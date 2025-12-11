España

Fran Sánchez, psicólogo: “El contacto cero es recomendable y muy importante en multitud de casos, por no decir todos”

Sin un contacto cero adecuado, el duelo emocional se retrasa más de lo necesario y se puede entrar en un bucle de idas y venidas

El psicólogo Fran Sánchez explica por qué el contacto cero es recomendable (@minddtalk / Montaje Infobae)

Cuando una relación se acaba, muchas personas intentan mantener una amistad que, en ciertos casos, es imposible. Tras sufrir una traición, una infidelidad o cualquier conducta dañina, hay quienes optan por cortar de raíz y llevar a cabo un contacto cero. Esta estrategia consiste en cesar toda comunicación y contacto físico para sanar emocionalmente.

Sin embargo, para muchas personas, el contacto cero es un acto de inmadurez, innecesario y una falta de respeto para otra persona. El psicólogo Fran Sánchez se opone férreamente a este idea, pues, de hecho, considera que “es recomendable y es muy importante en multitud de casos, por no decir todos”.

En todos los duelos sentimentales y rupturas, la distancia emocional es necesaria durante al menos un tiempo. Sánchez compara la desvinculación de una persona con dejar de una adicción. "Cuando dejas una adicción, te estás viendo forzado (en ese caso, porque está destruyendo tu vida) a desvincularte de algo a lo que estabas vinculado de una forma casi obsesiva: una sustancia, una conducta... En una relación, no es un vínculo obsesivo, aunque puede serlo a veces si hay idealización o dependencia emocional“, explica en sus redes sociales.

Si nuestra pareja nos deja o somos nosotros mismos quienes nos vemos obligados a acabar con una relación que es ya insostenible, realmente estamos cortando un vínculo que no querríamos que terminara. Para lograr esa desvinculación real, se debe llevar a cabo lo que en psicología se conoce como control de estímulos.

“Para dejar de ser alcohólico, hay que controlar que la persona que sufre dicha adicción deje de ir al bar donde va a tener tentaciones y recuerdos constantes de lo mucho que le gustaba beber, aunque esto fuera una conducta tóxica a largo plazo. Con una relación sentimental pasa exactamente lo mismo”, expone el psicólogo. De ahí la importancia del contacto cero.

Cómo aplicar el contacto cero

No mirar las redes sociales de la otra persona es un buen ejemplo para ejecutar el contacto cero, puesto que pueden traernos recuerdos e idealizar el pasado. Además, el psicólogo aconseja intentar controlar no releer conversaciones antiguas o fotos juntos que puedan evocar los buenos momentos.

“Es muy complicado superar a una persona de la que no quería desvincularme si no permito que haya distancia emocional, si no consigo implantar un contacto cero”, cuenta en un vídeo en TikTok. De hecho, sin un contacto cero adecuado, entrar en una espiral de idas y venidas es casi inevitable.

“De repente, el domingo me vuelvo a sentir vulnerable, vuelvo a mirar sus redes sociales y me pongo aún más vulnerable y, por culpa de esto, le escribo algún mensaje: «¿Cómo te encuentras?» Ese mensaje deriva en una conversación un poco más profunda y de ahí paso a tener idealizaciones e ilusiones de reconciliación y un sinfín de combinaciones que te aproximan a no salir de esa situación“, ejemplifica el psicólogo.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Un duelo dilatado en el tiempo

Llevar a cabo el contacto cero no solo nos evita entrar en dinámicas autodestructivas, bucles de idas y venidas, sino que además ayuda en el duelo. “Vas a retrasar muchísimo tu duelo sentimental si no haces un contacto cero”, advierte el psicólogo, que se refiere a él como “un acto de madurez emocional, autoconocimiento, responsabilidad y amor propio”.

Respecto a la otra persona, esta debe respetarlo tanto como nosotros mismos hemos respetado la decisión de acabar con la relación. De hecho, “el contacto cero es mucho más que no hablar con esa persona”. “Si no eres capaz de establecer un contacto cero eficaz y los pensamientos intrusivos y la ruptura te están destrozando, debes buscar ayuda”, concluye Sánchez.

