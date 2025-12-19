España

Cuatro aspectos clave en los que te tienes que fijar para comprar un buen jamón en Navidad, según un experto

El sello, la morfología y la textura son algunos detalles a tener en cuenta en la elección

Guardar
El jamón es uno de
El jamón es uno de los alimentos más comunes en Navidad (Shutterstock España)

En España, la elección del jamón ibérico durante la Navidad representa mucho más que una simple decisión gastronómica. Adquirir una buena pieza se considera casi un ritual en muchas familias, un acto cargado de tradición que busca garantizar la calidad en las mesas festivas.

Dada la amplia oferta en el mercado y la importancia de acertar en la selección, los consumidores suelen confiar en el criterio de especialistas para evitar errores que puedan arruinar la experiencia de estas fechas señaladas.

En este contexto, Víctor Sanchego, cortador de jamón, compartió con claridad los criterios esenciales para distinguir una pieza de calidad, subrayando que el detalle más relevante suele ser el menos recordado por los consumidores.

Detalles a tener en cuenta

“Fíjate en la pezuña, que esta sea fea y desgastada. Esto quiere decir que el cerdo ha tenido que caminar para coger esa bellota que tanto le gusta”, explicó Sanchego. El especialista también recomendó observar la morfología de la caña, la parte más estrecha de la pata.

“Y otra cosa en la que siempre me fijo es en la caña, que esta sea lo suficientemente fina para poderla cerrar con estos dos dedos. Quiere decir que tiene mucha presencia ibérica porque esta raza de cerdo se caracteriza por tener la caña muy estrechita o fina”, detalló Sanchego, resaltando así la importancia de la genética en la calidad del producto.

Cerdos en la dehesa de
Cerdos en la dehesa de Cinco Jotas, uno de los mejores jamones ibéricos de España (Cinco Jotas)

La textura de la grasa constituye otro indicador fundamental. “Y otra de las pistas más claras es la calidad de la grasa. Si puedes sumergir el dedo por esta grasa y es fundente tipo mantequilla, quiere decir que tiene mucho ácido oleico, que es producido por el fruto de las bellotas, que es lo que come este cerdo en la época de la montanera”, afirmó el cortador, haciendo énfasis en el vínculo entre la alimentación del animal y las propiedades organolépticas del jamón.

Denominación de origen

La certificación de origen se presenta como el elemento clave para una elección segura a la hora de comprar jamón ibérico. Las denominaciones de origen protegida (DOP) garantizan que el producto cumple criterios estrictos de calidad y procedencia, lo que permite al consumidor acceder a información clara sobre el origen y el proceso de elaboración.

Víctor Sanchego destaca la relevancia de la DOP como garantía para quienes buscan evitar errores en la selección, aunque sus recomendaciones se centran específicamente en la DOP de Guijuelo, de la que es colaborador, aportando visibilidad y defensa de ese sello en particular.

En el caso de Guijuelo, la denominación de origen trabaja en colaboraciones con productores y distribuidores para facilitar la identificación de piezas certificadas. Estos jamones llevan un sello distintivo colocado en la zona trasera de la pieza, conocida como el “culete del cerdo”, además de aparecer en los envases de los productos loncheados.

Miguel Prieto Mora, maestro cortador del Consejo Regulador de la DOP Jabugo

El proceso de autenticación a través del etiquetado se sigue también en otras DOP reconocidas, de modo que, al adquirir una pieza entera o envasada, los consumidores pueden comprobar la denominación exacta observando el mismo tipo de etiquetas oficiales que avalan su procedencia y autenticidad.

Sanchego advierte sobre la confusión habitual generada por el uso incorrecto de términos vinculados al origen, recordando que solo los jamones certificados pueden usar el nombre de la denominación protegida.

La única forma de asegurarse de que se trata de un producto legítimo es localizar el sello de la DOP en la pieza entera o el envase certificado, ya sea de Guijuelo o de otra zona bajo protección. Así, la referencia a la denominación oficial funciona como herramienta práctica frente a la proliferación de productos etiquetados de manera engañosa.

Temas Relacionados

Supermercados EspañaFamiliasJamónNavidadEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El monumento español que ha acaparado más miradas este 2025 tras alcanzar un récord histórico

Conmemora una fecha clave en su historia y bate cifras de visitantes en un año marcado por celebraciones internacionales

El monumento español que ha

Andrés de Inglaterra lanza un mensaje a sus hijas mientras disfrutan de la Navidad en Buckingham: sus imágenes montando a caballo bajo la lluvia

El hermano de Carlos III ha sido calificado por la experta en lenguaje coporal Judi James de tener una actitud “casi teatral” para parecer “una figura empapada y solitaria sobre su caballo”

Andrés de Inglaterra lanza un

El ‘efecto compatriota’ o por qué compramos muchos más boletos en las administraciones donde tocó el Gordo de la Lotería de Navidad

Los estudios sobre la Lotería de Navidad revelan aumentos sostenidos en la de ventas en las provincias premiadas

El ‘efecto compatriota’ o por

Ni El Gordo alcanza para comprar un piso de 90 m² en Baleares o Madrid, mientras que en Extremadura da para tres

El primer premio es insuficiente en seis capitales de provincia para convertirse en propietario y en San Sebastián se necesitarían dos décimos ganadores para serlo

Ni El Gordo alcanza para

La visita al dentista, la cita anual que tantas personas temen: “Muchos no acuden por la creencia de que solo es necesario ir cuando hay dolor”

La ortodoncista Marta Cuadra explica en ‘Infobae España’ que “la prevención siempre es más sencilla, menos invasiva y más económica”

La visita al dentista, la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Victoria trampa del PP, Vox

Victoria trampa del PP, Vox decide y el PSOE espera: las elecciones de Extremadura en clave nacional

El Banco de España agasaja a sus trabajadores más veteranos y pagará 90.833 euros por 58 relojes para caballero y 94.000 euros por 60 pulseras para señora

Los ejes del debate electoral en Extremadura sin la candidata del PP

Dos exconcejalas presentan una denuncia contra la alcaldesa socialista de A Coruña por presunto acoso laboral

El caso de los votos robados en Extremadura: 124 papeletas calcinadas, 14.000 euros sustraídos y denuncias de pucherazo por parte del PP

ECONOMÍA

Ni El Gordo alcanza para

Ni El Gordo alcanza para comprar un piso de 90 m² en Baleares o Madrid, mientras que en Extremadura da para tres

El ‘efecto compatriota’ o por qué compramos muchos más boletos en las administraciones donde tocó el Gordo de la Lotería de Navidad

Facilitar la emancipación, priorizar los municipios rurales y construir pisos sociales: las propuestas de vivienda del PP para las elecciones de Extremadura

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 18 diciembre

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 18 diciembre

DEPORTES

Laporta acusa al Real Madrid

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”