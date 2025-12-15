Fran Sánchez, psicólogo: “Si identificas esta conducta significa que has desarrollado apego ansioso hacia tu pareja”

Signos de apego emocional / Infobae España

El apego emocional en una pareja es una vínculo afectivo que proporciona una seguridad, pero se convierte en un problema cuando es dependiente y se manifiesta en pensamientos como el miedo al abandono, la necesidad de control, la baja autoestima, el sacrificio del ‘yo’, los celos y los comportamientos sumisos, originados en patrones infantiles.

La sensibilidad extrema ante los cambios de comportamiento de la pareja, la dificultad para aceptar que el otro dedique tiempo a sí mismo y la necesidad de una comunicación constante son tres de las conductas más habituales en personas con apego ansioso dentro de una relación. Así lo ha explicado el psicólogo Fran Sánchez a través de su cuenta de TikTok (minddtalk), donde ha detallado cómo estas dinámicas afectan tanto a quienes las experimentan como a sus relaciones sentimentales.

Según ha expuesto el experto en su vídeo, las personas con apego ansioso tienden a interpretar cualquier variación, aunque sea mínima, en el humor o la actitud de su pareja como una señal de que existe un problema en la relación o de que ellas mismas han hecho algo mal. “Las personas con apego ansioso son muy sensibles a los pequeños cambios de comportamiento y de humor de su pareja. En cuanto notan algo extraño en el comportamiento del otro, rápidamente lo asocian a que sucede algo malo con ellos o con la relación en sí”, ha afirmado el psicólogo.

Esta tendencia a la interpretación negativa suele dejar de lado otras explicaciones más neutrales, como que la pareja haya tenido un mal día en el trabajo o simplemente esté más cansada de lo habitual. Si estas personas no reciben una explicación clara, suelen experimentar una ansiedad intensa y buscan confirmar, de manera directa o indirecta, que todo sigue bien en la relación.

Dificultad para aceptar la autonomía de la pareja y necesidad de comunicación

Otro patrón que ha identificado Fran Sánchez durante su desarrollo se refiere a la incomodidad que sienten estas personas cuando su pareja decide emplear su tiempo libre en actividades que no incluyen a la relación. “A las personas con apego ansioso habitualmente les cuesta entender que si su pareja tiene algo de tiempo libre, esta no quiera emplearlo en pasar un rato con él o con ella”, ha señalado el psicólogo.

Para quienes presentan este tipo de apego, la pareja ocupa un lugar central en su vida y esperan que cualquier momento disponible se comparta. Por este motivo, les resulta difícil aceptar que el otro puede priorizar ver a sus amigos, realizar actividades en solitario o simplemente disfrutar de su propia compañía. Aunque esta situación no siempre genera discusiones, muchas veces el malestar se mantiene en silencio y se convierte en una carga emocional interna.

El tercer comportamiento destacado por el experto es la demanda de una comunicación frecuente y casi ininterrumpida. “Las personas con apego ansioso necesitan mucha frecuencia de comunicación y un contacto casi constante. Si no estamos juntos, necesito que estés muy pendiente del WhatsApp y de nuestra conversación. Y si por algún motivo no vas a poder estarlo durante un rato, necesito que me comuniques previamente esa microausencia y el motivo de la misma, porque si no me pongo muy nervioso y me invade la ansiedad”, ha explicado. La ausencia de respuesta o la falta de información sobre el motivo de un silencio temporal suele desencadenar pensamientos anticipatorios negativos y un aumento de la ansiedad, ya que se interpreta como una posible señal de problemas en la relación.

Todas estas conductas, según ha detallado Fran Sánchez en TikTok, forman parte de la experiencia cotidiana de quienes presentan un apego ansioso y pueden influir de manera significativa en la dinámica de pareja.