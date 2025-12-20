España

Irene López, psicóloga, sobre el contacto cero: “Si le podéis bloquear, muchísimo mejor”

El contacto cero es, casi siempre, la mejor vía para superar una ruptura de pareja

Una mujer superando una ruptura
Una mujer superando una ruptura mediante el contacto cero (AdobeStock)

Cuando una relación se acaba, es necesario reconstruirse a uno mismo y a la idea de futuro que tenía en mente. El fin del amor, una infidelidad, una nueva ilusión o la incompatibilidad en los proyectos de vida son algunos de los motivos por los que una pareja decide romper. Para muchos psicólogos, la manera más eficaz de sobrellevar el duelo es mediante el contacto cero.

Que el contacto cero sea la mejor vía para superar una ruptura no quiere decir que sea sencillo aplicarla. De hecho, es bastante doloroso. Y es aquí donde se encuentra la primera clave para gestionar el contacto cero, aclara la psicóloga Irene López Assor: “Lo primero que tengo que hacer es ser consciente de que es difícil. Ya sé que esto te parece una tontería, pero es que todo parte de la conciencia que tengamos”.

Como explica a través de sus redes sociales, una vez que hemos aceptado el duro proceso al que vamos a enfrentarnos, debemos identificar los estímulos que pueden hacer peligrar el contacto cero: “Por eso recomendamos que todo lo que nos recuerde a nuestra expareja salga de nuestra vista, al menos durante 40 días”. Esto se refiere a fotos, conversaciones... recuerdos de todo tipo.

“También tenemos que intentar, por ejemplo, algo como muy tonto, que si siempre paseábamos por la calle A, pues no vayamos por la calle A, vamos por la calle B. ¿Por qué? Porque nuestra memoria, esa calle A, la tiene relacionada con nuestra pareja. Así que si paso por la calle A, automáticamente mi cerebro va a decir: ‘Por aquí pasabas con Pepito o con Pepita’. Así que vamos a elegir otro itinerario", relata López.

Un hombre superando una ruptura
Un hombre superando una ruptura (AdobeStock)

Perder el miedo a llorar

El discurso que impera en nuestra sociedad demoniza todo lo relacionado con los sentimientos negativos: tristeza, angustia, miedo... Pese a que no son sensaciones agradables, son tan naturales y necesarias como la alegría. Por ello, la psicóloga aboga por “perder el miedo a las lágrimas, perder el miedo al dolor”.

“Va a ser una etapa de mierda y nos va a doler”, sentencia, “con lo cual, pensar que estamos happy, que vamos a estar súper felices, es una ilusión fantasía Disney". Aceptar esto no es baladí, pues no nos martirizaremos si lloramos cada vez que lo necesitemos. “Si un día me pongo mal y quiero llorar, lloro tranquilamente y dejo que se pase. Cuanto más te agobies por el lloro, más ansiedad vas a generar y más tarde vas vas a hacer esta recomposición vital que tiene la vida sin pareja”.

Cuánto tiempo debe durar el contacto cero

Relacionado con la evitación de los estímulos, la psicóloga da una clave para gestionar correctamente el contacto cero, y está en las redes sociales: bloquear. “Si le podéis bloquear, pues muchísimo mejor. Incluso, hay veces que yo en consulta les digo que lo verbalicen, que digan: ‘Mira, te voy a bloquear porque es mucho mejor para mí durante un tiempo y luego ya si queréis desbloqueamos’”.

La psicóloga no miente ni dulcifica todo el proceso del contacto cero, pero lo fecha en una cifra concreta: 40 días. “40 días en una persona que ha estado con nosotros conviviendo un montón de tiempo y, sobre todo, que hemos generado una expectativa de futuro. Futuro que se ha roto, futuro que se desvanece y futuro que tengo que empezar a crecer y a crear de una manera diferente a lo que yo hubiera deseado”.

