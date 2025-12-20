España

Fran Sánchez, psicólogo: “No se trata de huir de la ansiedad, sino de aprender a convivir con ella mientras trabajamos en su raíz”

Muchas personas toman la opción de huir del malestar intentando autocensurarse a sí mismos, lo que solo genera que los pensamientos se hagan más fuertes

Guardar
Intentar huir de la ansiedad
Intentar huir de la ansiedad puede provocar que el malestar se acreciente. (Freepik)

La ansiedad es una realidad con la que conviven muchas personas por motivos muy distintos: ritmos de vida acelerados, incertidumbre laboral, relaciones inestables, duelos no resueltos o una presión constante por estar bien y ser productivos han convertido el malestar emocional en algo cotidiano. No siempre se manifiesta de forma evidente, pero está ahí, infiltrándose en pensamientos recurrentes y en una sensación permanente de alerta.

Quienes la padecen suelen describirla como una mente que no se detiene, un cuerpo que reacciona antes de tiempo y una inquietud difícil de explicar. A menudo aparece sin una causa clara y se intenta gestionar como se puede: distrayéndose, evitando pensar o buscando soluciones rápidas que prometan alivio inmediato. Sin embargo, esa estrategia no siempre funciona.

Lejos de ser una debilidad individual, la ansiedad habla de cómo interpretamos lo que nos ocurre y, sobre todo, de cómo anticipamos lo que está por venir. Entender qué hay detrás de ese miedo constante es el primer paso para dejar de vivir a la defensiva y empezar a relacionarnos de otra manera con el malestar.

La clave se encuentra en
La clave se encuentra en validar las emociones, no huir de ellas. (Freepik)

“Lo primero que tenemos que entender es que la ansiedad parte de un miedo anticipatorio, de algo que imaginamos que sucederá en el futuro y que interpretamos como amenazante”, explica el psicólogo Fran Sánchez en uno de sus vídeos de TikTok (@minddtalk). Aunque a menudo se perciba como una reacción a hechos pasados, la ansiedad no se ancla realmente en lo que ya ocurrió. “Aunque parezca que la ansiedad proviene de un evento pasado, realmente el miedo no está ahí, sino en lo que vendrá”.

Sánchez ilustra este mecanismo con el ejemplo de una ruptura de pareja. El dolor no reside únicamente en la pérdida, sino en lo que se proyecta a partir de ella: “No tendré herramientas para gestionar mi vida sin mi pareja o no volveré a enamorarme”. En este sentido, subraya que “la ansiedad, en el fondo, es una anticipación de un peligro futuro, real o imaginado”.

Durante una ruptura es frecuente
Durante una ruptura es frecuente experimentar tanto síntomas psicológicos como físicos. (Freepik)

Aceptar y validar las emociones

El verdadero problema aparece cuando intentamos gestionar esa ansiedad desde la urgencia. Las sensaciones físicas son tan intensas que el objetivo se reduce a hacerlas desaparecer cuanto antes. “Las sensaciones físicas que acompañan a la ansiedad son tan desagradables que nuestro objetivo principal se convierte en eliminarla lo antes posible. Y aquí comienza el error”.

Ese error suele adoptar la forma de una lucha interna constante. “Empezamos a invalidar y autocensurar nuestro propio pensamiento de una forma muy brusca”, señala el psicólogo. Frases como “no debería pensar en esto” o “esto no puede seguir así” se convierten en intentos desesperados por expulsar el pensamiento, pero el efecto es el contrario, generándose bucles mentales.

Cuando la censura no funciona, aparece la evasión. “Desesperados buscamos formas rápidas de calmar el malestar, evadirnos y distraernos constantemente. Lo que sea, con tal de no sentir”. El problema, advierte, es que “nos centramos demasiado en tapar el síntoma, en vez de centrarnos en atacar lo que lo está generando”.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Para el psicólogo, la clave “no está en luchar frontalmente contra la ansiedad”, sino que “hay que aprender a gestionarla mientras que yo trabajo en lo que hay por debajo”. Esto implica validar las emociones, incluso cuando incomodan. “No voy a autocensurarme ni a castigarme porque meses después de una ruptura yo siga teniendo emociones negativas al respecto”.

Aceptar no significa resignarse, sino actuar de forma coherente con el propio bienestar. “Voy a aceptarlas, voy a validarlas y poco a poco voy a enseñarme con acciones que mi vida sin esa persona sí tiene sentido”. De lo contrario, el mensaje que recibe el cerebro es devastador: “Efectivamente, no sé vivir sin pareja”.

Así, huir del malestar refuerza el miedo que sostiene la ansiedad. “Cuando dirigimos todos nuestros esfuerzos en evitar sentir la ansiedad, en taparla con distracciones, acciones que realmente no tienen el objetivo de mejorar nuestra vida, sino solo de evitarnos sufrir, refuerza la idea de que yo no soy capaz de sostener ese estado emocional”. Por eso, Fran Sánchez concluye que “no se trata de huir de la ansiedad, sino de aprender a convivir con ella mientras trabajamos en su raíz”.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaSalud MentalSalud Mental EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dan el alta en España a Mariami, la bebé que ha hecho historia en Europa con un trasplante parcial de corazón

La niña se ha convertido en un “hito triple en cirugía cardiaca infantil”: un trasplante parcial de corazón, incompatibilidad sanguínea y una procedencia de donación en asistolia

Dan el alta en España

Un buque auxiliar de bateas se hunde en pleno puerto de Moaña (Galicia) y obliga a desplegar barreras anticontaminación

El buque llevaba a bordo entre 700 y 800 litros de gasóleo, pero según los técnicos no existe ningún riesgo grave de contaminación

Un buque auxiliar de bateas

El PP recula en su ataque por los votos robados en Extremadura: defiende que hay que denunciarlo pero dice que no se puede hablar de “pucherazo”

Carmen Fúnez, ha defendido que el planteamiento de su partido se basa en la necesidad de denunciar lo sucedido

El PP recula en su

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Como cada sábado, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada

Una familia británica intenta subir en un avión de Málaga a la abuela muerta: “Le sujetaban la cabeza mientras pasaban a mi lado”

El vuelo, programado a las 11:15 de la mañana, acabó con casi 12 horas de retraso

Una familia británica intenta subir
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un buque auxiliar de bateas

Un buque auxiliar de bateas se hunde en pleno puerto de Moaña (Galicia) y obliga a desplegar barreras anticontaminación

El PP recula en su ataque por los votos robados en Extremadura: defiende que hay que denunciarlo pero dice que no se puede hablar de “pucherazo”

Los socios de Gobierno expresan su frustración con el PSOE por la falta de respuestas ante los escándalos

Estados Unidos estudia posibles “acciones correctivas” contra España por la “discriminación” a sus buques con destino a Israel

El alcalde de Almussafes asegura que seguirá como alcalde pese a las denuncias de acoso sexual: “Continuaré con más dedicación que nunca”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

El motor de combustión se resiste a morir en Europa: por qué Bruselas rectifica en su compromiso con la electrificación total del automóvil

¿Ya no hay miedo a dejar un trabajo? El absentismo laboral afecta al 30% de las empresas españolas

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 20 diciembre

Precio de la luz en España para el domingo 21 de diciembre: cuáles serán las horas más económicas

DEPORTES

Esteve Galvañ, el primer español

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”