensión. Hoy cobramos 24. Nuestra esperanza de vida se ha ido a los 85, 87 años. Desde los 65, son 20 años jubilados. Y hay mucha gente que eso lo ve mucho tiempo. Sobre todo los autónomos que tienen esa actividad y que están acostumbrados a organizarse su vida.

-P: ¿El buen comportamiento de la economía se traduce en los autónomos? Me decía antes que bajaba la facturación, ¿no le va bien al sector?

-R: El gran crecimiento de la economía está siendo impulsado por determinado tamaño de empresa, por el sector público. Pero cuando vas rascando y cuando ves los microdatos, vemos que los dos últimos años las empresas de uno a dos trabajadores llevan dos años consecutivos destruyendo empleo. Tenemos menos empleadores y tenemos menos empleo generado por las miniempresas. Esto se refleja también en que, en el último año, hemos perdido 13.000 autónomos del comercio, hemos perdido 4.000 autónomos del transporte, más de 1.500 autónomos en el campo y en la agricultura, en la industria...

Lorenzo Amor, presidente de ATA. (Infobae)

-P: Pero crecen en otros sectores.

-R: Es verdad que están creciendo en los sectores más freelance, más profesionales, que no tienen un local abierto al público, que no tienen una inversión mayor, pero el problema es en aquellos autónomos que tienen local comercial. Y eso es un problema. Y es un problema que tiene algo que ver con el incremento de costes, con el incremento de trabas y con todo lo que tienen que soportar estos autónomos que tienen trabajadores o que tienen un local abierto al público. Estamos pasando de esos colectivos tradicionales a unos colectivos más profesionales y más freelance.

-P: Y luego también cada vez hay más extranjeros, ¿no? El número de autónomos en España sube y se debe a los extranjeros, según datos de la Seguridad Social.

-R: Prácticamente el 70% del crecimiento de autónomos son autónomos extranjeros. Ya tenemos 492.000 autónomos extranjeros en España. Estamos camino de duplicar la cifra que había hace apenas diez años.

La protección social de los autónomos

-P: Vamos a hablar de los problemas de los autónomos, como la protección social. ¿Por qué una mujer autónoma que se queda embarazada no puede permitirse el lujo de tener una baja de maternidad o no en unas buenas condiciones?

-R: Las autónomas tienen, igual que la asalariada, su baja por maternidad. Pero por ejemplo, hemos pedido que se amplíe esa maternidad, que se amplíe dos semanas más por la lactancia, algo que no tiene una autónoma y sí tiene una asalariada.

-P: Pero, ¿cuánto reciben económicamente?

-R: Depende de lo que cotice. Quiero insistir en esto porque es muy importante. No hay diferencia entre la protección social en muchas cosas, por ejemplo, maternidad y paternidad, entre autónomos y asalariados. No cobra tampoco lo mismo una trabajadora que está en el salario mínimo, que una trabajadora que cotiza en la base máxima. Y esto se da en muchos casos. Yo recuerdo que en redes sociales me decía una una influencer, ‘oiga, es que me queda tanto’. Y le puse el ejemplo de una taxista que sí cotizaba más y que le quedaban 2.700 euros de prestación de maternidad. Las dos son autónomas, pero todo depende de lo que tú aportes.

-P: Hay mucha desinformación también en ese sentido.

-R: Sí. Mira, yo me río muchas veces cuando la gente utiliza en las redes sociales ese cuadrito diciendo que en Holanda se paga cero euros, que en Portugal tanto... En España también hay autónomos que pagan cero euros. Todos los que son nuevos autónomos en Madrid y en Andalucía tienen una cota cero durante dos años. ¿Quiere decir que todo el mundo paga eso? No. Es más, voy a decir una cosa. España es de los países donde la cuota de autónomo media es más alta. Pero España está también entre los tres países que más te devuelve por esa cuota. Porque tú llegas al resto de Europa... y hablamos antes de la maternidad: ni está la maternidad, ni está la paternidad, ni está el riesgo del embarazo, ni el accidente de trabajo y enfermedad profesional, ni la capacidad permanente total cualificada, ni la baja por enfermedad del cuarto día. Tenemos muchos derechos nominales, pero los derechos efectivos bajan. ¿En qué sentido? Como la cotización es baja, lo que recibes a cambio es bajo.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, durante el Foro Tribuna de Andalucía (Nacho Frade / Europa Press)

-P: Entonces, en cuanto a protección social, ¿qué es lo que necesitan los autónomos?

-R: El subsidio para mayores de 52 años. Eso en estos momentos no existe para un autónomo. E insisto, no hay argumento sólido para no equiparar ese derecho. Mientras que lo tenga un asalariado, es incomprensible. Además, un aviso a navegantes: ATA no va a llegar a ningún acuerdo ni con este Gobierno ni con el que pueda venir que no lleve consigo un subsidio para los mayores de 52 años que han agotado su prestación por cese de actividad.

Además, hay que ampliar el permiso por lactancia. También hay que establecer una verdadera prestación por cese de actividad. Tiene que ser inmediata. Todo el autónomo que la solicite y ha cerrado su negocio, cesado en su actividad, se dé de baja en Hacienda y en Seguridad Social, tiene que tener derecho de forma inmediata a cobrar el cese de actividad. Hay que establecer lagunas de cotización. Hay que buscar mecanismos para que, en caso de un fallecimiento, o de cuidado de menores, los autónomos también tengan la posibilidad de tener unos días de permiso. Esto es lo que nos separa ahora mismo en materia de protección social y es lo que tenemos que trabajar.

-P: ¿Hay muchos accidentes laborales? ¿Ahí hay protección?

-R: Hay muchos accidentes laborales. El problema es que el Gobierno sigue vetando a las organizaciones de autónomos en materia de prevención de riesgos laborales. ¿Por qué? Bueno, porque no estamos en la Fundación de Riesgos Laborales y las organizaciones empresariales y sindicales sí hacen programas de formación en prevención de riesgos laborales para sus colectivos, pero a los autónomos no nos permiten ejercerlos.

Lo que hacemos son campañas de concienciación a través de las comunidades autónomas y lo hacemos con fondos propios. Pero el problema es que cuesta trabajo concienciar a los autónomos en materia de prevención. Y desde luego, el Gobierno no está apostando por ello.

-P: ¿Cómo es su relación con la ministra Elma Sainz?

-R: Cordial y correcta. Eso no quita que, evidentemente, creo que se ha equivocado. No sé quién le ha aconsejado, pero se ha equivocado queriendo hacer una propuesta que era un sablazo para los autónomos. Y luego tuvo que echar marcha atrás. Pero, insisto, mi relación es buena, aunque detesto que conozca poco la realidad de los autónomos.

-P: En cuanto a la propuesta de Elma Sainz de las cuotas, hay una cosa que me llama la atención, y es que pagan muchísimo más de cuota los que menos ganan...

-R: Sí, pero no pagan IRPF.

-P: O sea, por entenderlo bien, ¿no es que haya desigualdad?

-R: Claro, no. Querer que se cotice en progresividad, como el IRPF, implica que quien están en los tres primeros tramos, están exentos de pagar IRPF. Quien está en el tramo más alto paga entre el 47% y el 53% de IRPF. Insisto, querer comparar esto con los asalariados es no tener ni puñetera idea de cómo funciona un autónomo. Porque querer llevar la progresividad a un sistema de Seguridad Social de un autónomo... Un autónomo que está ganando 800 euros va a pagar 200 euros de cotización, si es verdad que sobre esos 800 euros es un 25%.

Entonces ese autónomo va a cobrar una prestación en base a novecientos euros. Es decir, va a pagar prácticamente tres veces más, pero su prestación solo sube dos veces más. Pasa de 950 a 1.900. Esto es como cuando dicen... algunos dicen: “Oiga, es que yo prefiero el sistema anterior, que podía elegir”. Es falso. En el sistema anterior no podías elegir. Si eras mayor de 47 años, te marcaban una base de 1.900 euros y de ahí no podías subir. Y la mayoría de los autónomos estaban por encima de 47años. Y claro, los que tenían ingresos bajos tampoco podían elegir. Pagaban 294 euros. Ahora pagan 200. El 55% de los autónomos paga con este nuevo sistema en 2025 menos que en el año 2022. Y claro que también se puede elegir.

Manifestación de autónomos convocados por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, a 30 de noviembre de 2025, en Madrid. (Europa Press)

-P: ¿Qué porcentaje aportan los autónomos al PIB?

-R: El 18% del PIB es lo que aportan hoy por hoy los autónomos. Y estamos generando un 18% del empleo, teniendo en cuenta al autónomo persona física y al autónomo societario. Y aquí estoy exclusivamente refiriéndome a esos autónomos que tienen entre uno y dos trabajadores.

-P: Y ¿sigue habiendo fraude? O sea, lo de con factura, sin factura... ¿Eso sigue existiendo?

-R: El fraude está en los buzones y en las farolas.

-P: ¿Qué fraude es ese?

-R: Usted coge y verá un cartelito: “Se pinta la casa”. Viene un teléfono, llama a ese teléfono, le pide luego factura y no se la dan. El fraude no está en los autónomos, los que hacen su factura. El fraude está en los que están ahora mismo en determinadas grandes cadenas de recambio cambiando los filtros de aceite sin pagar lo que se paga en un taller. El fraude está en quien va peinando por las casas y no va a una peluquería. El fraude está en esos manitas que van a tu casa a arreglarte una cañería porque me han pasado el teléfono, pero le pido una factura y no te la pueden hacer porque no están dados de alta.

El fraude no está en los autónomos. En España cada día se realizan 500.000 actividades económicas que no pagan impuestos y cotizaciones. Ahí es donde está el fraude. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que ahí no va la Inspección de Trabajo ni va la Inspección de Hacienda, porque no están en la base de datos.

-P: No están controlados, claro.

-R: Y ese es el problema que tienen muchos autónomos. La competencia desleal. Tú vas a zonas rurales y están cobrando una prestación y están pintando casas. Esa es la realidad. El intrusismo cada vez es mayor en muchas profesiones.

Las manifestaciones de los autónomos

-P: Estamos viendo que hay manifestaciones de autónomos. Hubo una el domingo pasado, convocada por una plataforma pequeña. ¿Tenéis relación con ellos? ¿Están unidos los autónomos o cada uno va un poco por su lado?

-R: Nosotros tenemos un 58,6% de representación de los autónomos, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo. En esta casa hay más de 300 organizaciones. Está desde el comercio, la hostelería, la construcción, la agricultura... Todos los colegios profesionales. A ver, es entendible, ¿no? Es entendible porque nosotros hemos puesto de manifiesto ese cabreo que tienen los autónomos. También entendemos que surjan plataformas y que llamen a los autónomos a la calle. Lo entendemos, lo respetamos. Incluso compartimos sus reivindicaciones, que ya llevamos tiempo. Una de las reivindicaciones era el tema de la cuota y la cuota está parada.

Otra petición son las bajas por enfermedad y otros aspectos que estamos negociando. Pongo un ejemplo. Los autónomos canarios que se den de baja no van a tener que pagar cuota a la Seguridad Social. Tampoco los extremeños, según anunció el otro día la presidenta María Guardiola. Nosotros trabajamos en los despachos, en los ministerios, en las consejerías, en los parlamentos, por cambiar la situación de los autónomos. La experiencia nos avala. Más de cien cambios normativos. Yo soy autónomo desde el año 1987. En 1987, a pesar de las circunstancias económicas, uno pagaba un 16% de tipo de interés. Ni tenías baja por enfermedad, ni tenías maternidad, ni tenías paternidad, ni tenías accidente de trabajo, ni la jubilación anticipada, ni el derecho al paro, ni el acceso a la formación. Pagábamos el impuesto de actividades económicas, ni teníamos cuota cero. Te puedo seguir.

Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA. (Foto: Helena Margarit).

-P: La situación ha mejorado.

-R: Hemos ido consiguiendo cambiar. ¿Es suficiente? No. No, porque la administración cree que los autónomos somos un cajero automático. ¿Están unidos los autónomos? Pues sí, cuando tenemos que realizar algo convocamos la Asamblea General de ATA. Y cuando tenemos que convocar, escuchamos, decidimos... Está el taxi, está el transporte. Todos estos sectores tienen mucho que decir. ¿Es momento de manifestarse?. Bueno, algunos han entendido que sí. Nosotros, si no hubiéramos parado las cuotas de autónomos, hubiéramos planteado algo. Pero es que lo hemos parado. Hemos conseguido que los partidos políticos también nos den apoyo en otras materias. Vamos a tener noticias en los próximos días.

-P: ¿Qué noticias?

-R: Bueno, pues es posible que algún partido político más presente iniciativa legislativa en el Congreso que cambie la situación de los autónomos. Pero esto lleva su ritmo y tenemos que ir trabajando.